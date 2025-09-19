Η Μόνικα Μπελούτσι χώρισε με τον Τιμ Μπάρτον μετά από δύο χρόνια σχέσης

Το πρώην ζευγάρι εξέδωσε ανακοίνωση για τον χωρισμό του, αναφέροντας πως έγινε «με πολύ σεβασμό και με βαθιά φροντίδα του ενός προς τον άλλο»