Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και σκότωσαν αμάχους
Οι New York Times αποκαλύπτουν μια υπόθεση από την πρώτη θητεία Τραμπ, την οποία Ουάσινγκτον και Πιονγκγιάνγκ δεν θέλουν να θυμούνται - Οι επίλεκτοι στρατιώτες που εξόντωσαν τον Μπιν Λάντεν, αλλά τα «θαλάσσωσαν» στη Βόρεια Κορέα - «Πρώτη φορά το ακούω» απάντησε σε σχετική ερώτηση ο Αμερικανός πρόεδρος
Η αποστολή τους ήταν να τοποθετήσουν μια ηλεκτρονική συσκευή, που θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρακολουθούν τις επικοινωνίες του απομονωμένου ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εν μέσω συνομιλιών υψηλού επιπέδου, που διεξάγονταν εκείνη την εποχή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ -κατά την πρώτη του θητεία.
Η αποστολή είχε τη δυνατότητα να παρέχει στις ΗΠΑ μία ροή πολύτιμων πληροφοριών. Αν όμως οι Αμερικανοί κομάντο εντοπίζονταν πάνω στο έδαφος της Βόρειας Κορέας, όχι μόνο θα κατέρρεαν αυτομάτως οι συνομιλίες, αλλά, ακόμα χειρότερα, ια μπορούσε να προκληθεί μία κρίση ομήρων ή μια κλιμάκωση της σύγκρουσης με έναν εχθρό με πυρηνικά όπλα.
Ήταν τόσο ριψοκίνδυνη, που απαιτούσε την άμεση έγκριση του προέδρου, γράφουν στο αποκλειστικό -και αποκαλυπτικό- δημοσίευμα οι New York Times.
The U.S. tried to plant a surveillance device in North Korea in 2019. Here's how the risky operation fell apart. https://t.co/SSDNmzToxU— The New York Times (@nytimes) September 5, 2025
Για την επιχείρηση, οι στρατιωτικοί επέλεξαν την Κόκκινη Μοίρα της SEAL Team 6 -επρόκειτο για την ίδια ομάδα που εξουδετέρωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οι SEALs προετοιμάστηκαν για μήνες, γνωρίζοντας ότι κάθε κίνηση έπρεπε να είναι τέλεια. Αλλά, όταν έφτασαν σε αυτό που πίστευαν ότι ήταν μια ερημική ακτή εκείνη τη νύχτα, φορώντας μαύρες στολές κατάδυσης και γυαλιά νυχτερινής όρασης, η αποστολή άρχισε γρήγορα να καταρρέει.
Ένα βορειοκορεατικό σκάφος εμφανίστηκε από το σκοτάδι. Φακοί από την πλώρη σάρωσαν το νερό. Φοβούμενοι ότι είχαν εντοπιστεί, οι SEALs άνοιξαν πυρ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλοι οι επιβαίνοντες στο βορειοκορεατικό σκάφος ήταν νεκροί. Οι SEALs υποχώρησαν στη θάλασσα, χωρίς να τοποθετήσουν τη συσκευή παρακολούθησης.
ΗΠΑ και Βόρεια Κορέα κάνουν σαν να μην συνέβη ποτέ
Η επιχείρηση του 2019 δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί δημοσίως. ΗΠΑ και Βόρεια Κορέα κάνουν σαν να μην συνέβη ποτέ. Οι λεπτομέρειες παραμένουν απόρρητες και έρχονται στο φως για πρώτη φορά, μέσα από τις μαρτυρίες από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων και ανθρώπους με γνώση της υπόθεσης, που μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας στους NY Times.
Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ενημέρωσε τα βασικά μέλη του Κογκρέσου που εποπτεύουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ούτε πριν ούτε μετά την αποστολή -δρώντας παράνομα, κατά πάσα πιθανότητα. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.
Δεν είναι σαφές πόσα κατάφερε η Βόρεια Κορέα να ανακαλύψει για την αποστολή. Αλλά η επιχείρηση των SEALs είναι ένα κεφάλαιο σε μια προσπάθεια των αμερικανικών κυβερνήσεων, εδώ και δεκαετίες, να εμπλακούν στη Βόρεια Κορέα και να περιορίσουν τα πυρηνικά της προγράμματα. Σχεδόν τίποτα απ' όσα προσπάθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες -ούτε οι υποσχέσεις για στενότερες σχέσεις ούτε η πίεση των κυρώσεων- δεν έχει λειτουργήσει.
