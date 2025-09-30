Η Νικόλ Κίντμαν πάλεψε για να σώσει τον γάμο της με τον Κιθ Έρμπαν, δεν ήθελε αυτό τον χωρισμό, ανέφερε πηγή
GALA
Νικόλ Κίντμαν Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν πάλεψε για να σώσει τον γάμο της με τον Κιθ Έρμπαν, δεν ήθελε αυτό τον χωρισμό, ανέφερε πηγή

Η σταρ του Χόλιγουντ και ο τραγουδιστής της κάντρι αποφάσισαν  να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 19 χρόνια γάμου

Η Νικόλ Κίντμαν πάλεψε για να σώσει τον γάμο της με τον Κιθ Έρμπαν, δεν ήθελε αυτό τον χωρισμό, ανέφερε πηγή
Αναστασία Σταθά
7 ΣΧΟΛΙΑ
Τέλος στη σχέση τους έβαλαν μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας η Νικόλ Κιντμαν και ο Κιθ Έρμπαν, με πηγές κοντά στο πρώην πλέον ζευγάρι  να υποστηρίζουν ότι η σταρ του Χόλιγουντ έκανε προσπάθειες για να σώσει τον γάμο τους, αν και ο χωρισμός τους ήταν αναπόφευκτος.

«Δεν ήταν μυστικό. Ζουν χωριστά εδώ και καιρό. Άνθρωποι κοντά στον Κιθ θεωρούσαν ότι ο χωρισμός ήταν κάπως αναπόφευκτος», ανέφερε πηγή στο περιοδικό PEOPLE λίγο αφότου έγινε γνωστή η είδηση.

Η 58χρονη ηθοποιός και ο 57χρονος τραγουδιστής της κάντρι παντρεύτηκαν το 2006 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση τους έγινε τον περασμένο Ιούνιο, στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2025 ανάμεσα στη Los Angeles Football Club και την Esperance de Tunis στο Νάσβιλ.

Λίγες μέρες αργότερα, η Κιντμαν είχε γιορτάσει την 19η επέτειο του γάμου τους με μια ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα είχε δημοσιεύσει μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία αγκάλιαζε τον Έρμπαν. «Χαρούμενη επέτειο μωρό μου», είχε γράψει στη λεζάντα.

Το ζευγάρι είχε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα το καλοκαίρι. Η Νικόλ Κίντμαν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του Practical Magic 2 στο Λονδίνο, ενώ ο Έρμπαν βρισκόταν στην παγκόσμια περιοδεία του High and Alive. Αλλή πηγή ανέφερε στο PEOPLE ακόμη ότι η αδελφή της ηθοποιού, Αντονία, «υπήρξε βράχος» σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. «Όλη η οικογένεια έχει ενωθεί για να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Η Νικόλ δεν ήθελε αυτόν τον χωρισμό. Πάλεψε για να σώσει τον γάμο», υποστήριξε.

Σε συνέντευξή της στο  PEOPLE το 2018, η Κίντμαν είχε μιλήσει για το πώς διατηρεί ζωντανό τον έρωτα. «Νομίζω ότι είναι το να ξέρεις πως πρέπει να συνεχίζεις να συνεισφέρεις σε αυτό που αποκαλούμε “εμείς”. Λες, “Μας ταιριάζει αυτό;” Όταν δημιουργείς ένα “εμείς”, είναι κάτι που ανήκει και στους δύο μαζί — αυτό είναι που φτιάχνεις. Κανείς άλλος δεν το έχει. Είναι μόνο ανάμεσα στους δυο σας», είχε πει χαρακτηριστικά. 

Ο Έρμπαν από την πλευρά του, είχε αποθεώσει την ηθοποιό σε μια τρυφερή ομιλία τον Απρίλιο του 2024, όταν εκείνη τιμήθηκε με το βραβείο AFI Life Achievement Award. Είχε αναφερθεί στην «καρδιά και το πνεύμα της» και είχε δηλώσει ότι όταν τη γνώρισε ένιωσε σαν να «συναντούσε μια πραγματική πριγκίπισσα». «Και παρόλα αυτά, κατάφερα να πάρω τον αριθμό του τηλεφώνου της σε ένα μικροσκοπικό χαρτάκι», είχε προσθέσει. «Ήμουν φοβισμένος. Ήμουν αγχωμένος να την καλέσω. Το έκανα όμως· όπως πιθανότατα καταλάβατε, βρήκα το κουράγιο να την καλέσω τελικά».

Ειδήσεις σήμερα:

Η νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στρατηγικά όπλα και ο προβληματισμός στα κατώτερα στελέχη

1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του

Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Αναστασία Σταθά
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης