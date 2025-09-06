Γιάννης Μπέζος: Όταν οι μεγάλοι συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι
Το συναντώ πολύ στη γενιά μου, βλέπω τύπους με αλογοουρές, σκουλαρίκια, αρκουδόκρικους, πρόσθεσε ο ηθοποιός
«Οι μεγάλοι που προσπαθούν να φαίνονται νέοι συχνά γίνονται γελοίοι», σχολίασε ο Γιάννης Μπέζος, αναφερόμενος στις τάσεις συμπεριφοράς και εμφάνισης που βλέπει γύρω του. Ο ηθοποιός μίλησε για τη διαφορά ανάμεσα στον ενθουσιασμό της νεότητας και τις επιπολαιότητες που συχνά κάνουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε στην παιδικότητα που χαρακτηρίζει πολλούς ανθρώπους. «Βεβαίως υπάρχει το παιδί μέσα μας όταν μεγαλώνουμε, αλλά ποια εκδοχή του υπάρχει; Πρέπει να παραμένει ο ενθουσιασμός, ένα θεϊκό στοιχείο που έχουν οι νεολαίοι. Γι’ αυτό και στους νέους συγχωρούμε υπερβολές. Αντίθετα, οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι», εξήγησε ο Γιάννης Μπέζος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισορροπίας.
Ο ηθοποιός δεν δίστασε να σχολιάσει και τις σημερινές τάσεις στη μόδα και την εμφάνιση, με σαρκασμό: «Το συναντώ πολύ στη γενιά μου, βλέπω τύπους με αλογοουρές, σκουλαρίκια, αρκουδόκρικους. Είναι αστεία πράγματα. Η εξωτερική εμφάνιση είναι προέκταση της διάθεσής μας. Με φαντάζεστε να έρθω αύριο με ξυρισμένο κεφάλι και μαγιό; Είναι ωραίο να συμβαδίζεις με την ηλικία σου. Είναι ολέθριο να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι 25 χρονών».