NYT ran an amazing this morning about how the 1st Trump admin. sent SEAL Team 6 into North Korea to plant listening devices— Ken Silva (@JD_Cashless) September 5, 2025
The mission was a disaster. The SEALs encountered a boat within minutes and opened fire--killing everyone on board
It turns out, it was just a fishing boat pic.twitter.com/6C8eOON6RE
Το 2019, ο Τραμπ έκανε μια προσωπική προσπάθεια προσέγγισης με τον Κιμ, αναζητώντας μια λύση που, ενδεχομένως, είχε διαφύγει από τους προκατόχους του στον Λευκό Οίκο.Αλλά αυτές οι συνομιλίες κατέρρευσαν και το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας επιταχύνθηκε. Η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει πλέον περίπου 50 πυρηνικά όπλα και πυραύλους, που μπορούν να φτάσουν μέχρι την δυτική ακτή των ΗΠΑ. Ο Κιμ έχει υποσχεθεί να συνεχίσει την επέκταση του πυρηνικού του προγράμματος, προκειμένου ν' αποτρέψει τις αμερικανικές προκλήσεις, όπως κατά καιρούς διατείνεται ο ίδιος.
Όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα ηνία
Η αποστολή των SEALs ήταν σχεδιασμένη να «καλύψει» ένα στρατηγικό κενό. Για χρόνια, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν διαπιστώσει ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να στρατολογήσουν ανθρώπινες πηγές και να παρακολουθήσουν τις επικοινωνίες στο απομονωμένο αυταρχικό κράτος της Βόρειας Κορέας. Η λήψη πληροφοριών για τα σχέδια του Κιμ Γιονγκ Ουν έγινε κορυφαία προτεραιότητα, όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας φαινόταν όλο και πιο απρόβλεπτος και επικίνδυνος, και η σχέση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ είχε περάσει από επιστολές φιλίας σε δημόσιες απειλές για πυρηνικό πόλεμο.
Το 2018, οι σχέσεις έμοιαζαν ειρηνικές. Η Βόρεια Κορέα ανέστειλε τις δοκιμές πυρηνικών και πυραύλων, και οι δύο χώρες ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις, αλλά οι ΗΠΑ εξακολουθούσαν να έχουν πολύ περιορισμένη εικόνα για τις προθέσεις του Κιμ. Ήταν τότε ακριβώς που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αποκάλυψαν στον Λευκό Οίκο ότι είχαν τη λύση για το πρόβλημα της πληροφόρησης: μια νέα ηλεκτρονική συσκευή, που θα μπορούσε να παρακολουθήσει τις επικοινωνίες του Κιμ.
Η... παγίδα ήταν ότι κάποιος έπρεπε να μπει κρυφά και να την τοποθετήσει. Η αποστολή ανατέθηκε στη SEAL Team 6 το 2018, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους. Ακόμα όμως και για μια ομάδα επίλεκτων στρατιωτών όπως η συγκεκριμένη, η αποστολή θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
Οι SEALs, οι οποίοι ήταν πιο συνηθισμένοι σε γρήγορες επιδρομές σε χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ, έπρεπε να επιβιώσουν για ώρες σε παγωμένες θάλασσες, να περάσουν απαρατήρητοι από δυνάμεις ασφαλείας στη στεριά, να πραγματοποιήσουν μια ακριβή τεχνική εγκατάσταση και να αποχωρήσουν, χωρίς να εντοπιστούν -το πιο κρίσιμο στάδιο της επιχείρησης.
Στην πρώτη θητεία του Τραμπ, οι κορυφαίοι αξιωματούχοι στο Πεντάγωνο πίστευαν ότι ακόμα και μια μικρή στρατιωτική ενέργεια κατά της Βόρειας Κορέας θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφική αντίποινα από έναν εχθρό με περίπου 8.000 πυροβόλα και εκτοξευτές πυραύλων στραμμένα στους περίπου 28.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη Νότια Κορέα, καθώς και πυρηνικούς πυραύλους, που θα μπορούσαν να πλήξουν τις ΗΠΑ. Αλλά οι SEALs πίστευαν ότι μπορούσαν να ολοκληρώσουν την αποστολή, γιατί είχαν ξανακάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν.
Το 2005, οι SEALs χρησιμοποίησαν ένα μίνι υποβρύχιο για να προσεγγίσουν την ακτή της Βόρειας Κορέας και να αποχωρήσουν αθόρυβα. Η επιχείρηση του 2005, που πραγματοποιήθηκε κατά την προεδρία του Τζορτζ Μπους, δεν έχει αναφερθεί ποτέ δημοσίως. Έτσι, πρότειναν να το κάνουν ξανά. Το φθινόπωρο του 2018, ενώ οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τη Βόρεια Κορέα ήταν σε εξέλιξη, η Joint Special Operations Command, που εποπτεύει την Team 6, έλαβε έγκριση από τον Τραμπ για να ξεκινήσει τις προετοιμασίες.
