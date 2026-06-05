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European League ανδρών: Αυτοκτονία της Εθνικής που έχασε με 3-2
Με το αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο CEV European League 2026 η Εθνική ανδρών, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 σετ από τη διοργανώτρια Σουηδία στην πρεμιέρα του πρώτου τουρνουά στο Λουντ
Για την Εθνική βόλεϊ κορυφαίος ήταν ο Δημήτρης Μούχλιας με 25 πόντους ενώ διψήφιοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι οι Ράπτης (13) και Πρωτοψάλτης (12).
Η Εθνική θα έχει άμεσα την ευκαιρία να αφήσει πίσω της την πρεμιέρα, καθώς το Σάββατο (6/6, 17.00 ώρα Ελλάδας) αντιμετωπίζει το Αζερμπαϊτζάν στη δεύτερη αγωνιστική του τουρνουά.
Η Ελλάδα έβαλε τις βάσεις με το 2-0
Η Εθνική ανδρών μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και εκμεταλλευόμενη τα λάθη των Σουηδών προηγήθηκε με 3-1. Με άσο του Πιτακούδη η διαφορά έφτασε στο +5 (11-7), με την ελληνική ομάδα να διατηρεί σταθερά τον έλεγχο του σετ. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 15-12 με ενέργειες των Ένλουντ και Λινκ, όμως οι διεθνείς μας είχαν τις απαντήσεις. Ο Ράπτης και ο Πιτακούδης διαμόρφωσαν το 16-12, ενώ διαδοχικοί πόντοι των Μούχλια και Βουλκίδη ανέβασαν τη διαφορά στο 21-15. Η Σουηδία μείωσε εκ νέου στα τελευταία σημεία του σετ, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά την Ελλάδα, η οποία έφτασε στο 25-19 με επίθεση του Πρωτοψάλτη για το 1-0.
Πιο ανταγωνιστικό ήταν το δεύτερο σετ, με τους Σουηδούς να ξεκινούν καλύτερα και δύο διαδοχικούς άσους του Ένλουντ να διαμορφώνουν το 2-5. Η ελληνική ομάδα ισοφάρισε σε 5-5 με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν μέχρι το 11-11. Το λάθος του Γιόχανσον έβαλε μπροστά την Ελλάδα (12-11), όμως η Σουηδία συνέχισε να πιέζει και προηγήθηκε με 16-18 και 17-19. Στην τελική ευθεία του σετ, ο Πρωτοψάλτης ισοφάρισε σε 20-20, αλλά ένα χαμένο σερβίς του Ανδρεόπουλου και το μπλοκ του Λινκ στον αρχηγό της Εθνικής έδωσαν προβάδισμα δύο πόντων στους γηπεδούχους (20-22). Ο Μούχλιας με δύο συνεχόμενους πόντους έφερε το σετ στα ίσα (22-22), ο Πρωτοψάλτης με έξυπνο πλασέ έκανε το 23-22 και ο Ένλουντ κάρφωσε άουτ για το 24-22. Το τελικό 25-23 ήρθε ξανά από τον Μούχλια, δίνοντας στην Ελλάδα προβάδισμα δύο σετ.
Ανατροπή και ισοφάριση
Η Σουηδία προηγήθηκε με 0-3 στο τρίτο σετ, όμως η απάντηση της Ελλάδας ήταν άμεση. Με τον Δημήτρη Μούχλια να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, η Εθνική αρχικά μείωσε και στη συνέχεια πέρασε μπροστά με 6-5 χάρη σε δύο συνεχόμενους άσους του Έλληνα διαγώνιου. Οι διεθνείς διατήρησαν τον έλεγχο του ρυθμού, με τον Ράπτη να αυξάνει τη διαφορά με άσο για το 9-6 και τον Πιτακούδη να διαμορφώνει το 11-7.
