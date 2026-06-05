Ο Τραμπ ζητά μαζικές απολύσεις στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
ΚΟΣΜΟΣ
Απολύσεις Ντόναλντ Τραμπ Μυστικές υπηρεσίες

Ο Τραμπ ζητά μαζικές απολύσεις στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των μυστικών υπηρεσιών

Ο Τραμπ ζητά μαζικές απολύσεις στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θέλει ο προσωρινός Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών (DNI) Μπιλ Πούλτι να ξεκινήσει τη διαδικασία απόλυσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων, στο πλαίσιο μιας αναδιάρθρωσης των μυστικών υπηρεσιών.

Ο Τραμπ είπε κατ’ ιδίαν στον Πούλτι ότι πιστεύει πως το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, στο οποίο τον διόρισε, είναι «αχρείαστο και/ή υπερβολικά μεγάλο», σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Ο DNI επιβλέπει 18 ομοσπονδιακές υπηρεσίες και μονάδες πληροφοριών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε ότι ο Πούλτι θα αντιμετωπίσει «λιγότερα εμπόδια» στο έργο του, επειδή η θέση του είναι προσωρινή. Το γεγονός αυτό «κατά κάποιο τρόπο τον καθιστά πιο ισχυρό» γιατί «δεν θα βρίσκεται εκεί για πολύ καιρό», υποστήριξε.

«Θα ήθελα το DNI να είναι μικρότερο. Νομίζω ότι είναι γεμάτο με ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί» είπε στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι βασίζεται στον στενό σύμμαχό του για «να ξεκινήσει τη διαδικασία».

Για να διοριστεί ένας νέος επικεφαλής του DNI, μετά την παραίτηση της Τούλσι Γκάμπαρντ, απαιτείται η έγκριση της υποψηφιότητάς του από τη Γερουσία. Οι Δημοκρατικοί πνέουν τα μένεα με τον Πούλτι ενώ και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι εκφράζουν επιφυλάξεις, δεδομένης της απειρίας του σε θέματα που αφορούν την κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών.

«Είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος και θα μπορούσε να ανακαλύψει πράγματα αναφορικά με τις νοθευμένες εκλογές», είπε ο Τραμπ την Πέμπτη μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Η δήλωση αυτή για τον ρόλο του Μπιλ Πούλτι τροφοδότησε τις ανησυχίες των Δημοκρατκών για την εργαλειοποίηση των μυστικών υπηρεσιών για πολιτικούς σκοπούς. Ο 38χρονος σύμμαχος του Τραμπ ήταν μέχρι τώρα επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), θέση στην οποία θα παραμείνει.

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Από την άλλη, η αμερικανική δεξιά ζητά να αναλάβει επικεφαλής του DNI κάποιος που να έχει αποδεδειγμένα «βαθιά γνώση των ζητημάτων της εθνικής ασφάλειας», κάτι που δεν συμβαίνει με τον Πούλτι.
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