Το άκρως απόρρητο σχέδιο και η αποστολή... στα τυφλά
Το σχέδιο προέβλεπε ότι το Ναυτικό θα έστελνε ένα πυρηνικό υποβρύχιο, μήκους σχεδόν δύο γηπέδων ποδοσφαίρου, στα νερά κοντά στη Βόρεια Κορέα και στη συνέχεια θα αποβίβαζε μια μικρή ομάδα SEALs σε δύο μίνι υποβρύχια, το καθένα περίπου στο μέγεθος μιας φάλαινας, που θα πήγαιναν αθόρυβα στην ακτή. Οι SEALs θα επέβαιναν βυθισμένοι σε νερό με θερμοκρασία 4 βαθμών Κελσίου για περίπου δύο ώρες, ώστε να φτάσουν στην ακτή, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό αυτόνομης κατάδυσης και θερμαινόμενες στολές, για να επιβιώσουν.
Κοντά στην παραλία, τα μίνι υποβρύχια θα απελευθέρωναν μια ομάδα από περίπου οκτώ SEALs, οι οποίοι θα κολυμπούσαν προς τον στόχο, θα τοποθετούσαν τη συσκευή και στη συνέχεια θα επέστρεφαν στη θάλασσα. Αλλά η ομάδα αντιμετώπιζε έναν σοβαρό περιορισμό: θα έπρεπε να κινηθούν σχεδόν στα τυφλά.
Συνήθως, οι δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων διαθέτουν drones πάνω από την αποστολή, που μεταδίδουν βίντεο υψηλής ευκρίνειας του στόχου, το οποίο οι SEALs στο έδαφος και οι ανώτεροι διοικητές τους σε απομακρυσμένα επιχειρησιακά κέντρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν, για να κατευθύνουν την επιχείρηση σε πραγματικό χρόνο. Συχνά, μπορούν ακόμα και να παρακολουθήσουν τις επικοινωνίες του εχθρού.
Αλλά στη Βόρεια Κορέα, οποιοδήποτε drone θα γινόταν αντιληπτό. Η αποστολή θα έπρεπε να βασιστεί σε δορυφόρους σε τροχιά και σε αεροπλάνα κατασκοπείας στον διεθνή εναέριο χώρο, που θα μπορούσαν να παρέχουν μόνο σχετικά χαμηλής ευκρίνειας στατικές εικόνες, ανέφεραν αξιωματούχοι. Αυτές οι εικόνες θα έφταναν όχι σε πραγματικό χρόνο, αλλά με καθυστέρηση αρκετών λεπτών -στην καλύτερη περίπτωση. Ακόμα και τότε, δεν θα μπορούσαν να μεταδοθούν στα μίνι υποβρύχια, γιατί μία μόνο κρυπτογραφημένη μετάδοση θα μπορούσε να προδώσει την αποστολή. Όλα έπρεπε να γίνουν υπό σχεδόν απόλυτο μπλακάουτ επικοινωνίας. Αν κάτι περίμενε τους SEALs στην ακτή, ίσως να μην το μάθαιναν, μέχρι να ήταν, ήδη, πολύ αργά...
Το πράσινο φως από τον πρόεδρο και μια σειρά από... ατυχή γεγονότα
Η SEAL Team 6 προετοιμάστηκε για μήνες στα αμερικανικά ύδατα και συνέχισε τις προετοιμασίες μέχρι τις πρώτες εβδομάδες του 2019. Εκείνο τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντούσε τον Κιμ στο Βιετνάμ στο τέλος του μήνα. Για την αποστολή, η SEAL Team 6 συνεργάστηκε με την κορυφαία υποβρύχια ομάδα του Ναυτικού, την SEAL Delivery Vehicle Team 1, που έκανε κατασκοπεία με μίνι υποβρύχια για χρόνια. Οι SEALs επιβιβάστηκαν στο πυρηνικό υποβρύχιο και κατευθύνθηκαν προς τη Βόρεια Κορέα. Όταν το υποβρύχιο βρισκόταν στον ανοιχτό ωκεανό και ήταν έτοιμο να διακόψει κάθε επικοινωνία, ο Τραμπ έδωσε την τελική έγκριση.
Το υποβρύχιο πλησίασε την ακτή της Βόρειας Κορέας και εκτόξευσε δύο μίνι υποβρύχια, που κατευθύνθηκαν σε σημείο περίπου 100 μέτρων από την ακτή, σε ρηχά νερά. Οι «εγκέφαλοι» της αποστολής είχαν προσπαθήσει να αντισταθμίσουν την έλλειψη ζωντανής εικόνας από αέρος, παρακολουθώντας για μήνες πώς κινούνταν οι άνθρωποι στην περιοχή. Μελέτησαν τα πρότυπα αλιείας και επέλεξαν μια ώρα, που η κυκλοφορία των σκαφών θα ήταν ελάχιστη.
