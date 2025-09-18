Νέες φωτογραφίες της Μπέλα Χαντίντ από νοσοκομείο - «Μείνε δυνατή» το μήνυμα της αδελφής της, Τζίτζι

Σε μια από τις φωτογραφίες το 28χρονο μοντέλο φαίνεται να έχει ορό ενώ είναι σε κρεβάτι νοσοκομείου, σε μια άλλη καλύπτει το στόμα της με αγωνία, και σε μια τρίτη φαίνεται κοκκινισμένη ενώ καλύπτει το μέτωπό της με ένα μαντήλι.
Στην τελευταία φωτογραφία, δε, κάθεται κουλουριασμένη σε μια γωνία του ανελκυστήρα, πίνοντας τον καφέ της. «Συγγνώμη που πάντα εξαφανίζομαι, σας αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της.
Η αδελφή της, Τζίτζι Χαντίντ, ήταν από τις πρώτες που σχολίασαν την ανάρτηση γράφοντας «σ' αγαπώ! Ελπίζω να νιώσεις τόσο δυνατή και καλά όσο σου αξίζει, σύντομα!!!!!!», με τη μητέρα τους, Γιολάντα, να προσθέτει «πολεμίστρια του Lyme».
«Σου εύχομαι αγάπη και θεραπεία!», «μείνε δυνατή, θα το ξεπεράσεις, βασίλισσα!!!!» ήταν ορισμένα από τα υπόλοιπα σχόλια στην ανάρτηση της Μπέλα Χαντίντ.
Τι είναι η νόσος του Lyme
Το 14% του πληθυσμού στη Γη – ή τουλάχιστον ο ένας άνθρωπος στους επτά – έχει ή είχε τη νόσο Lyme ή βορρελίωση, η οποία μεταδίδεται από τσιμπούρια, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη, που βάσισε τις εκτιμήσεις της στην παρουσία αντισωμάτων στο αίμα. Η Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, καθώς και η Ανατολική Ασία είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη εξάπλωση της νόσου, η οποία πλήττει κυρίως άνδρες άνω των 50 ετών σε μη αστικές περιοχές.
Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση (συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση) στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «BMJ Global Health», ανέλυσαν στοιχεία από 137 έρευνες έως το 2021, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 158.287 ανθρώπους. Η παρουσία αντισωμάτων κατά της νόσου στο αίμα εκτιμήθηκε στο 14,5%, ένα ποσοστό υψηλότερο του αναμενομένου.
Η λοίμωξη από το βακτήριο Borrelia, γνωστότερη ως νόσος Lyme, είναι η συχνότερη μορφή νόσου μεταδιδόμενης από τα τσιμπούρια. Βασικά συμπτώματα είναι το πρήξιμο και η ερυθρότητα στο σημείο του τσιμπήματος από το τσιμπούρι, ενώ η μόλυνση μπορεί στη συνέχεια να επεκταθεί σε άλλους ιστούς και όργανα του ανθρώπινου σώματος, επηρεάζοντας το νευρικό σύστημα, τις αρθρώσεις, την καρδιά και το δέρμα.
Η νόσος συνεχίζει να εξαπλώνεται διεθνώς, αλλά δεν υπήρχε έως τώρα συμφωνία των επιστημόνων σχετικά με το πόσο συχνή είναι παγκοσμίως ή ποιοί είναι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου (όποιος πάντως έχει τσιμπηθεί από τσιμπούρι στη ζωή του, ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου). Η νέα μελέτη δείχνει ότι οι περιοχές μεγαλύτερης εξάπλωσης είναι η Κεντρική Ευρώπη (21% του πληθυσμού), η Ανατολική Ασία (16%) και η Δυτική Ευρώπη (13,5%), ενώ η μικρότερη εξάπλωση καταγράφεται στην Καραϊβική (2%), στη Νότια Ασία (3%) και στην Ωκεανία (5,5%).
Η εξάπλωση της νόσου – με βάση την παρουσία των αντισωμάτων στον πληθυσμό – ήταν μεγαλύτερη κατά την τελευταία δεκαετία 2010-2021 από ό,τι την προηγούμενη 2001-2010. Πιθανές εξηγήσεις γι’ αυτό είναι τα μακρύτερα και πιο ζεστά καλοκαίρια, οι λιγότερες βροχοπτώσεις, οι ολοένα συχνότερες μεταναστεύσεις των ζώων, η ολοένα πιο κατατμημένη καλλιεργήσιμη γη και ο περισσότερος χρόνος επαφής των ανθρώπων με τα όλο και περισσότερα κατοικίδια ζώα.
Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι «η παγκόσμια εξάπλωση της νόσου είναι σχετικά μεγάλη, αλλά η Lyme δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής παγκοσμίως».