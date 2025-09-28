Οργή στη Βρετανία: Το NHS υπερασπίζεται τους γάμους μεταξύ πρώτων εξαδέλφων παρά τον κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών

Η κοινή γνώμη και το ιστορικό πλαίσιο

Δημοσκόπηση της YouGov έδειξε ότι τρία τέταρτα των Βρετανών υποστηρίζουν την απαγόρευση των γάμων μεταξύ πρώτων εξαδέλφων, ενώ μόλις το 9% επιθυμεί να παραμείνει το ισχύον καθεστώς.Το NHS υπενθύμισε ότι η πρακτική έχει ιστορικό στη Βρετανία ήδη από τον 16ο αιώνα, όταν ο Ερρίκος Η΄ θέσπισε νόμο που του επέτρεψε να παντρευτεί την Άννα Μπολέυν και στη συνέχεια την ξαδέλφη της, Αικατερίνη Χάουαρντ.