Μόνικα Μπελούτσι για τον χωρισμό της από τον Τιμ Μπάρτον: Θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου
Το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους έπειτα από δύο χρόνια σχέσης
Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της Μόνικα Μπελούτσι από τον Τιμ Μπάρτον, η ηθοποιός προχώρησε στις πρώτες της δηλώσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο σκηνοθέτης θα «έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της».
«Με μεγάλο σεβασμό και βαθιά φροντίδα ο ένας για τον άλλον, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν», ανέφερε η ανακοίνωση του AFP, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.
Η ανακοίνωση αυτή υποδηλώνει έναν φιλικό χωρισμό, κάτι που επιβεβαίωσε και η ίδια η Μπελούτσι στην πρώτη της συνέντευξη στο «Vogue Italia». «Υπάρχουν δρόμοι που σε ένα σημείο διασταυρώνονται για να δημιουργήσουν ένα μονοπάτι, που συνεχίζεται για πάντα. Ο δρόμος του Τιμ και ο δικός μου συναντήθηκαν για να διανύσουμε μαζί ένα μονοπάτι και μετά χωρίσαμε ξανά», είπε η ηθοποιός και πρόσθεσε: «Όσο ζω όμως, ο Τιμ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».
Η ιστορία αγάπης μεταξύ της ηθοποιού και του σκηνοθέτη ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022, όταν συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ Lumière στη Λυών. Το 2023, η Μπελούτσι μίλησε για τη σχέση τους σε συνέντευξή της στο «Elle France»: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαι χαρούμενη που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, πρώτα απ’ όλα. Είναι μια από εκείνες τις συναντήσεις που σπάνια συμβαίνουν στη ζωή. Γνωρίζω τον άνθρωπο αυτόν, τον αγαπώ και τώρα πρόκειται να γνωρίσω τον σκηνοθέτη—ξεκινά μια νέα περιπέτεια».
Κατά τη διάρκεια της κοινής πορείας τους, ο Μπάρτον σκηνοθέτησε την Μπελούτσι στην ταινία «Beetlejuice Beetlejuice». Το κοινό ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί έγινε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ρώμης τον Οκτώβριο του 2023, για την πρεμιέρα της ταινίας της Μόνικα Μπελούτσι «Diabolik: Who Are You?». Η τελευταία δημόσια εμφάνισή τους ήταν τον Ιούνιο, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταορμίνα, περπατώντας χέρι-χέρι.
Πριν από τη σχέση του με την Μπελούτσι, ο Μπάρτον είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την πρώην σύντροφό του, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, με τους δύο να χωρίζουν το 2014. Ο Τιμ Μπάρτον είχε υπάρξει παντρεμένος με τη Γερμανίδα καλλιτέχνιδα Λένα Γκίζεκε και ο γάμος τους έληξε το 1991 μετά από τέσσερα χρόνια.
Η Μπελούτσι από την άλλη, ήταν μόλις 23 ετών το 1990 όταν παντρεύτηκε κρυφά τον Αργεντινό φωτογράφο Κλαούντιο Κάρλος Μπασσό. Αργότερα προχώρησε σε σχέση με τον Βενσάν Κασέλ: οι δύο τους γνωρίστηκαν το 1996 στα γυρίσματα της ταινίας «L’Appartement», παντρεύτηκαν το 1999 και απέκτησαν μαζί δύο κόρες. Το 2013, μετά από 14 χρόνια κοινής πορείας, η Μπελούτσι και ο Κασέλ χώρισαν.
Monica Bellucci Breaks Her Silence After Tim Burton Split: “He Will Always Have a Unique Place in My Heart” https://t.co/4BJ78JZcUo— VANITY FAIR (@VanityFair) September 22, 2025
