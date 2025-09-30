Η Μπέτι Μίντλερ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Τζόνα Χιλ με τίτλο «Cut Off»
GALA
Μπέτι Μίντλερ Ταινία

Η Μπέτι Μίντλερ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Τζόνα Χιλ με τίτλο «Cut Off»

O Τζόνα Χιλ υπογράφει τόσο το σενάριο, όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας

Η Μπέτι Μίντλερ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Τζόνα Χιλ με τίτλο «Cut Off»
Πέννυ Λουπάκη
Η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, Μπέτι Μίντλερ, θα πρωταγωνιστήσει στη νέα κωμωδία της Warner Bros. Pictures με τίτλο «Cut Off», πλάι στον Τζόνα Χιλ και την Κρίστεν Γουίγκ. Σύμφωνα με το Deadline, ο Τζόνα Χιλ υπογράφει τόσο το σενάριο, όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας. Η υπόθεση της ταινίας εστιάζει σε δύο πλούσια αδέλφια, τους οποίους υποδύονται οι Χιλ και Γουίγκ, τα οποία αποκόπτονται από τους γονείς τους, με την Μίντλερ να ερμηνεύει τη μητέρα τους. Το σενάριο συνυπογράφει ο Έζρα Γουντς.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα στην Καλιφόρνια, αξιοποιώντας μια κρατική φορολογική πίστωση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Την παραγωγή υπογράφουν οι Ματ Ντίνες και Άλι Γκούντγουιν της Strong Baby, σε συνεργασία με τον Χιλ. Το «Cut Off» προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.

Η Μίντλερ ξεχώρισε με την ερμηνεία της στο δραματικό μιούζικαλ «The Rose» το 1979 και είναι επίσης γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες όπως τα «Down and Out in Beverly Hills», «Beaches», «For the Boys» και «The First Wives Club». Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, που μετρά έξι δεκαετίες, η Μίντλερ έχει τιμηθεί με τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, τρία Grammy, τρία Emmy, δύο Tony, ενώ έχει λάβει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και το Kennedy Center Honor το 2021.

Πιο πρόσφατα, η θρυλική ηθοποιός εμφανίστηκε στο σίκουελ της κλασικής ταινίας της Disney, «Hocus Pocus 2», το οποίο σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης στο Disney+, καθώς και στις ταινίες «Sitting in Bars with Cake» και «The Fabulous Four», όπως αναφέρει το Deadline.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία ζωής δείχνει ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα - Αγωνιώδης προσπάθεια για τη διάσωσή του

Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό: «Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» διατάζει ο Χέγκσεθ αξιωματικούς και οπλίτες

«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Πέννυ Λουπάκη

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης