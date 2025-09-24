Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοί του, κάνουν λόγο για ένα παιδί που έδειχνε αφοσίωση και διάθεση για να μάθει τη δουλειά - Ήταν μόλις 15 μέρες στο πλοίο - Δεν θα εκτελεστεί το σημερινό δρομολόγιο από Πειραιά προς Ρόδο - Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η τραγική είδηση ότι ένας 20χρονος ναυτικός μέλος του πληρώματος του επιβατηγού - οχηματαγωγού Blue Star Chios καταπλακώθηκε από υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου, πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο από τη Ρόδο προς τον Πειραιά, σήμερα το πρωί, έχει συγκλονίσει τον ναυτικό κόσμο που θρηνεί την απώλεια του νεαρού.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός άφησε την τελευταία του πνοή στο πλοίο μόλις 15 μέρες αφότου είχε ξεκινήσει το εκπαιδευτικό του ταξίδι. Ο νεαρός γεμάτος όνειρα και ελπίδες για μια καριέρα στη ναυτιλία, δεν πρόλαβε να κάνει το όραμα του πραγματικότητα.
Ο 20χρονος συμμετείχε στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό του ταξίδι, στο πλαίσιο της φοίτησης του σε ναυτική σχολή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο όταν φέρεται να άνοιξε η πόρτα, να εισήλθε, αλλά στη συνέχεια να εγκλωβίστηκε καθώς η πόρτα έκλεισε πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν μέρος του ρουχισμού του να πιάστηκε στην πόρτα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί προτού κλείσει η πόρτα.
Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του.
Ο πόνος είναι αβάσταχτος για την οικογένεια που δεν μπορεί να πιστέψει πως ο γιος τους πριν λίγες εβδομάδες ξεκινούσε γεμάτος όνειρα και τώρα επιστρέφει νεκρός. Οι συνάδελφοί του δηλώνουν συγκλονισμένοι από το τραγικό περιστατικό καθώς όπως αναφέρουν ο νεαρός δόκιμος ναυτικός έδειχνε αφοσίωση και διάθεση να μάθει τη δουλειά.
Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.
Για τον θάνατο του 20χρονου δόκιμου ναυτικού εξέδωσε ανακοίνωση και η εταιρεία Blue Star Ferries, μέσω της οποίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού.
Παράλληλα στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός άφησε την τελευταία του πνοή στο πλοίο μόλις 15 μέρες αφότου είχε ξεκινήσει το εκπαιδευτικό του ταξίδι. Ο νεαρός γεμάτος όνειρα και ελπίδες για μια καριέρα στη ναυτιλία, δεν πρόλαβε να κάνει το όραμα του πραγματικότητα.
Ο 20χρονος συμμετείχε στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό του ταξίδι, στο πλαίσιο της φοίτησης του σε ναυτική σχολή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο όταν φέρεται να άνοιξε η πόρτα, να εισήλθε, αλλά στη συνέχεια να εγκλωβίστηκε καθώς η πόρτα έκλεισε πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν μέρος του ρουχισμού του να πιάστηκε στην πόρτα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί προτού κλείσει η πόρτα.
Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του.
Ο πόνος είναι αβάσταχτος για την οικογένεια που δεν μπορεί να πιστέψει πως ο γιος τους πριν λίγες εβδομάδες ξεκινούσε γεμάτος όνειρα και τώρα επιστρέφει νεκρός. Οι συνάδελφοί του δηλώνουν συγκλονισμένοι από το τραγικό περιστατικό καθώς όπως αναφέρουν ο νεαρός δόκιμος ναυτικός έδειχνε αφοσίωση και διάθεση να μάθει τη δουλειά.
Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.
Για τον θάνατο του 20χρονου δόκιμου ναυτικού εξέδωσε ανακοίνωση και η εταιρεία Blue Star Ferries, μέσω της οποίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού.
Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries - Δεν θα εκτελεστεί το σημερινό δρομολόγιο από Πειραιά προς Ρόδο
Παράλληλα στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.
Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.
Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Μόλις 15 μέρες ήταν στο πλοίο ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
Το ξέσπασμα της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη που έγινε μοναχή: «Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Της είχα προσφέρει τα πάντα»
Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Μόλις 15 μέρες ήταν στο πλοίο ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios
«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
Το ξέσπασμα της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη που έγινε μοναχή: «Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Της είχα προσφέρει τα πάντα»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα