Η Πάμελα Άντερσον αρνείται ότι προσποιήθηκε ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον: «Δεν συμμετέχω ποτέ σε διαφημιστικά κόλπα»
Σύμφωνα με το ΤΜΖ, οι δύο ηθοποιοί προσποιούνταν ότι είναι μαζί για να προωθήσουν την ταινία τους «Naked Gun»
Το δημοσίευμα που τη θέλει να προσποιήθηκε ότι είχε ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον, για εμπορικούς λόγους, διέψευσε η Πάμελα Άντερσον. Η 58χρονη ηθοποιός μίλησε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Deauville στη Γαλλία, όπου παρέλαβε το βραβείο Deauville Talent, και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται ποτέ να συμμετάσχει σε PR κόλπα.
«Αυτό θα ήταν μια θανατική καταδίκη», δήλωσε στη σκηνή, σύμφωνα με το People. «Δεν συμμετείχα και δεν θα συμμετέχω ποτέ σε διαφημιστικά κόλπα», τόνισε. Η Πάμελα Άντερσον τόνισε ότι προτιμά να διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά τον έρωτα. «Έχω αυθεντικά κίνητρα. Είμαι δεισιδαίμων σε ό,τι αφορά την αγάπη. Και δεν νιώθω άνετα να μοιράζομαι ούτε ίχνος της προσωπικής μου ζωής», σημείωσε.
«Ξέρω ότι θα ερωτευτώ ξανά και ξανά στη μεγάλη οθόνη. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αν το κάνουμε σωστά, θα το νιώσετε, σαν μια προβολή», πρόσθεσε, αναφερόμενη στη ρομαντική χημεία που μπορεί να βλέπει το κοινό στις ταινίες. Σχετικά με τα όσα γράφονται για τη σχέση της με τον Λίαμ Νίσον, δήλωσε: «Είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο. Παρακαλώ, σκεφτείτε θετικά και εκτιμώ τις καλές σας ευχές. Δεν παίζονται χαζά παιχνίδια. Είμαι ειλικρινής».
Οι φήμες για ειδύλλιο προέκυψαν μετά από ρομαντικές εμφανίσεις του ζευγαριού κατά την περιοδεία προώθησης της ταινίας τους το περασμένο καλοκαίρι. Μια πηγή τόνισε ότι η τρυφερότητα ανάμεσά τους στο κόκκινο χαλί ήταν «πολύ ειλικρινής» και όχι ένα «ψεύτικο ειδύλλιο».
Η Πάμελα Άντερσον έχει υπάρξει παντρεμένη με διάσημους άνδρες, όπως ο Τόμι Λι, ο Κιντ Ροκ και ο Ρικ Σάλομον, ενώ πιο πρόσφατα ήταν παντρεμένη με τον Νταν Χέιχερστ από το 2020 έως το 2022. Έχει αποκτήσει δύο γιους με τον Τόμι Λι. Ο Λίαμ Νίσον ήταν παντρεμένος με τη Νάτασα Ρίτσαρντσον από το 1994 έως τον θάνατό της σε ατύχημα στο σκι το 2009. Είχαν αποκτήσει επίσης δύο γιους.
Pamela Anderson doesn't play games when it comes to love. ❤️ 'The Naked Gun' actress shut down a recent report of staging a PR romance with Liam Neeson, while accepting an award at the Deauville American Film Festival in France.— Entertainment Tonight (@etnow) September 5, 2025
"I am authentically driven. I am superstitious… pic.twitter.com/hN9UlZW6la
