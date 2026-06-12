Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου
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Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου

Καθαρισμός οικοπέδων: Η προθεσμία παρατείνεται κατά μία εβδομάδα, δηλαδή μέχρι 22 Ιουνίου - Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς

Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου
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Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπέδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Τουρνάς επίσης επισήμανε ότι μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα (https://akatharista.apps.gov.gr/) 373.000 καθαρισμοί οικοπέδων.

Όπως ανέφερε ο κ. Τουρνάς σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, η Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μία μικρή παράταση για τον καθαρισμό των οικοπέδων. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα γίνουν δυσκολότερες.

Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι είναι υποχρέωση και ευθύνη του κάθε πολίτη να καθαρίσει την περιουσία του και προσέθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα.
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