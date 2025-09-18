ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Οι άγνωστες φωτογραφίες από τα εγγόνια του - «Ήταν ο καλύτερος παππούς»
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Οι άγνωστες φωτογραφίες από τα εγγόνια του - «Ήταν ο καλύτερος παππούς»

Τα εγγόνια του τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικές αναρτήσεις στο Instagram στις οποίες δημοσίευσαν 'άγνωστες οικογενειακές φωτογραφίες

Γιώργος Χρήστου
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος ηθοποιός, αλλά και ένας αγαπημένος παππούς.

Τα εγγόνια του τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικές αναρτήσεις στο Instagram στις οποίες δημοσίευσαν 'άγνωστες οικογενειακές φωτογραφίες.

Ο Κόνορ Σλόσερ, γιος της μεγαλύτερης κόρης του Ρέντφορντ, Σόνα, δημοσίευσε πέντε φωτογραφίες με τον σταρ του «Barefoot in the Park», συμπεριλαμβανομένων δύο καρέ από την παιδική του ηλικία στις οποίες ιππεύει ένα άλογο και παίζει γκολφ με τον διάσημο παππού του. Στα καρέ πρόσθεσε και δύο πιο πρόσφατες φωτογραφίες με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σε μια εκ των οποίων χαμογελούν γύρω από ένα τραπέζι.

«Ήταν μια προσωπικότητα μεγαλύτερη από τη ζωή για τον κόσμο, αλλά για την οικογένειά του ήταν απλά αυτό... οικογένεια», έγραψε ο Σλόσερ στη λεζάντα του. «Αναπαύσου εν ειρήνη, παππού.🐎. Αν κάποιος έχει μια αγαπημένη ιστορία για τον παππού που θα ήθελε να μοιραστεί, παρακαλώ να μου τη στείλει με προσωπικό μήνυμα — θα ήθελα πολύ να τις συλλέξω» πρόσθεσε.



Η Λένα Χαρτ Ρέντφορντ, κόρη του αποθανόντος γιου του Ρέντφορντ, Τζέιμς, δημοσίευσε επίσης πολλές φωτογραφίες με τον θρύλο του Χόλιγουντ στο δικό της αφιέρωμα στο Instagram. Στις φωτογραφίες η 29χρονη Λένα συμπεριέλαβε και μια του πατέρα της με τον παππού της βάζοντας ένα κόκκινο emoji καρδιάς.

Ο αδελφός της, Ντίλαν, από την πλευρά του αποχαιρέτησε τον διάσημο παππού του με μια κοινή τους φωτογραφία για την οποία έγραψε «ήταν ο καλύτερος παππούς που θα μπορούσε να ζητήσει ένας εγγονός. Έκανε επίσης καταπληκτικά πράγματα, βοήθησε άλλους να κάνουν καταπληκτικά πράγματα και προσπάθησε να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος».


Γιώργος Χρήστου
