Πλακιάς: Διέρρευσαν φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων στα Τέμπη – Πόσο επώδυνο;

Την οργή του εκφράζει ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, μετά τη διαρροή φωτογραφικού υλικού που δείχνει σάκους με τις σορούς των θυμάτων.Ο κύριος Πλακιάς δηλώνει πως δεν γνωρίζει πώς και γιατί διέρρευσαν οι συγκεκριμένες εικόνες, ωστόσο μιλά με οδύνη για το σοκ που προκάλεσε η θέα τους. «Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;» αναφέρει χαρακτηριστικά.Παράλληλα, θέτει το κρίσιμο ερώτημα αν η δημοσιοποίηση αυτών των φωτογραφιών έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των συγγενών των θυμάτων, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της προσβολής που αισθάνονται οι οικογένειες που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους.Στην ανάρτησή του, ο πατέρας των διδύμων εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι, αντί για σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων, δίνεται έδαφος σε πρακτικές που μόνο πόνο προκαλούν.