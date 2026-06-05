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Αποσύρθηκε από τον ημιτελικό ο Αρνάλντι λόγω ίωσης: Στον τελικό του Roland Garros άνευ αγώνα ο Κομπόλι
Αποσύρθηκε από τον ημιτελικό ο Αρνάλντι λόγω ίωσης: Στον τελικό του Roland Garros άνευ αγώνα ο Κομπόλι
Την Κυριακή ο Ιταλός θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Σβέρεφ που νίκησε τον Γιάκουμπ Μένσικ στον πρώτο ημιτελικό της ημέρας
Άνευ αγώνα προκρίθηκε ο Φλάβιο Κομπόλι στον τελικό του Roland Garros αφού ο αντίπαλός του, ο συμπατριώτης του, Ματέο Αρνάλντι απέσυρε τη συμμετοχή του από τον ημιτελικό λόγω κάποιας ίωσης που τον ταλαιπωρεί.
Ο Κομπόλι θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Σβέρεφ στον τελικό της Κυριακής, με τον Γερμανό να νικά τον Μένσικ στον πρώτο ημιτελικό.
Ο Γερμανός τον έχει 3-1 στις νίκες, με τον Κομπόλι να έχει τη μοναδική του νίκη στο χώμα. Το τελευταίο τους ματς ήταν στη Μαδρίτη, όπου ο Σβέρεφ επικράτησε.
Δύο εβδομάδες πριν ο Ιταλός είχε επικρατήσει στο Μόναχο.
Ο Κομπόλι θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Σβέρεφ στον τελικό της Κυριακής, με τον Γερμανό να νικά τον Μένσικ στον πρώτο ημιτελικό.
Ο Γερμανός τον έχει 3-1 στις νίκες, με τον Κομπόλι να έχει τη μοναδική του νίκη στο χώμα. Το τελευταίο τους ματς ήταν στη Μαδρίτη, όπου ο Σβέρεφ επικράτησε.
Δύο εβδομάδες πριν ο Ιταλός είχε επικρατήσει στο Μόναχο.
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