Η Μπέτι Μίντλερ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Τζόνα Χιλ με τίτλο «Cut Off»
O Τζόνα Χιλ υπογράφει τόσο το σενάριο, όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας
Η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, Μπέτι Μίντλερ, θα πρωταγωνιστήσει στη νέα κωμωδία της Warner Bros. Pictures με τίτλο «Cut Off», πλάι στον Τζόνα Χιλ και την Κρίστεν Γουίγκ. Σύμφωνα με το Deadline, ο Τζόνα Χιλ υπογράφει τόσο το σενάριο, όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας. Η υπόθεση της ταινίας εστιάζει σε δύο πλούσια αδέλφια, τους οποίους υποδύονται οι Χιλ και Γουίγκ, τα οποία αποκόπτονται από τους γονείς τους, με την Μίντλερ να ερμηνεύει τη μητέρα τους. Το σενάριο συνυπογράφει ο Έζρα Γουντς.
Η Μίντλερ ξεχώρισε με την ερμηνεία της στο δραματικό μιούζικαλ «The Rose» το 1979 και είναι επίσης γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες όπως τα «Down and Out in Beverly Hills», «Beaches», «For the Boys» και «The First Wives Club». Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, που μετρά έξι δεκαετίες, η Μίντλερ έχει τιμηθεί με τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, τρία Grammy, τρία Emmy, δύο Tony, ενώ έχει λάβει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και το Kennedy Center Honor το 2021.
Πιο πρόσφατα, η θρυλική ηθοποιός εμφανίστηκε στο σίκουελ της κλασικής ταινίας της Disney, «Hocus Pocus 2», το οποίο σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης στο Disney+, καθώς και στις ταινίες «Sitting in Bars with Cake» και «The Fabulous Four», όπως αναφέρει το Deadline.
EXCLUSIVE: ‘Cut Off,’ Jonah Hill’s new comedy for Warner Bros. Pictures, has another new addition in Nathan Lane, Deadline has learned.— Deadline (@DEADLINE) September 30, 2025
As previously announced, Hill and Kristen Wiig lead the cast also featuring Bette Midler.
All the details we know ⬇️ https://t.co/5WuU4K6fnT
