Η Μαίρη Βιτινάρος κάνει διακοπές στη Μύκονο - Οι φωτογραφίες της μέσα στην πισίνα
Το μοντέλο απολαμβάνει ακόμα λίγες ημέρες ξεκούρασης
Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα για τη Μαίρη Βιτινάρος. Το μοντέλο βρίσκεται στη Μύκονο, όπου κι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τη ρουτίνα της Αθήνας.
Καθώς είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, συχνά μοιράζεται φωτογραφίες και βίντεο από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Σε νέα της ανάρτηση, δημοσίευσε στιγμιότυπα από το ξενοδοχείο όπου διαμένει.
Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο που έγινε ευρέως γνωστό στην Ελλάδα, μέσα από τις guest εμφανίσεις του στο GNTM, πόζαρε μέσα σε μία πισίνα, φορώντας ένα πράσινο μπικίνι και γυαλιά ηλίου, με την κατασκευή στο φόντο πίσω της να θυμίζει σπηλιά.
