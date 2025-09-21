Ρίκα Διαλυνά: Δεν ποντάριζα ποτέ στην ομορφιά μου, με έλεγαν ασχημόπαπο
Στη ζωή μου υπήρξα τυχερή, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός
Για την πορεία της ζωής της μίλησε η Ρίκα Διαλυνά, δηλώνοντας πως υπήρξε τυχερή. Η ηθοποιός διευκρίνισε ότι ποτέ δεν θέλησε να επενδύσει στην ομορφιά της. Αντιθέτως, υπήρχαν άνθρωποι που την αποκαλούσαν «ασχημόπαπο». Προτεραιότητά της, όπως εξήγησε, από την παιδική της ακόμα ηλικία, ήταν να βάζει πάντα στόχους.
«Στη ζωή μου υπήρξα τυχερή, γιατί όλα αυτά που μου συνέβησαν ήταν καθαρά τύχη. Από μικρό παιδί είχα στόχους. Είναι σημαντικό να έχεις στόχους. Δεν ποντάριζα ποτέ στην ομορφιά μου. Με έλεγαν ασχημόπαπο», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», την 21η Σεπτεμβρίου.
Η ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη της για τον τόπο της, την Κρήτη, όπου μένει πλέον, διευκρινίζοντας πως δεν αισθάνεται καθόλου μοναξιά. «Αγαπάω τον τόπο μου. Δεν έχω ζήσει στην Κρήτη πολύ, γιατί έφυγα μικρή και είχα πάντα στο νου μου ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής μου θα τα περάσω στην Κρήτη και ήρθαν έτσι από μόνα τους τα πράγματα και βρέθηκα τελικά στην Κρήτη. Δεν αισθάνομαι καθόλου μοναξιά. Καθόλου, γιατί τα πάω καλά με τον εαυτό μου. Η κόρη μου μένει από πάνω», σημείωσε.
