Champions Legue: Η Λίβερπουλ επιβίωσε στο θρίλερ με την Ατλέτικο, θρίαμβοι για Παρί και Μπάγερν - Δείτε και τα 19 γκολ

Η δεύτερη πράξη της 1ης αγωνιστικής της League Phase έκρυβε και πάλι θέαμα, δράμα και ατελείωτες συγκινήσεις - Η Λίβερπουλ νίκησε στις καθυστερήσεις με 3-2 την Ατλέτικο, ενώ η Παρί ξεκίνησε εντυπωσιακά την υπεράσπιση σου στέμματος (4-0 την Αταλάντα) και η Μπάγερν με πρωταγωνιστή τον Κέιν επικράτησε 3-1 της Τσέλσι