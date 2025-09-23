Το Ερωτοδικείο, οι εκκεντρικές εμφανίσεις και η κραυγή που έκαναν θρύλο της trash tv τον «Μίστερ Εθνικά Μπούτια»

Τα τελευταία χρόνια και η αποχώρηση από τη δημοσιότητα

Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Σταυρόπουλος είχε αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, ωστόσο το όνομά του παρέμενε ζωντανό μέσα από παλιές εκπομπές, βίντεο στο YouTube και memes, που διατηρούσαν την περσόνα του στη συλλογική μνήμη. Ως cult φιγούρα, είτε προκαλούσε γέλιο είτε αμηχανία, άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική τηλεόραση.«Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι Μίστερ Μπούτιας θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο. Μας έδωσες απίστευτες χιουμοριστικές στιγμές. Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως».Μάλιστα, η Πέπη Τσεσμελή δημοσίευσε και το παρακάτω βίντεο με χιουμοριστικές στιγμές στις οποίες ήταν πρωταγωνιστής ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια».