Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
Παρίστανε το καλό παιδί και ζητούσε ερωτικά βίντεο από ανήλικες - Πώς δρούσε ο 25χρονος που απειλούσε τις μαθήτριες
Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του 25χρονου ξεκίνησε μετά την καταγγελία από πατέρα ανήλικου θύματός του
Φόραγε το προσωπείο του καλού παιδιού, προσέγγιζε ανήλικα κορίτσια μέσω των social media, αποκτούσε την εμπιστοσύνη τους και τους ζητούσε να του αποστείλουν ερωτικά βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία αποθήκευε συστηματικά στο κινητό του τηλέφωνο.
Στη συνέχεια απειλούσε τα θύματά του και απαιτούσε επιτακτικά να του στείλουν και άλλες φωτογραφίες για να μην αποστείλει αυτές που ήδη είχε σε άλλα άτομα.
Ο λόγος για έναν 25χρονο που συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα (15/9) από στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου για πορνογραφία ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση και για εκδικητική πορνογραφία.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του protothema.gr, η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του 25χρονου ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου όταν ο πατέρας μίας ανήλικης κοπέλας που είχε πέσει θύμα του κατηγορούμενου κατήγγειλε στις Αρχές ότι άγνωστος δράστης, χρησιμοποιώντας λογαριασμούς TikTok και Snapchat, κατάφερε να γίνει αποδέκτης προσωπικών φωτογραφιών ασκώντας πίεση στην ανήλικη.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης από το Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλανδρίου και προκειμένου εντοπιστεί και συλληφθεί άμεσα ο δράστης, έγιναν, μεταξύ άλλων, ενέργειες για την εξασφάλιση των ηλεκτρονικών ιχνών IP των λογαριασμών που διατηρούσε ο δράστης, με αποτέλεσμα την ταυτοποίησή και σύλληψή του.
Συγκεκριμένα κατόπιν εξακρίβωσης της διεύθυνσης κατοικίας του δράστη και της ειδικής επιτήρησης του σε χώρους που τεκμηριώνουν και την συχνή χρήση της ίδιας διεύθυνσης IP, αστυνομικοί μετέβησαν στην εν λόγω οικία και εντόπισαν έξωθεν αυτού τον ανωτέρω δράστη.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του δράστη την 15-09-2025, παρουσία δικαστικού λειτουργού εντοπίστηκαν τρία κινητά τηλέφωνα μέσα στα οποία βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο ανήλικων κοριτσιών, σεξουαλικού περιεχομένου.
Στη συνέχεια απειλούσε τα θύματά του και απαιτούσε επιτακτικά να του στείλουν και άλλες φωτογραφίες για να μην αποστείλει αυτές που ήδη είχε σε άλλα άτομα.
Ο λόγος για έναν 25χρονο που συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα (15/9) από στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου για πορνογραφία ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση και για εκδικητική πορνογραφία.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του protothema.gr, η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του 25χρονου ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου όταν ο πατέρας μίας ανήλικης κοπέλας που είχε πέσει θύμα του κατηγορούμενου κατήγγειλε στις Αρχές ότι άγνωστος δράστης, χρησιμοποιώντας λογαριασμούς TikTok και Snapchat, κατάφερε να γίνει αποδέκτης προσωπικών φωτογραφιών ασκώντας πίεση στην ανήλικη.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης από το Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλανδρίου και προκειμένου εντοπιστεί και συλληφθεί άμεσα ο δράστης, έγιναν, μεταξύ άλλων, ενέργειες για την εξασφάλιση των ηλεκτρονικών ιχνών IP των λογαριασμών που διατηρούσε ο δράστης, με αποτέλεσμα την ταυτοποίησή και σύλληψή του.
Συγκεκριμένα κατόπιν εξακρίβωσης της διεύθυνσης κατοικίας του δράστη και της ειδικής επιτήρησης του σε χώρους που τεκμηριώνουν και την συχνή χρήση της ίδιας διεύθυνσης IP, αστυνομικοί μετέβησαν στην εν λόγω οικία και εντόπισαν έξωθεν αυτού τον ανωτέρω δράστη.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του δράστη την 15-09-2025, παρουσία δικαστικού λειτουργού εντοπίστηκαν τρία κινητά τηλέφωνα μέσα στα οποία βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο ανήλικων κοριτσιών, σεξουαλικού περιεχομένου.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα