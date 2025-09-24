Politico: Το ΝΑΤΟ με το δάχτυλο στη σκανδάλη, γιατί δεν έχει καταρρίψει τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και drones

Ναι, η συζήτηση έχει ανοίξει.καιζητούν πιο σκληρή στάση, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής κατάρριψης ρωσικών μαχητικών. Ο πρόεδρος της Τσεχίας,, δήλωσε: «Πρέπει να απαντήσουμε κατάλληλα, ακόμη και με κατάρριψη».Οι αλλαγές θα πρέπει να εγκριθούν από το NAC με ομοφωνία, αν και από το 2022 οέχει περισσότερες εξουσίες να προσαρμόζει τα σχέδια χωρίς να περνούν όλες οι αποφάσεις από το Συμβούλιο.Το τελευταίο περιστατικό κατάρριψης ρωσικού αεροσκάφους από χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ ήταν το 2015, όταν η Τουρκία κατέρριψε ένακοντά στα σύνορά της με τη Συρία. Η Άγκυρα έδρασε αυτόνομα και ενημέρωσε εκ των υστέρων τη Συμμαχία. Η Μόσχα απάντησε με οικονομικές κυρώσεις, και αργότερα ο πρόεδροςαναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη.Το περιστατικό έδειξε ότι η απόφαση χρήσης βίας μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες, στρατιωτικές και διπλωματικές.Η Συμμαχία βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη μία πλευρά, οι συνεχείς παραβιάσεις από τη Μόσχα δοκιμάζουν τα όρια της ανοχής. Από την άλλη, η απάντηση με κατάρριψη ρωσικών μαχητικών ενέχει σοβαρό κίνδυνο κλιμάκωσης. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν τοθα επιλέξει να αυστηροποιήσει τους κανόνες εμπλοκής ή θα συνεχίσει την πολιτική ψυχραιμίας και αποτροπής.