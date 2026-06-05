European League ανδρών: Αυτοκτονία της Εθνικής που έχασε με 3-2

Με το αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο CEV European League 2026 η Εθνική ανδρών, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 σετ από τη διοργανώτρια Σουηδία στην πρεμιέρα του πρώτου τουρνουά στο Λουντ