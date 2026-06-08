Τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια πιθανότατα ήταν ο κύριος σεισμός, τι λένε οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ
Τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια πιθανότατα ήταν ο κύριος σεισμός, τι λένε οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ
Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται στην περιοχή του Προκοπίου, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι ενεργοποιήθηκαν ρήγματα περιορισμένης δυναμικότητας
Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Εύβοια την Κυριακή ενδέχεται να ήταν ο κύριος σεισμός της ακολουθίας, σύμφωνα με την πρώτη επιστημονική αποτίμηση του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι δύο ισχυρές δονήσεις μεγέθους 4,8 και 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στην περιοχή του Προκοπίου, ενώ ακολούθησε έντονη μετασεισμική δραστηριότητα. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής είχαν καταγραφεί 31 μετασεισμοί μεγέθους από 2 έως 3,6 Ρίχτερ, ενώ ανάμεσα στους δύο κύριους σεισμούς εκδηλώθηκε ακόμη μία δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες του ΕΚΠΑ, από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι έχουν ενεργοποιηθεί εσωτερικά ρήγματα της λεκάνης του Προκοπίου, τα οποία διαθέτουν περιορισμένη δυναμικότητα. Αντίθετα, τα μεγαλύτερα ρήγματα του Βόρειου Ευβοϊκού, που θα μπορούσαν να δώσουν ισχυρότερους σεισμούς, παραμένουν μέχρι στιγμής αδρανή.
Παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά στοιχεία, οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και συλλογή νέων δεδομένων τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας. Το ΕΚΠΑ διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το φαινόμενο και θα συνεχίσει να ενημερώνει την Πολιτεία και τους πολίτες με βάση τα επιστημονικά δεδομένα.
Οι δύο ισχυρές δονήσεις μεγέθους 4,8 και 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στην περιοχή του Προκοπίου, ενώ ακολούθησε έντονη μετασεισμική δραστηριότητα. Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής είχαν καταγραφεί 31 μετασεισμοί μεγέθους από 2 έως 3,6 Ρίχτερ, ενώ ανάμεσα στους δύο κύριους σεισμούς εκδηλώθηκε ακόμη μία δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες του ΕΚΠΑ, από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι έχουν ενεργοποιηθεί εσωτερικά ρήγματα της λεκάνης του Προκοπίου, τα οποία διαθέτουν περιορισμένη δυναμικότητα. Αντίθετα, τα μεγαλύτερα ρήγματα του Βόρειου Ευβοϊκού, που θα μπορούσαν να δώσουν ισχυρότερους σεισμούς, παραμένουν μέχρι στιγμής αδρανή.
Παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά στοιχεία, οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και συλλογή νέων δεδομένων τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας. Το ΕΚΠΑ διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το φαινόμενο και θα συνεχίσει να ενημερώνει την Πολιτεία και τους πολίτες με βάση τα επιστημονικά δεδομένα.
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