Η Μάιλι Σάιρους θέλει να συμφιλιωθεί με τον πατέρα της και του αφιερώνει το νέο της τραγούδι
Η Μάιλι Σάιρους θέλει να συμφιλιωθεί με τον πατέρα της και του αφιερώνει το νέο της τραγούδι
Το «Secrets» γράφτηκε ως χειρονομία συμφιλίωσης σε κάποιον που είχα χάσει για ένα διάστημα, αλλά πάντα αγαπούσα, δήλωσε η τραγουδίστρια για τον Μπίλι Ρέι Σάιρους
Πίσω της φαίνεται πως θέλει να αφήσει η Μάιλι Σάιρους τη συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα της, Μπίλι Ρέι, με τη 32χρονη τραγουδίστρια να αφιερώνει το καινούργιο της τραγούδι «Secrets» σε εκείνον.
Όπως εξήγησε η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, έγραψε το συγκριμένο κομμάτι σε μια προσπάθεια να χτίσουν οι δυο τους ξανά τη σχέση τους, ενώ μοιράστηκε ένα απόσπασμα από το βιντεοκλίπ του τραγουδιού.
Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως χειρονομία συμφιλίωσης σε κάποιον που είχα χάσει για ένα διάστημα, αλλά πάντα αγαπούσα. Από τη δική μου εμπειρία, η συγχώρεση και η ελευθερία είναι ένα και το αυτό. Αυτό το τραγούδι είναι για τον πατέρα μου».
Μέσα από τους στίχους του «Secrets», η Σάιρους εξομολογείται: «Η αγάπη δεν είναι φυλακή, δεν είμαι δεσμοφύλακας, όχι. Οπότε ακόμη κι όταν σε κρατώ, δεν θα σε φυλακίσω. Θέλω να είμαι εκείνη. Οπουδήποτε κι αν τρέξεις, οπουδήποτε κι αν πας, ξέρεις πως θα σε ακολουθήσω».
Δείτε την ανάρτησή της
Σε επεισόδιο του podcast Reclaiming της Μόνικα Λεβίνσκι τον περασμένο Ιούνιο, η Μάιλι Σάιρους είχε εξηγήσει τον λόγο που έγραψε το «Secrets». «Έγραψα αυτό το τραγούδι για τον πατέρα μου γιατί ήθελα να μου πει την αλήθεια, παρόλο που υπήρχαν μυστικά, παρόλο που δεν ήθελα πραγματικά να τα ξέρω», είχε δηλώσει.
Είχε τονίσει επίσης πως θα ήθελε ο πατέρας της να την εμπιστευτεί και να της ανοιχτεί. «Ήθελα να είμαι εκείνη στην οποία θα ένιωθε αρκετή ασφάλεια ώστε να μου πει τα πράγματα που ήταν αποδείχτηκαν επιζήμια για την οικογένεια. Ήθελα να σκεφτεί ότι, ως το μεσαίο παιδί, είμαι αρκετά μεγάλη ώστε να το αντέξω», είχε καταλήξει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Όπως εξήγησε η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, έγραψε το συγκριμένο κομμάτι σε μια προσπάθεια να χτίσουν οι δυο τους ξανά τη σχέση τους, ενώ μοιράστηκε ένα απόσπασμα από το βιντεοκλίπ του τραγουδιού.
Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως χειρονομία συμφιλίωσης σε κάποιον που είχα χάσει για ένα διάστημα, αλλά πάντα αγαπούσα. Από τη δική μου εμπειρία, η συγχώρεση και η ελευθερία είναι ένα και το αυτό. Αυτό το τραγούδι είναι για τον πατέρα μου».
Μέσα από τους στίχους του «Secrets», η Σάιρους εξομολογείται: «Η αγάπη δεν είναι φυλακή, δεν είμαι δεσμοφύλακας, όχι. Οπότε ακόμη κι όταν σε κρατώ, δεν θα σε φυλακίσω. Θέλω να είμαι εκείνη. Οπουδήποτε κι αν τρέξεις, οπουδήποτε κι αν πας, ξέρεις πως θα σε ακολουθήσω».
Δείτε την ανάρτησή της
Σε επεισόδιο του podcast Reclaiming της Μόνικα Λεβίνσκι τον περασμένο Ιούνιο, η Μάιλι Σάιρους είχε εξηγήσει τον λόγο που έγραψε το «Secrets». «Έγραψα αυτό το τραγούδι για τον πατέρα μου γιατί ήθελα να μου πει την αλήθεια, παρόλο που υπήρχαν μυστικά, παρόλο που δεν ήθελα πραγματικά να τα ξέρω», είχε δηλώσει.
Είχε τονίσει επίσης πως θα ήθελε ο πατέρας της να την εμπιστευτεί και να της ανοιχτεί. «Ήθελα να είμαι εκείνη στην οποία θα ένιωθε αρκετή ασφάλεια ώστε να μου πει τα πράγματα που ήταν αποδείχτηκαν επιζήμια για την οικογένεια. Ήθελα να σκεφτεί ότι, ως το μεσαίο παιδί, είμαι αρκετά μεγάλη ώστε να το αντέξω», είχε καταλήξει.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, παρέμειναν για 12 λεπτά - F-35 για αναχαίτιση απογείωσε το NΑΤΟ
Μυστήριο με τη Mercedes που έτρεχε με 291 χλμ στη Συγγρού τον Απρίλιο - Στο «κάδρο» αστυνομικός τμήματος του κέντρου της Αθήνα
Δαχτυλίδι… ζωής ή θανάτου: Βρετανίδα κατέληξε στα επείγοντα μετά από πρόταση γάμου – Δείτε βίντεο
Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, παρέμειναν για 12 λεπτά - F-35 για αναχαίτιση απογείωσε το NΑΤΟ
Μυστήριο με τη Mercedes που έτρεχε με 291 χλμ στη Συγγρού τον Απρίλιο - Στο «κάδρο» αστυνομικός τμήματος του κέντρου της Αθήνα
Δαχτυλίδι… ζωής ή θανάτου: Βρετανίδα κατέληξε στα επείγοντα μετά από πρόταση γάμου – Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα