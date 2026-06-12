Bud Darr: Το σύστημα εισόδου-εξόδου της ΕΕ απειλεί την κρουαζιέρα

Σοβαρές ανησυχίες για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου-Εξόδου (Entry/Exit System – EES), αλλά και για τη γενικότερη κατεύθυνση της τουριστικής και λιμενικής πολιτικής στην Ευρώπη, εκφράζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Cruise Lines International Association (CLIA), Bud Darr μιλώντας στο newmoney.



O επικεφαλής της μεγαλύτερης παγκόσμιας ένωσης κρουαζιέρας προειδοποιεί ότι το EES ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες σε ορισμένες κατηγορίες κρουαζιέρων, εάν οι ευρωπαϊκές αρχές δεν προχωρήσουν σε βελτιώσεις των διαδικασιών και της στελέχωσης των υπηρεσιών ελέγχου. «Πρόκειται για μια πρόκληση που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο την κρουαζιέρα», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι οι δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα δείχνουν σημαντικές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση επιβατών εκτός Σένγκεν.



Σύμφωνα με τον ίδιο, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις κρουαζιέρες που μεταφέρουν μεγάλο αριθμό Αμερικανών, Βρετανών ή άλλων ταξιδιωτών εκτός Σένγκεν, οι οποίοι εισέρχονται για πρώτη φορά στον ευρωπαϊκό χώρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι κρουαζιέρες επανατοποθέτησης πλοίων από την Καραϊβική προς τη Μεσόγειο, όπου έως και το 90% των επιβατών μπορεί να προέρχεται από χώρες εκτός Σένγκεν.

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