Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό: «Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» διατάζει ο Χέγκσεθ αξιωματικούς και οπλίτες

Hegseth stated: "Meet height and weight requirements twice a year. Every year of service."



I concur, but the height and weight requirements need to be revised since they don’t consider muscle mass.



pic.twitter.com/LCbjUAIoSS — Christos Greek (@Christos_Vet) September 30, 2025

Κλείσιμο

Σφοδρή κριτική κατά στρατηγών, ναυάρχων και στρατιωτών που δεν πληρούν τα πρότυπα φυσικής κατάστασης, εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ,στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στη βάση Κουαντίκο της, δηλώνοντας ότι «δεν θέλει να ξαναδεί παχύσαρκους αξιωματικούς στους διαδρόμους του Πενταγώνου» και προσθέτοντας ότι από εδώ και πέρα όλοι οι υπηρετούντες πρέπει να πληρούν αυστηρά κριτήρια ύψους και βάρους.Ο Χέγκσεθ, ο οποίος έχει αναγάγει τη φυσική κατάσταση σε κεντρικό άξονα της στρατιωτικής πειθαρχίας επί θητείας του, ανέφερε πως «όλα ξεκινούν από την εικόνα και την αντοχή». Επικαλέστηκε μάλιστα το δικό του παράδειγμα, λέγοντας ότι συμμετέχει τακτικά σε απαιτητικά προγράμματα εκγύμνασης: «Αν ο υπουργός Άμυνας μπορεί να κάνει σκληρή καθημερινή προπόνηση, τότε μπορεί και κάθε μέλος της κοινής μας δύναμης».Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που ανακοίνωσε, όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο φορές τον χρόνο σε έλεγχο ύψους και βάρους. Επιπλέον, όσοι υπηρετούν σε μάχιμες μονάδες θα πρέπει να καλύπτουν «αποκλειστικά το ανώτερο ανδρικό πρότυπο» φυσικής κατάστασης, επιτυγχάνοντας σκορ άνω του 70% στα τεστ γυμναστικής κάθε κλάδου.«Δεν θέλω ο γιος μου να υπηρετεί δίπλα σε στρατιώτες που είναι εκτός φόρμας ή σε μονάδα με γυναίκες που δεν πληρούν τα ίδια πρότυπα φυσικής ετοιμότητας με τους άνδρες, ή κάτω από έναν ηγέτη που ήταν ο πρώτος αλλά όχι ο καλύτερος», είπε χαρακτηριστικά.Τόνισε ότι «τα πρότυπα πρέπει να είναι ενιαία, ουδέτερα ως προς το φύλο και υψηλά».Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε και σε άλλα στοιχεία της εμφάνισης όσων υπηρετούν στα Σώματα, λέγοντας: «Τέρμα οι γενειάδες, τα μακριά μαλλιά, η επιφανειακή ατομική έκφραση. Θα κόψουμε τα μαλλιά μας, θα ξυρίσουμε τις γενειάδες μας και θα συμμορφωθούμε με τα πρότυπα», για να προσθέσει πως αν κάποιος θέλει να έχει γενειάδα, τότε «να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις».«Δεν έχουμε στρατό γεμάτο από Σκανδιναβούς παγανιστές, αλλά δυστυχώς, είχαμε ηγέτες που είτε αρνούνταν να αποκαλέσουν τις ανοησίες ως ανοησίες και να επιβάλουν πρότυπα, είτε ηγέτες που ένιωθαν ότι δεν τους επιτρεπόταν να επιβάλουν πρότυπα» συνέχισε για να προσθέσει πως αν κάποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα φυσικά πρότυπα για μάχη, δεν μπορεί να περάσει τις φυσικές δοκιμασίες ή δεν θέλει να συμμορφωθεί με τα πρότυπα περιποίησης, «είναι καιρός για μια νέα θέση ή ένα νέο επάγγελμα».Ο Χέγκσεθ επέκρινε ανοιχτά αυτά που χαρακτήρισε «τοξικές ιδεολογίες και κοινωνική δικαιοσύνη» στο στράτευμα, υποστηρίζοντας ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει καταργήσει προγράμματα διαφορετικότητας, εκδηλώσεις ταυτότητας φύλου και πολιτικές για το κλίμα. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ούτε μια μέρα χωρίς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μέσα στους κόλπους μας. Όπως έχω πει ξανά, τελειώσαμε με αυτές τις ανοησίες» δήλωσε με έμφαση.Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, στην οποία παρευρέθηκαν εκατοντάδες ανώτατοι αξιωματικοί, οδιαμήνυσε ότι «η εποχή της πολιτικής ορθότητας και της ηγεσίας που φοβάται να θίξει συναισθήματα τελείωσε». «Ή πληρείς το πρότυπο, ή μπορείς να κάνεις τη δουλειά, ή είσαι πειθαρχημένος και γυμνασμένος -αλλιώς, βγαίνεις εκτός», ανέφερε.