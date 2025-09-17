Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Κάρολος και Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ και την απαστράπτουσα Μελάνια - Τι έφαγαν, δείτε φωτογραφίες

Τι είπαν ο Βρετανός μονάρχης και ο πρόεδρος των ΗΠΑ - Περίπου 150 υψηλοί καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Ρούπερτ Μέρντοχ και ο Σαμ Άλτμαν της Open AI - Στήθηκε τραπέζι 47 μέτρων με 139 κεριά και 1.452 μαχαιροπίρουνα - Τ ο μενού και τα ποτά της βραδιάς