Οι Σουηδοί αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 15-15, ωστόσο η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη διατηρούσε το προβάδισμα, μπαίνοντας στην τελική ευθεία με 21-19. Η Ελλάδα έφτασε μία ανάσα από τη νίκη, αποκτώντας τέσσερα συνεχόμενα ματς μπολ στο 24-20, όμως σε εκείνο το σημείο η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Παρά το τάιμ άουτ στο 24-22, η Σουηδία συνέχισε την αντεπίθεσή της, με τον Έκστραντ να βγαίνει μπροστά στις κρίσιμες φάσεις. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν, ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση και κατέκτησαν το σετ με 27-25, μειώνοντας σε 2-1.
Η απώλεια του τρίτου σετ έδωσε ψυχολογία στους Σουηδούς, οι οποίοι μπήκαν αποφασισμένοι να οδηγήσουν το παιχνίδι στο τάι μπρέικ. Η Ελλάδα βρέθηκε από νωρίς να κυνηγάει στο σκορ (8-12), με τη διαφορά να αυξάνεται σταδιακά. Παρά τις προσπάθειες των διεθνών να παραμείνουν κοντά στο σκορ, η Σουηδία διατήρησε τον έλεγχο και κατέκτησε το τέταρτο σετ με 25-18, ισοφαρίζοντας σε 2-2.
Οι λεπτομέρειες έκριναν το τάι μπρέικ
Σε ένα συγκλονιστικό πέμπτο σετ, η Ελλάδα προηγήθηκε με 8-6 στην αλλαγή των γηπέδων χάρη σε πόντους των Πιτακούδη και Ανδρεόπουλου, όμως η Σουηδία βρήκε ξανά τις απαντήσεις με τον Ένλουντ να ισοφαρίζει σε 8-8. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 12-12, με τον Μούχλια να δίνει σημαντικό προβάδισμα στην Εθνική με άσο για το 11-9. Στην τελική ευθεία, οι Σουηδοί εκμεταλλεύτηκαν τις λεπτομέρειες, πέρασαν μπροστά με 14-12 και παρά την προσπάθεια του Μούχλια να κρατήσει την Ελλάδα στο παιχνίδι (14-13), ο Έκμαν διαμόρφωσε το τελικό 15-13, χαρίζοντας τη νίκη στη Σουηδία με 3-2 σετ.
Διακύμανση
1ο σετ: 8-7, 16-12, 21-15, 25-19
2ο σετ: 7-8, 15-16, 20-21, 25-23
4ο σετ: 6-8, 12-16, 15-21, 18-25
5ο σετ: 5-4, 10-9, 12-11, 13-15
*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 6 άσους, 61 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων ενώ της Σουηδίας από 4 άσους, 58 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων
Τα σετ: 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15) σε 134’
Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 9 (6/13 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 12 (11/31 επ., 1 μπλοκ, 65% υπ.-27% άριστες), Μούχλιας Δ. 25 (22/44 επ., 3 άσσοι), Βουλκίδης 9 (7/12 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος, Ράπτης 13 (11/30 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ.-27% άριστες) / Χανδρινός Αρ., (λ, 85% υπ.-42% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμαπαλής, Ανδρεόπουλος 3 (3/5 επ., 100% υπ.-71% άριστες), Μάρκου 2 (1/6 επ., 1 άσσος).
Σουηδία (Γκίντο Βερμιούλεν): Γκρούβεους 8 (6/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 69% υπ.-31% άριστες), Έκμαν 8 (7/11 επ., 1 μπλοκ), Μπρινκ, Γιόχανσον 11 (7/13 επ., 4 μπλοκ), Ένλουντ 20 (16/32 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Λινκ 15 (13/33 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Άντερσον (λ, 64% υπ.-36% άριστες), Φράνσον (λ), Έκστραντ 12 (9/17 επ., 3 μπλοκ, 38% υπ.-12% άριστες)
ΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026
Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)
Σάββατο 6 Ιουνίου 2026
17.00: Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα
Κυριακή 7 Ιουνίου 2026
17.00: Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν
Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026
20.00: Ισλανδία – Ελλάδα
Σάββατο 13 Ιουνίου 2026
19.00: Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία
Κυριακή 14 Ιουνίου 2026
19.00: Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία
Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026
20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο
Σάββατο 20 Ιουνίου 2026
19.30: Ελλάδα – Αυστρία
Κυριακή 21 Ιουνίου 2026
18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα
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