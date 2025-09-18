Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον θάνατο του πατέρα του: Πρόλαβα να του πω ό,τι ήθελα, δεν είχα απωθημένο
Λάμπρος Κωνσταντάρας για τον θάνατο του πατέρα του: Πρόλαβα να του πω ό,τι ήθελα, δεν είχα απωθημένο
Να αγαπάμε τους δικούς μας και να πηγαίνουμε να τους βλέπουμε, μην περιμένουμε να γίνουν φωτογραφία, πρόσθεσε
Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε συγκινημένος για τις τελευταίες στιγμές του, σημειώνοντας πως κανείς δεν περίμενε να φύγει από τη ζωή, παρά τα προβλήματα της υγείας του. Όπως είπε ωστόσο, «πρόλαβε να του πει όσα ήθελε», πράγμα που τον ευχαριστεί.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό», ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκάλυψε ότι ο πατέρας του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. «Δυσκολεύτηκε τα τελευταία χρόνια, πίστευε όμως ότι θα πάει καλύτερα και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν περιμέναμε να φύγει. Μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο γιατί είχε έρθει ένας καινούριος καρκίνος και έκανε ακτίνες. Είχε καρκίνο στο νεφρό, το είχε αφαιρέσει πριν 10 χρόνια, ήταν τελείως καλά και πέρυσι τον Δεκαπενταύγουστο βρέθηκε ένας καρκίνος στον προστάτη από τις πρώτες μέρες. Αντιμετωπίστηκε πολύ καλά. Επανήλθε και πήγαινε να κάνει κάποιες ακτίνες. Φαίνεται ότι οι ακτίνες τον κατέβαλαν και κόλλησε κάποιο μικρόβιο ενδονοσοκομειακό. Έπρεπε να μείνει 10 μέρες στο νοσοκομείο, όμως ήταν καλά. Την τέταρτη μέρα έπαθε ανακοπή», περιέγραψε συγκινημένος.
Δείτε το βίντεο
Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στη στιγμή που έμαθε τα δυσάρεστα νέα από τη μητέρα του. «Η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο, ήμουν σπίτι. Αυτό έγινε 06:38 και με έπαιρνε τηλέφωνο, κοιμόμουν και ξύπνησα στις 09:00. Το προηγούμενο βράδυ είχαμε μιλήσει, ήταν καλά. Το ξαφνικό σε σοκάρει. Η αδερφή μου είχε πάει διακοπές με τον γιο της και γύρισαν άρον-άρον. Πήγα στο νοσοκομείο με τη μητέρα μου και όταν αποφάσισα να το πω, έστειλα ένα μήνυμα σε δέκα δικούς μας για να μην το δουν στην τηλεόραση», εξήγησε.
Τέλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τόνισε τη σημασία του να εκφράζουμε την αγάπη μας στους αγαπημένους μας: «Λέμε να αγαπάμε τους δικούς μας και να πηγαίνουμε να τους βλέπουμε. Μην περιμένουμε να γίνουν φωτογραφία. Πρόλαβα να του πω ό,τι ήθελα, δεν είχα απωθημένο, οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος».
Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινό», ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκάλυψε ότι ο πατέρας του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. «Δυσκολεύτηκε τα τελευταία χρόνια, πίστευε όμως ότι θα πάει καλύτερα και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν περιμέναμε να φύγει. Μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο γιατί είχε έρθει ένας καινούριος καρκίνος και έκανε ακτίνες. Είχε καρκίνο στο νεφρό, το είχε αφαιρέσει πριν 10 χρόνια, ήταν τελείως καλά και πέρυσι τον Δεκαπενταύγουστο βρέθηκε ένας καρκίνος στον προστάτη από τις πρώτες μέρες. Αντιμετωπίστηκε πολύ καλά. Επανήλθε και πήγαινε να κάνει κάποιες ακτίνες. Φαίνεται ότι οι ακτίνες τον κατέβαλαν και κόλλησε κάποιο μικρόβιο ενδονοσοκομειακό. Έπρεπε να μείνει 10 μέρες στο νοσοκομείο, όμως ήταν καλά. Την τέταρτη μέρα έπαθε ανακοπή», περιέγραψε συγκινημένος.
Δείτε το βίντεο
Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στη στιγμή που έμαθε τα δυσάρεστα νέα από τη μητέρα του. «Η μητέρα μου με πήρε τηλέφωνο, ήμουν σπίτι. Αυτό έγινε 06:38 και με έπαιρνε τηλέφωνο, κοιμόμουν και ξύπνησα στις 09:00. Το προηγούμενο βράδυ είχαμε μιλήσει, ήταν καλά. Το ξαφνικό σε σοκάρει. Η αδερφή μου είχε πάει διακοπές με τον γιο της και γύρισαν άρον-άρον. Πήγα στο νοσοκομείο με τη μητέρα μου και όταν αποφάσισα να το πω, έστειλα ένα μήνυμα σε δέκα δικούς μας για να μην το δουν στην τηλεόραση», εξήγησε.
Τέλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τόνισε τη σημασία του να εκφράζουμε την αγάπη μας στους αγαπημένους μας: «Λέμε να αγαπάμε τους δικούς μας και να πηγαίνουμε να τους βλέπουμε. Μην περιμένουμε να γίνουν φωτογραφία. Πρόλαβα να του πω ό,τι ήθελα, δεν είχα απωθημένο, οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος».
Ειδήσεις σήμερα:
Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα