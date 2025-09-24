Η Ρίκα Διαλυνά αποκάλυψε τον λόγο που διέκοψε τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο θέατρο
Η Ρίκα Διαλυνά αποκάλυψε τον λόγο που διέκοψε τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο θέατρο
Είχαμε υπάρξει φίλες, όμως μετά έγινε λίγο περίεργη, είπε για την ηθοποιό
Για τις δυσκολίες που συνάντησε στην πορεία της, αλλά και για την προσωπική της σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη μίλησε η Ρίκα Διαλυνά, αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που έβαλε τέλος στη συνεργασία τους στο θέατρο. Η ηθοποιός εξήγησε πως, ενώ στο εξωτερικό είχε πάντα την προστασία του μάνατζέρ της και δεν αντιμετώπισε προβλήματα, στην Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με «τρικλοποδιές» και εντάσεις. Όπως ανέφερε στο περιοδικό «Λοιπόν», με την Αλίκη Βουγιουκλάκη είχαν υπάρξει φίλες από τα πρώτα τους βήματα, όταν φοιτούσαν μαζί στη δραματική σχολή, ωστόσο η σχέση τους άλλαξε με τα χρόνια.
Αρχικά, για τα εμπόδια που συνάντησε, η ηθοποιός δήλωσε: «Στην καριέρα μου δέχτηκα τρικλοποδιές. Στο εξωτερικό βέβαια δεν είχα τέτοια προβλήματα, γιατί είχα τον μάνατζέρ μου και αυτός με προστάτευε. Δεν είχα να φοβηθώ ούτε τον διπλανό, ούτε κανέναν».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συνεργασία και τη φιλία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. «Με την Αλίκη είχαμε υπάρξει φίλες πολύ όταν είχα έρθει από την Κρήτη στην Αθήνα και πήγαμε στην ίδια δραματική σχολή μαζί. Μετά η Αλίκη έγινε λίγο περίεργη. Με κάλεσε μια φορά να παίξουμε στο θέατρο και της είχα πει ότι αν δεν τηρηθεί κάτι στη συμφωνία μας, θα φύγω. Της είπα ότι θέλω να μπει το όνομά μου τελευταίο, αλλά τα γράμματα να είναι ίδιου μεγέθους με τα δικά της», είπε η Ρίκα Διαλυνά.
Η συμφωνία αποτυπώθηκε μάλιστα και στο συμβόλαιο, όμως, όπως αποκάλυψε, την παραμονή της πρεμιέρας διαπίστωσε ότι το όνομά της στην αφίσα είχε τοποθετηθεί με πολύ μικρά γράμματα. «Ήταν σαν μουτζούρα. Είχε δώσει η Αλίκη εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου. Έτσι, έστειλα στην Αλίκη μια ανθοδέσμη και σε όλη την ομάδα και τους είπα ότι αποχωρώ από την παράσταση», κατέληξε η ηθοποιός.
