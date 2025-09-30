Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Από τον μεγάλο έρωτα στον χωρισμό μετά από 19 χρόνια γάμου
Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Από τον μεγάλο έρωτα στον χωρισμό μετά από 19 χρόνια γάμου
Το άλλοτε λαμπερό ζευγάρι του Χόλιγουντ πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη σχέση του, εκπλήσσοντας τους θαυμαστές του
Τίτλοι τέλους έπεσαν για ένα ακόμα λαμπερό ζευγάρι του Χόλιγουντ. Μετά από 19 χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Η ιστορία τους ξεκίνησε πριν από είκοσι χρόνια. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο τραγουδιστής της κάντρι γνωρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2005 στο γκαλά G’Day USA στο Λος Άντζελες. Αν και αντάλλαξαν τηλέφωνα, πέρασαν τέσσερις μήνες μέχρι ο Έρμπαν να καλέσει την Κίντμαν, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια το 2017 στην εκπομπή της Έλεν Ντε Τζένερις.
«Ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του», είχε εξομολογηθεί, προσθέτοντας ότι στην αρχή νόμιζε πως ο Έρμπαν ήταν αδιάφορος απέναντί της. Στην ίδια συνέντευξη είχε παραδεχτεί πως δεν είχαν συζητήσει ποτέ γιατί εκείνος άργησε τόσο να την καλέσει.
Με τη σειρά του, ο Έρμπαν είχε αποκαλύψει σε εκπομπή της αυστραλιανής τηλεόρασης ότι δεν πίστευε πως η Κίντμαν «θα έβλεπε κάτι σε έναν τύπο σαν κι αυτόν». «Κάποια στιγμή όμως μάζεψα το θάρρος μου, κάλεσα τον αριθμό της, και εκείνη απάντησε. Αρχίσαμε να μιλάμε και μιλήσαμε και μιλήσαμε ασταμάτητα, και ήταν αβίαστο», είχε περιγράψει.
Τρεις μόλις μήνες αργότερα ακολούθησε ο αρραβώνας τους. Η Κίντμαν εμφανίστηκε στην 30ή επέτειο του Ταμείου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες, έχοντας ως συνοδό της τον Έρμπαν. «Είναι ο αρραβωνιαστικός μου. Δεν θα έφερνα τον φίλο μου», είχε πει, κάνοντας γνωστή την είδηση του αρραβώνα τους.
Το πρώην ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς στην Αυστραλία, με το γάμο να τελείται στο St. Patrick’s Estate, στο παραθαλάσσιο προάστιο Manly. Η Κίντμαν έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον πατέρα της, ο Έρμπαν τραγούδησε στη σύζυγό του το τραγούδι του «Making Memories of Us» και την επόμενη μέρα οι δυο τους ταξίδεψαν στη Γαλλική Πολυνησία, όπου πέρασαν τον μήνα του μέλιτος.
Τον Ιανουάριο του 2008 ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Υποδέχτηκαν την κόρη τους, Σάντεϊ Ρόουζ, τον Ιούλιο, δηλώνοντας: «Νιώθουμε απίστευτα ευλογημένοι και ευγνώμονες που μας δόθηκε αυτό το όμορφο κοριτσάκι». Τον Δεκέμβριο του 2010 οι δύο σταρ έγιναν για δεύτερη φορά γονείς, αποκτώντας μέσω παρένθετης μητέρας μια ακόμα κόρη. Της έδωσαν το όνομα Φέιθ Μάργκαρετ.
Πριν από μερικούς μήνες η Κίντμαν και ο Έρμπαν έκαναν την τελευταία δημόσια εμφάνισή τους, παρακολουθώντας τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2025 ανάμεσα στη Los Angeles Football Club και την Esperance de Tunis στο Νάσβιλ, ενώ τον περασμένο Ιούνιο η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση για την 19η επέτειο του γάμου τους, την τελευταία που θα γιόρταζαν.
Μπορεί η είδηση πως η Κίντμαν και ο Έρμπαν αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους να εξέπληξε τους θαυμαστές τους, άτομα από το στενό περιβάλλον του τραγουδιστή όμως υποστήριζαν πως ο χωρισμός ήταν αναπόφευκτος.
«Άνθρωποι κοντά στον Κιθ ένιωθαν ότι ο χωρισμός ήταν κάπως αναπόφευκτος», είπε πηγή στο People, προσθέτοντας ότι η Κίντμαν και ο Έρμπαν «ζουν χωριστά εδώ και καιρό».
Σύμφωνα με πηγές, η απόφαση του χωρισμού φέρεται να ήταν πρωτοβουλία του Κιθ Έρμπαν. Όπως ανέφερε το TMZ, εκείνος ήταν που μετακόμισε, ενώ η Κίντμαν παρέμεινε με τις κόρες τους, «προσπαθώντας να κρατήσει την οικογένεια ενωμένη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».
