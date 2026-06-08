ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Μνημόσυνο για τους ναυτικούς της Αίγινας που χάθηκαν στις θάλασσες
ΕΛΛΑΔΑ
Αίγινα Ναυτικοί

Μνημόσυνο για τους ναυτικούς της Αίγινας που χάθηκαν στις θάλασσες

Πρόκειται για μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας

Μνημόσυνο για τους ναυτικούς της Αίγινας που χάθηκαν στις θάλασσες
Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των ναυτικών της Αίγινας που έχασαν τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στη θάλασσα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και τη φροντίδα του Σύνδεσμου Ενεργών και Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας «Ο Άγιος Νικόλαος», συνεχίζοντας μια παράδοση που τιμά τη μνήμη των ανθρώπων της θάλασσας.

Μνημόσυνο για τους ναυτικούς της Αίγινας που χάθηκαν στις θάλασσες


Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, συγγενείς και οικείοι των εκλιπόντων ναυτικών, συγκεντρώθηκαν στην άκρη της προβλήτας, όπου τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση. Κατά την ανάγνωση των ονομάτων των ναυτικών που έφυγαν από τη ζωή εν ώρα καθήκοντος, οι παρευρισκόμενοι έριξαν λουλούδια στη θάλασσα, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μνήμης και τιμής.

Το μνημόσυνο αποτελεί πρωτοβουλία του Συνδέσμου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του καλοκαιριού, στον Άγιο Νικόλαο τον Θαλασσινό, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που υπηρέτησαν τη ναυτοσύνη και δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους.

Πηγή: aeginaportal

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης