Η Τεχεράνη απορρίπτει ενδεχόμενη χρήση περιουσιακών στοιχείων για αποκατάσταση ζημιών σε χώρες του Κόλπου

Δημοσίευμα του Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να διαθέσουν ιρανικά κεφάλαια σε χώρες του Κόλπου για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές - Το συνολικό κόστος θα μπορούσε να φθάσει έως και τα 58 δισ. δολάρια