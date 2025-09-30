Νικόλ Κίντμαν – Κιθ Έρμπαν: Από τον μεγάλο έρωτα στον χωρισμό μετά από 19 χρόνια γάμου

Η αδελφή της, Αντονία, «υπήρξε βράχος» σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. «Όλη η οικογένεια έχει ενωθεί για να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Η Νικόλ δεν ήθελε αυτόν τον χωρισμό. Πάλεψε για να σώσει τον γάμο», υποστήριξε πηγή στο PEOPLE.