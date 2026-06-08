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Δένδιας: Συγκινητική η προεδρία της ΕΕ από την Κύπρο, οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς
Δένδιας: Συγκινητική η προεδρία της ΕΕ από την Κύπρο, οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς
Στη Λευκωσία γίνεται σήμερα η Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
Στη Λευκωσία βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για την Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφάλειας, με έμφαση στην αμυντική ετοιμότητα και στον συντονισμό των ευρωπαϊκών απαντήσεων σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα.
Προσερχόμενος στην Άτυπη Συνάντηση στη Λευκωσία, ο κ Δένδιας αναφέρθηκε στην κεντρική σημασία που έχει για την Ευρώπη η Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ που διοικεί η Ελλάδα, ενώ μίλησε και για την κυπριακή προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Για έναν Έλληνα Υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της ΕΕ, της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Πιστεύω ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς».
Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια κατά την άφιξή του στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία:
«Σήμερα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη Διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία: o ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως, η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
Εκτός από αυτό, θα συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν την αμυντική στρατηγική της ΕΕ, την ενιαία άμυνά μας, το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βραχίονα συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ, βασισμένο στο άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης [της ΕΕ], δηλαδή της αντίληψης για την αμοιβαία συνδρομή, την αμοιβαία βοήθεια, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
Θα ήθελα, όμως, ως καταληκτική παρατήρηση, επειδή τελειώνει και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, να πω ότι για έναν Έλληνα Υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται εδώ, στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της ΕΕ, της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Πιστεύω ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς».
Προσερχόμενος στην Άτυπη Συνάντηση στη Λευκωσία, ο κ Δένδιας αναφέρθηκε στην κεντρική σημασία που έχει για την Ευρώπη η Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ που διοικεί η Ελλάδα, ενώ μίλησε και για την κυπριακή προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Για έναν Έλληνα Υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της ΕΕ, της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Πιστεύω ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς».
Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια κατά την άφιξή του στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία:
«Σήμερα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη Διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία: o ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως, η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
Εκτός από αυτό, θα συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν την αμυντική στρατηγική της ΕΕ, την ενιαία άμυνά μας, το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βραχίονα συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ, βασισμένο στο άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης [της ΕΕ], δηλαδή της αντίληψης για την αμοιβαία συνδρομή, την αμοιβαία βοήθεια, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
Θα ήθελα, όμως, ως καταληκτική παρατήρηση, επειδή τελειώνει και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, να πω ότι για έναν Έλληνα Υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται εδώ, στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της ΕΕ, της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Πιστεύω ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς».
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