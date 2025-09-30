Η Νικόλ Κίντμαν πάλεψε για να σώσει τον γάμο της με τον Κιθ Έρμπαν, δεν ήθελε αυτό τον χωρισμό, ανέφερε πηγή
Η Νικόλ Κίντμαν πάλεψε για να σώσει τον γάμο της με τον Κιθ Έρμπαν, δεν ήθελε αυτό τον χωρισμό, ανέφερε πηγή
Η σταρ του Χόλιγουντ και ο τραγουδιστής της κάντρι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 19 χρόνια γάμου
Τέλος στη σχέση τους έβαλαν μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας η Νικόλ Κιντμαν και ο Κιθ Έρμπαν, με πηγές κοντά στο πρώην πλέον ζευγάρι να υποστηρίζουν ότι η σταρ του Χόλιγουντ έκανε προσπάθειες για να σώσει τον γάμο τους, αν και ο χωρισμός τους ήταν αναπόφευκτος.
«Δεν ήταν μυστικό. Ζουν χωριστά εδώ και καιρό. Άνθρωποι κοντά στον Κιθ θεωρούσαν ότι ο χωρισμός ήταν κάπως αναπόφευκτος», ανέφερε πηγή στο περιοδικό PEOPLE λίγο αφότου έγινε γνωστή η είδηση.
Η 58χρονη ηθοποιός και ο 57χρονος τραγουδιστής της κάντρι παντρεύτηκαν το 2006 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση τους έγινε τον περασμένο Ιούνιο, στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2025 ανάμεσα στη Los Angeles Football Club και την Esperance de Tunis στο Νάσβιλ.
Λίγες μέρες αργότερα, η Κιντμαν είχε γιορτάσει την 19η επέτειο του γάμου τους με μια ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα είχε δημοσιεύσει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία αγκάλιαζε τον Έρμπαν. «Χαρούμενη επέτειο μωρό μου», είχε γράψει στη λεζάντα.
Το ζευγάρι είχε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα το καλοκαίρι. Η Νικόλ Κίντμαν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του Practical Magic 2 στο Λονδίνο, ενώ ο Έρμπαν βρισκόταν στην παγκόσμια περιοδεία του High and Alive. Αλλή πηγή ανέφερε στο PEOPLE ακόμη ότι η αδελφή της ηθοποιού, Αντονία, «υπήρξε βράχος» σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. «Όλη η οικογένεια έχει ενωθεί για να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Η Νικόλ δεν ήθελε αυτόν τον χωρισμό. Πάλεψε για να σώσει τον γάμο», υποστήριξε.
Σε συνέντευξή της στο PEOPLE το 2018, η Κίντμαν είχε μιλήσει για το πώς διατηρεί ζωντανό τον έρωτα. «Νομίζω ότι είναι το να ξέρεις πως πρέπει να συνεχίζεις να συνεισφέρεις σε αυτό που αποκαλούμε “εμείς”. Λες, “Μας ταιριάζει αυτό;” Όταν δημιουργείς ένα “εμείς”, είναι κάτι που ανήκει και στους δύο μαζί — αυτό είναι που φτιάχνεις. Κανείς άλλος δεν το έχει. Είναι μόνο ανάμεσα στους δυο σας», είχε πει χαρακτηριστικά.
Ο Έρμπαν από την πλευρά του, είχε αποθεώσει την ηθοποιό σε μια τρυφερή ομιλία τον Απρίλιο του 2024, όταν εκείνη τιμήθηκε με το βραβείο AFI Life Achievement Award. Είχε αναφερθεί στην «καρδιά και το πνεύμα της» και είχε δηλώσει ότι όταν τη γνώρισε ένιωσε σαν να «συναντούσε μια πραγματική πριγκίπισσα». «Και παρόλα αυτά, κατάφερα να πάρω τον αριθμό του τηλεφώνου της σε ένα μικροσκοπικό χαρτάκι», είχε προσθέσει. «Ήμουν φοβισμένος. Ήμουν αγχωμένος να την καλέσω. Το έκανα όμως· όπως πιθανότατα καταλάβατε, βρήκα το κουράγιο να την καλέσω τελικά».
«Δεν ήταν μυστικό. Ζουν χωριστά εδώ και καιρό. Άνθρωποι κοντά στον Κιθ θεωρούσαν ότι ο χωρισμός ήταν κάπως αναπόφευκτος», ανέφερε πηγή στο περιοδικό PEOPLE λίγο αφότου έγινε γνωστή η είδηση.
Η 58χρονη ηθοποιός και ο 57χρονος τραγουδιστής της κάντρι παντρεύτηκαν το 2006 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση τους έγινε τον περασμένο Ιούνιο, στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2025 ανάμεσα στη Los Angeles Football Club και την Esperance de Tunis στο Νάσβιλ.
Λίγες μέρες αργότερα, η Κιντμαν είχε γιορτάσει την 19η επέτειο του γάμου τους με μια ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα είχε δημοσιεύσει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία αγκάλιαζε τον Έρμπαν. «Χαρούμενη επέτειο μωρό μου», είχε γράψει στη λεζάντα.
Keith Urban and Nicole Kidman's Split Wasn’t ‘a Secret' to Friends, His Circle Felt It Was 'Inevitable' (Exclusive Source) https://t.co/A8FwUbG3tV— People (@people) September 30, 2025
Σε συνέντευξή της στο PEOPLE το 2018, η Κίντμαν είχε μιλήσει για το πώς διατηρεί ζωντανό τον έρωτα. «Νομίζω ότι είναι το να ξέρεις πως πρέπει να συνεχίζεις να συνεισφέρεις σε αυτό που αποκαλούμε “εμείς”. Λες, “Μας ταιριάζει αυτό;” Όταν δημιουργείς ένα “εμείς”, είναι κάτι που ανήκει και στους δύο μαζί — αυτό είναι που φτιάχνεις. Κανείς άλλος δεν το έχει. Είναι μόνο ανάμεσα στους δυο σας», είχε πει χαρακτηριστικά.
Ο Έρμπαν από την πλευρά του, είχε αποθεώσει την ηθοποιό σε μια τρυφερή ομιλία τον Απρίλιο του 2024, όταν εκείνη τιμήθηκε με το βραβείο AFI Life Achievement Award. Είχε αναφερθεί στην «καρδιά και το πνεύμα της» και είχε δηλώσει ότι όταν τη γνώρισε ένιωσε σαν να «συναντούσε μια πραγματική πριγκίπισσα». «Και παρόλα αυτά, κατάφερα να πάρω τον αριθμό του τηλεφώνου της σε ένα μικροσκοπικό χαρτάκι», είχε προσθέσει. «Ήμουν φοβισμένος. Ήμουν αγχωμένος να την καλέσω. Το έκανα όμως· όπως πιθανότατα καταλάβατε, βρήκα το κουράγιο να την καλέσω τελικά».
Ειδήσεις σήμερα:
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα