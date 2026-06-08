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Μνημόσυνο για τους ναυτικούς της Αίγινας που χάθηκαν στις θάλασσες
Μνημόσυνο για τους ναυτικούς της Αίγινας που χάθηκαν στις θάλασσες
Πρόκειται για μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας
Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών της Αίγινας που έχασαν τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Σύνδεσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας «Ο Άγιος Νικόλαος», συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικείοι των εκλιπόντων ναυτικών, συγκεντρώθηκαν στην άκρη της προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής.
Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού, στον Άγιο Νικόλαο τον Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν τη ναυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.
Πηγή: aeginaportal
Η τελετή πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Σύνδεσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας «Ο Άγιος Νικόλαος», συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικείοι των εκλιπόντων ναυτικών, συγκεντρώθηκαν στην άκρη της προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής.
Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού, στον Άγιο Νικόλαο τον Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν τη ναυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.
Πηγή: aeginaportal
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