Νέες φωτογραφίες της Μπέλα Χαντίντ από νοσοκομείο - «Μείνε δυνατή» το μήνυμα της αδελφής της, Τζίτζι

Η εξάπλωση της νόσου – με βάση την παρουσία των αντισωμάτων στον πληθυσμό – ήταν μεγαλύτερη κατά την τελευταία δεκαετία 2010-2021 από ό,τι την προηγούμενη 2001-2010. Πιθανές εξηγήσεις γι’ αυτό είναι τα μακρύτερα και πιο ζεστά καλοκαίρια, οι λιγότερες βροχοπτώσεις, οι ολοένα συχνότερες μεταναστεύσεις των ζώων, η ολοένα πιο κατατμημένη καλλιεργήσιμη γη και ο περισσότερος χρόνος επαφής των ανθρώπων με τα όλο και περισσότερα κατοικίδια ζώα.Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι «η παγκόσμια εξάπλωση της νόσου είναι σχετικά μεγάλη, αλλά η Lyme δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής παγκοσμίως».