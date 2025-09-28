Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση μετά το μνημόσυνο για τις 40 μέρες από τον θάνατο του πατέρα του
Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε  από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ενώ τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρούνταν από προβλήματα υγείας

Σήμερα πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα. Ο δημοσιογράφος έφυγε  από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ενώ τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρούνταν από προβλήματα υγείας. Ο γιος του, Λάμπρος αποχώρησε νωρίτερα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», που παρουσιάζει με την Ιωάννα Μαλέσκου, για να δώσει το παρών και να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του.

Ο παρουσιαστής θέλησε μάλιστα, να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους τη συγκίνησή του, ανεβάζοντας στα social media μια εικόνα από το μνήμα της οικογένειας. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φαίνονται οι εικόνες του πατέρα του και του παππού του, Λάμπρου Κωνσταντάρα.

«Πείτε τα εκεί πάνω…! Χαμογελαστοί κι αγκαλιασμένοι. Δεν είστε απλά φωτογραφίες, είστε μια ζωή γεμάτη αναμνήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην ανάρτησή του.

Δείτε την ανάρτησή του



