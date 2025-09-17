Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «Ozzy: No Escape From Now» - Μια μαρτυρία για το θάρρος, το χιούμορ και το ταλέντο του Όζι Όσμπορν

Το φιλμ

ακολουθεί

επίσης τον frontman των Black Sabbath μέσα στο στούντιο, καθώς ηχογραφεί το τραγούδι «Take What You Want», σε συνεργασία με τον Ποστ Μαλόου, ναλλά και τα δύο άλμπουμ που ακολούθησαν.

ακούγεται να λέει ο Όζι Όσμπορν στο τρέιλερ.