Η ιστορία τους ξεκίνησε πριν από είκοσι χρόνια. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και ο τραγουδιστής της κάντρι γνωρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2005 στο γκαλά G’Day USA στο Λος Άντζελες. Αν και αντάλλαξαν τηλέφωνα, πέρασαν τέσσερις μήνες μέχρι ο Έρμπαν να καλέσει την Κίντμαν, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια το 2017 στην εκπομπή της Έλεν Ντε Τζένερις.
«Ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του», είχε εξομολογηθεί, προσθέτοντας ότι στην αρχή νόμιζε πως ο Έρμπαν ήταν αδιάφορος απέναντί της. Στην ίδια συνέντευξη είχε παραδεχτεί πως δεν είχαν συζητήσει ποτέ γιατί εκείνος άργησε τόσο να την καλέσει.
Με τη σειρά του, ο Έρμπαν είχε αποκαλύψει σε εκπομπή της αυστραλιανής τηλεόρασης ότι δεν πίστευε πως η Κίντμαν «θα έβλεπε κάτι σε έναν τύπο σαν κι αυτόν». «Κάποια στιγμή όμως μάζεψα το θάρρος μου, κάλεσα τον αριθμό της, και εκείνη απάντησε. Αρχίσαμε να μιλάμε και μιλήσαμε και μιλήσαμε ασταμάτητα, και ήταν αβίαστο», είχε περιγράψει.
Τρεις μόλις μήνες αργότερα ακολούθησε ο αρραβώνας τους. Η Κίντμαν εμφανίστηκε στην 30ή επέτειο του Ταμείου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες, έχοντας ως συνοδό της τον Έρμπαν. «Είναι ο αρραβωνιαστικός μου. Δεν θα έφερνα τον φίλο μου», είχε πει, κάνοντας γνωστή την είδηση του αρραβώνα τους.
Το πρώην ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς στην Αυστραλία, με το γάμο να τελείται στο St. Patrick’s Estate, στο παραθαλάσσιο προάστιο Manly. Η Κίντμαν έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον πατέρα της, ο Έρμπαν τραγούδησε στη σύζυγό του το τραγούδι του «Making Memories of Us» και την επόμενη μέρα οι δυο τους ταξίδεψαν στη Γαλλική Πολυνησία, όπου πέρασαν τον μήνα του μέλιτος.
Τον Ιανουάριο του 2008 ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Υποδέχτηκαν την κόρη τους, Σάντεϊ Ρόουζ, τον Ιούλιο, δηλώνοντας: «Νιώθουμε απίστευτα ευλογημένοι και ευγνώμονες που μας δόθηκε αυτό το όμορφο κοριτσάκι». Τον Δεκέμβριο του 2010 οι δύο σταρ έγιναν για δεύτερη φορά γονείς, αποκτώντας μέσω παρένθετης μητέρας μια ακόμα κόρη. Της έδωσαν το όνομα Φέιθ Μάργκαρετ.
Πριν από μερικούς μήνες η Κίντμαν και ο Έρμπαν έκαναν την τελευταία δημόσια εμφάνισή τους, παρακολουθώντας τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2025 ανάμεσα στη Los Angeles Football Club και την Esperance de Tunis στο Νάσβιλ, ενώ τον περασμένο Ιούνιο η ηθοποιός έκανε μια ανάρτηση για την 19η επέτειο του γάμου τους, την τελευταία που θα γιόρταζαν.
View this post on Instagram
Μπορεί η είδηση πως η Κίντμαν και ο Έρμπαν αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους να εξέπληξε τους θαυμαστές τους, άτομα από το στενό περιβάλλον του τραγουδιστή όμως υποστήριζαν πως ο χωρισμός ήταν αναπόφευκτος.
«Άνθρωποι κοντά στον Κιθ ένιωθαν ότι ο χωρισμός ήταν κάπως αναπόφευκτος», είπε πηγή στο People, προσθέτοντας ότι η Κίντμαν και ο Έρμπαν «ζουν χωριστά εδώ και καιρό».
Σύμφωνα με πηγές, η απόφαση του χωρισμού φέρεται να ήταν πρωτοβουλία του Κιθ Έρμπαν. Όπως ανέφερε το TMZ, εκείνος ήταν που μετακόμισε, ενώ η Κίντμαν παρέμεινε με τις κόρες τους, «προσπαθώντας να κρατήσει την οικογένεια ενωμένη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».
Η αδελφή της, Αντονία, «υπήρξε βράχος» σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. «Όλη η οικογένεια έχει ενωθεί για να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Η Νικόλ δεν ήθελε αυτόν τον χωρισμό. Πάλεψε για να σώσει τον γάμο», υποστήριξε πηγή στο PEOPLE.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα