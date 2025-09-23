Το Ερωτοδικείο, οι εκκεντρικές εμφανίσεις και η κραυγή που έκαναν θρύλο της trash tv τον «Μίστερ Εθνικά Μπούτια»
Η Πέπη Τσεσμελή έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του - Ο Γιώργος Σταυρόπουλος ήταν μία από τις πιο cult φιγούρες της ελληνικής τηλεόρασης τις δεκαετίες του 1990 και του 2000
Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος, το πρόσωπο που τη δεκαετία του ’90 έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα με το παρατσούκλι «Μίστερ Εθνικά Μπούτια». Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από μία ανάρτηση της Πέπης Τσεσμελή.
Πρόκειται για μία εκρηκτική παρουσία, που κατάφερε να γίνει μία από τις πιο χαρακτηριστικές cult φιγούρες της ελληνικής trash τηλεόρασης εκείνης της εποχής.
Ο Γιώργος Σταυρόπουλος εμφανίστηκε σε εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη, όπως το «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες» και το «Made in Greece», κερδίζοντας την προσοχή με το ιδιαίτερο στιλ και την εκκεντρικότητά του.
Το προσωνύμιο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» προήλθε από τα καλοσχηματισμένα πόδια του, τα οποία πρόβαλε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Οι εμφανίσεις του προσέφεραν υπερβολή, σάτιρα και διασκέδαση, ξεχωρίζοντας σε μια τηλεόραση που τότε πειραματιζόταν με cult και trash προγράμματα.
Ο Γιώργος Σταυρόπουλος συμμετείχε επίσης στο «Ερωτοδικείο» της Βίκυς Μιχαλονάκου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές trash εκπομπές της εποχής. Εκεί και σε άλλες εμφανίσεις του, έγραψε τη δική του μικρή ιστορία στην τηλεοπτική υπερβολή.
Δείτε βίντεο με τη χαρακτηριστική κραυγή του
Ένα από τα στοιχεία που τον καθιέρωσαν ήταν οι τηλεοπτικές του αντιπαραθέσεις με τον Ανδρεούλη Κουτσομιχάλη Ανδρεαδάκη, γνωστό ως «Εθνικό Σταρ». Οι διαμάχες τους, άλλοτε σκηνοθετημένες και άλλοτε αυθόρμητες, έγιναν viral για τα δεδομένα της εποχής, δημιουργώντας έναν τηλεοπτικό «μύθο» που συνεχίζει να αναπαράγεται μέχρι σήμερα στο διαδίκτυο. Οι κόντρες τους ήταν γεμάτες υπερβολές, φωνές και χιούμορ και έμειναν αξέχαστες στο κοινό.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές του 2000, η ελληνική τηλεόραση ζούσε την άνθηση μιας νέας τάσης: εκπομπές με χαμηλό budget, υπερβολικές προσωπικότητες και στιγμές που κινούνταν ανάμεσα στη σάτιρα και στο «κιτς».
Σε αυτό το περιβάλλον ξεχώρισαν μορφές όπως ο «Εθνικός Σταρ» και ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», που προσέφεραν στο κοινό μια διαφορετική μορφή διασκέδασης. Αντιπροσώπευαν μια τηλεόραση πιο αυθόρμητη και προκλητική, η οποία πλέον έχει περάσει στην ιστορία.
Τα τελευταία χρόνια και η αποχώρηση από τη δημοσιότηταΤα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Σταυρόπουλος είχε αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, ωστόσο το όνομά του παρέμενε ζωντανό μέσα από παλιές εκπομπές, βίντεο στο YouTube και memes, που διατηρούσαν την περσόνα του στη συλλογική μνήμη. Ως cult φιγούρα, είτε προκαλούσε γέλιο είτε αμηχανία, άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στην ελληνική τηλεόραση.
Η Πέπη Τσεσμελή έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση γράφοντας σε ανάρτησή της στα social media: «Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε με τα απίστευτα πόδια από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι Μίστερ Μπούτιας θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο. Μας έδωσες απίστευτες χιουμοριστικές στιγμές. Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλό παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως».
Μάλιστα, η Πέπη Τσεσμελή δημοσίευσε και το παρακάτω βίντεο με χιουμοριστικές στιγμές στις οποίες ήταν πρωταγωνιστής ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια».
Δείτε το βίντεο
