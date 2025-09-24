Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
The Bride: Κυκλοφόρησε το teaser της ταινίας της Μάγκι Τζίλενχαλ
The Bride: Κυκλοφόρησε το teaser της ταινίας της Μάγκι Τζίλενχαλ
Στο φιλμ πρωταγωνιστούν ο Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Κρίστιαν Μπέιλ, ενώ η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τον Μάρτιο του 2026
Στη δημοσιότητα έδωσε η Warner Bros. Pictures το πρώτο teaser της ταινίας τρόμου «The Bride» της Μάγκι Τζίλενχαλ, με πρωταγωνιστές τους Τζέσι Μπάκλεϊ και Κρίστιαν Μπέιλ.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία ακολουθεί «τον Φρανκενστάιν (Μπέιλ) να ταξιδεύει στο Σικάγο της δεκαετίας του ΄30 για να ζητήσει από την πρωτοπόρο επιστήμονα Δρ. Euphronius να δημιουργήσει για εκείνον μια σύντροφο.
Οι δυο τους φέρνουν πίσω στη ζωή μια νεαρή γυναίκα (Μπάκλεϊ), και έτσι γεννιέται η Νύφη. Ωστόσο η δημιουργία τους ξεπερνά κάθε προσδοκία, πυροδοτώντας έναν εκρηκτικό ρομαντισμό, την προσοχή της αστυνομίας και ένα ριζοσπαστικό επαναστατικό κίνημα».
Η ταινία είναι εμπνευσμένη από τo εμβληματικό κλασικό έργο του 1935, «Η νύφη του Φρανκενστάιν» σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γουέιλ και το γοτθικό μυθιστόρημα «Φρανκενστάιν» της Μαίρη Σέλεϊ του 1818, όπως αναφέρει το Variety. Η Τζίλενχαλ έγραψε το σενάριο ενώ υπογράφει και την παραγωγή όπως και η Έμα Τίλινγκερ Κόσκοφ.
Δείτε το τρέιλερ
Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστών βρίσκονται οι Ανέτ Μπένινγκ, Πενέλοπε Κρουζ, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζούλιαν Χαφ και Τζέικ Τζίλενχαλ. Η δημιουργική ομάδα της ταινίας περιλαμβάνει τον διευθυντή φωτογραφίας του «Joker», Λόρενς Σερ, την ενδυματολόγο της «Σταχτοπούτας» Σάντι Πάουελ και την σκηνογράφο του «Elvis», Κάρεν Μέρφι.
Το «The Bride» είναι η δεύτερη σκηνοθετική προσπάθεια της Τζίλενχαλ, μετά την ταινία «The Lost Daughter» του 2021, η οποία απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ με πρωταγωνιστές τους Μπάκλεϊ και Σάρσγκαρντ.
Η Warner Bros. έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία της ταινίας «The Bride» στις αίθουσες για τις 6 Μαρτίου 2026.
