Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «Ozzy: No Escape From Now» - Μια μαρτυρία για το θάρρος, το χιούμορ και το ταλέντο του Όζι Όσμπορν
Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει πώς ο χρόνιος πόνος επηρέασε την ψυχική του υγεία και διαμόρφωσε τη μουσική που δημιούργησε
Λίγου μήνες μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, το ντοκιμαντέρ «Ozzy: No Escape From Now» έρχεται να παρουσιάσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο θρύλος της heavy metal τα τελευταία χρόνια, αλλά και την προετοιμασία του για την επάνοδό του στη σκηνή και την επανένωσή του με τους Black Sabbath. Το τρέιλερ δόθηκε στη δημοσιότητα από την Paramount+ την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ενώ η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 7 Οκτωβρίου.
Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον ίδιο τον Όζι Όσμπορν, τη σύζυγό του, Σάρον Όσμπορν, και τα παιδιά τους, Έιμι, Κέλι και Τζακ. Η οικογένεια μιλά εκτενώς για την πτώση που υπέστη ο σπουδαίος τραγουδιστής τον Φεβρουάριο του 2019 και τον ανάγκασε να ακυρώσει την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το ντοκιμαντέρ «παρουσιάζει με ειλικρίνεια και τόλμη τις πολυάριθμες επεμβάσεις, τα αυξανόμενα προβλήματα υγείας και τις επιπτώσεις της διάγνωσης με Πάρκινσον, αναδεικνύοντας πώς ο χρόνιος πόνος επηρέασε την ψυχική του υγεία και διαμόρφωσε τη μουσική που δημιούργησε εκείνη την περίοδο».
Δείτε το τρέιλερ
Το φιλμ ακολουθεί επίσης τον frontman των Black Sabbath μέσα στο στούντιο, καθώς ηχογραφεί το τραγούδι «Take What You Want», σε συνεργασία με τον Ποστ Μαλόου, ναλλά και τα δύο άλμπουμ που ακολούθησαν. «Με έβγαλε από τη θλίψη. Με βοήθησε. Ήταν το καλύτερο φάρμακο που θα μπορούσα να έχω εκείνη τη στιγμή», ακούγεται να λέει ο Όζι Όσμπορν στο τρέιλερ.
Το «Ozzy: No Escape From Now» καταγράφει επίσης την απόφασή του να δώσει την αποχαιρετιστήρια συναυλία του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μπέρμιγχαμ, στις 5 Ιουλίου — μόλις λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει, σε ηλικία 76 ετών. «Το “Ozzy: No Escape From Now” δεν σχεδιάστηκε ποτέ ως μεταθανάτιο φιλμ», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου. «Ωστόσο πλέον αποτελεί μαρτυρία για το θάρρος, το χιούμορ, την αποφασιστικότητα και το ταλέντο του Όζι — χαρακτηριστικά που τον καθιστούν για πάντα ήρωα για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», επισημαίνεται.
Πέρα από την οικογένειά του, στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται οι Τόνι Αϊόμι (Black Sabbath), Νταφ ΜακΚάγκαν και Σλας (Guns N’ Roses), Ρόμπερτ Τρουχίγιο και Τζέιμς Χέτφιλντ (Metallica), Μπίλι Άιντολ, Μέιναρντ Τζέιμς Κινάν (Tool), Τσαντ Σμιθ (Red Hot Chili Peppers), ο κιθαρίστας του Όζι Ζακ Γουάιλντ, ο παραγωγός Άντριου Γουάτ, καθώς και οι Μπίλι Μόρισον, Τομ Μορέλο (Rage Against The Machine), Μάικ Αϊνέζ (Alice In Chains) και Μπίλι Κόργκαν (Smashing Pumpkins).
