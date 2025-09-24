Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοί του, κάνουν λόγο για ένα παιδί που έδειχνε αφοσίωση και διάθεση για να μάθει τη δουλειά - Ήταν μόλις 15 μέρες στο πλοίο - Δεν θα εκτελεστεί το σημερινό δρομολόγιο από Πειραιά προς Ρόδο - Η ανακοίνωση της εταιρείας