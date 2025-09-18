Champions Legue: Η Λίβερπουλ επιβίωσε στο θρίλερ με την Ατλέτικο, θρίαμβοι για Παρί και Μπάγερν - Δείτε και τα 19 γκολ
Champions Legue: Η Λίβερπουλ επιβίωσε στο θρίλερ με την Ατλέτικο, θρίαμβοι για Παρί και Μπάγερν - Δείτε και τα 19 γκολ
Η δεύτερη πράξη της 1ης αγωνιστικής της League Phase έκρυβε και πάλι θέαμα, δράμα και ατελείωτες συγκινήσεις - Η Λίβερπουλ νίκησε στις καθυστερήσεις με 3-2 την Ατλέτικο, ενώ η Παρί ξεκίνησε εντυπωσιακά την υπεράσπιση σου στέμματος (4-0 την Αταλάντα) και η Μπάγερν με πρωταγωνιστή τον Κέιν επικράτησε 3-1 της Τσέλσι
Από τα 23 γκολ του πρώτου μέρους της πρεμιέρας της League Phase (Τρίτη, 16/9) στα 19 που... σερβιρίστηκαν σήμερα ως δεύτερο πιάτο. Καθόλου άσχημα καθώς και φέτος το Champions League μ' αυτήν τη νέα του μορφή, μας προϊδεάζει ότι θα ζήσουμε μεγάλες βραδιές.
Με τον μέσο όρο να παραμένει στα 3.5 γκολ ανά αγώνα (41 συνολικά σε 12 ματς) και έχοντας αύριο την τελευταία εξάδα των αναμετρήσεων της πρώτης αγωνιστικής του Champions League, προφανώς και η όρεξη όλων μεγαλώνει...
Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2
Τέσσερις αγώνες στην Premier League κι ο σημερινός πρώτος στο Champions League είναι ένα καλό δείγμα γραφής. Γιατί το λέμε αυτό; Γιατί προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι και στους πέντε αυτούς αγώνες η Λίβερπουλ έχει βιώσει ανατροπές, αλλά πάντα βρίσκει τρόπο να σκοράρει στο φινάλε και να έχει μόνο νίκες.
Αυτό ακριβώς έγινε και σήμερα κόντρα στην Ατλέτικο όπου μόλις στο 4' προηγήθηκε από την καραμπόλα στον Ρόμπερτσον στο σουτ του Σαλάχ και στο 6' ο Αιγύπτιος έκανε το 2-0. Το Άνφιλντ έγερνε, αλλά στις επόμενες ευκαιρίες δεν ήρθε το τρίτο γκολ και εγένετο θρίλερ. Με πρωταγωνιστή αρχικά τον Γιορέντε, ο οποίος στην πρώτη φάση της Ατλέτικο μείωσε σε 2-1 στο 45'+4'.
Οι κόκκινοι και στο Β' ημίχρονο είχαν φάσεις (δοκάρι ο Σαλάχ, απίθανο χαμένο τετ α τετ ο Εκιτικέ) και στο 81' ο Γιορέντε έκανε το 2-2 παγώνοντας το γήπεδο. Κι ενώ η πρώτη απώλεια έμοιαζε βέβαιη, στο 90'+2' από την εκτέλεση κόρνερ ο Φαν Ντάικ με καρφωτή κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 3-2.
Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι 3-1
Με πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν (δύο γκολ) κι ένα αυτογκόλ του Τσάλομπα (με το οποίο άνοιξε το σκορ) οι Βαυαροί μπήκαν με το δεξί στο Champions League.
Τα αποτελέσματα οι σκόρερ και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Τρίτη 16/9
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2 (72' Μαρτινέλι, 87' Τροσάρ)
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3 (90' Φαν Μπόμελ - 9' πέν. Ντέιβιντ, 39' Ελ Χατζ, 81' Μακ Άλιστερ)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1 (28΄πεν.,81΄πεν. Μπαπέ - 22΄ Γουεά)
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3 (6΄ Μπαρενετσέα, 16΄ Παυλίδης - 30΄ Αντράδε, 48΄ Ντουράν, 86΄ Κάστσουκ)
Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4 (63΄ Γιλντίζ, 68΄,90+4΄ Βλάχοβιτς, 90+6΄ Κέλι - 52΄ Αντεγέμι, 65΄ Νμέτσα, 75΄ Κόουτο, 86΄πεν. Μπενσεμπαϊνί)
Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0 (4΄αυτ. Λουϊς Ζούνιορ)
Τετάρτη 17/9
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 0-0
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2 (23',74' Μπότζι - 78' Μπάσι, 90' Φετ)
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0 (3΄ Μαρκίνιος, 39΄ Κβαρατσκέλια, 51΄ Νούνο Μέντες, 90+1΄ Γκονσάλο Ράμος)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1 (20΄αυτ. Τσαλόμπα, 27΄πεν.,63΄ Κέιν - 29΄ Πάλμερ)
Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2 (4΄ Ρόμπερτσον, 6΄ Σαλάχ, 90+2΄ Φαν Ντάικ - 45+3΄, 81΄ Γιορέντε)
Αγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2 (43΄, 47΄ Τιράμ)
Πέμπτη 18/9
Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 19:45
Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 19:45
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 22:00
Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 22:00
Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 22:00
Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00