Οι πληροφορίες έδειχναν ότι, αν οι SEALs έφταναν αθόρυβα στη σωστή τοποθεσία στη μέση της χειμωνιάτικης νύχτας, θα ήταν απίθανο να συναντήσουν κάποιον. Η νύχτα ήταν ήσυχη και η θάλασσα ήρεμη. Καθώς τα μίνι υποβρύχια πλησίαζαν τον στόχο, οι αισθητήρες τους έδειχναν ότι οι πληροφορίες ήταν σωστές. Η ακτή φαινόταν άδεια.
Τα μίνι υποβρύχια έφτασαν στο σημείο που έπρεπε να σταθμεύσουν, στον βυθό της θάλασσας. Εκεί, η ομάδα έκανε ίσως το πρώτο από τα τρία μικρά λάθη που φαίνονταν ασήμαντα τη στιγμή εκείνη, αλλά που ίσως καταδίκασαν την αποστολή. Στο σκοτάδι, το πρώτο μίνι υποβρύχιο τοποθετήθηκε στον βυθό, όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά το δεύτερο το ξεπέρασε και έπρεπε να κάνει αναστροφή, ανέφεραν αξιωματούχοι.
Το σχέδιο προέβλεπε ότι τα μίνι υποβρύχια θα στάθμευαν στραμμένα προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά, μετά την αναστροφή του δεύτερου υποβρυχίου, έδειχναν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Ο χρόνος ήταν περιορισμένος, οπότε η ομάδα αποφάσισε να απελευθερώσει τους κομάντο στην ακτή και να διορθώσει το πρόβλημα αργότερα.
Οι πόρτες των υποβρυχίων άνοιξαν, και οι πάνοπλοι SEALs κολύμπησαν αθόρυβα κάτω από το νερό προς την ακτή, φέροντας μαζί τους τη συσκευή παρακολούθησης. Κάθε λίγα μέτρα, οι SEALs ανέβαιναν λίγο πάνω από το νερό, για να ελέγξουν το περιβάλλον τους. Όλα φαίνονταν καθαρά.
Αυτό ίσως ήταν το δεύτερο λάθος. Στο σκοτάδι έπλεε ένα μικρό σκάφος με μια ομάδα Βορειοκορεατών, που ήταν δύσκολο να εντοπιστούν, καθώς οι αισθητήρες στα γυαλιά νυχτερινής όρασης των SEALs ήταν σχεδιασμένοι εν μέρει για να ανιχνεύουν θερμότητα, και οι στολές κατάδυσης που φορούσαν οι Βορειοκορεάτες ήταν παγωμένες από το κρύο θαλασσινό νερό.
Οι SEALs έφτασαν στην ακτή, νομίζοντας ότι ήταν μόνοι τους, και άρχισαν να βγάζουν τον εξοπλισμό κατάδυσης. Ο στόχος ήταν μόλις λίγα εκατοντάδες μέτρα μακριά. Πίσω τους, οι κυβερνήτες αναδιέταξαν το υποβρύχιο που ήταν στραμμένο λάθος. Με τις πόρτες ανοιχτές για ορατότητα και επικοινωνία, ένας εκ των κυβερνητών έβαλε μπρος τον ηλεκτρικό κινητήρα, για να μετακινήσει το υποβρύχιο προς τη σωστή κατεύθυνση.
Αυτό ήταν ίσως το τρίτο λάθος. Ορισμένοι SEALs υποστήριξαν ότι ο θόρυβος του κινητήρα μπορεί να τράβηξε την προσοχή του βορειοκορεατικού σκάφους. Και αν το πλήρωμα του σκάφους άκουσε μια έκρηξη και γύρισε να κοιτάξει, μπορεί να είδε το φως από τις ανοιχτές καμπίνες των υποβρυχίων να λάμπει στο σκοτεινό νερό. Το σκάφος άρχισε να κινείται προς τα μίνι υποβρύχια. Οι Βορειοκορεάτες έριξαν φακούς στο νερό και μιλούσαν σαν να είχαν παρατηρήσει κάτι.
Ορισμένοι πιλότοι των μίνι υποβρυχίων ανέφεραν αργότερα στους αξιωματούχους ότι από την θέση τους, κοιτάζοντας μέσα από το καθαρό νερό, το σκάφος εξακολουθούσε να φαίνεται σε ασφαλή απόσταση και αμφέβαλαν ότι τα μίνι υποβρύχια είχαν εντοπιστεί. Αλλά οι SEALs στην ακτή το είδαν διαφορετικά. Στη σκοτεινή θάλασσα, το σκάφος τους φαινόταν σχεδόν πάνω από τα μίνι υποβρύχια.
Με την επικοινωνία μπλοκαρισμένη, δεν υπήρχε τρόπος για την ομάδα στην ακτή να συνεννοηθεί με τα μίνι υποβρύχια. Φώτα από το σκάφος σάρωσαν το νερό. Οι SEALs δεν ήξεραν αν έβλεπαν περιπολία ασφαλείας που τους κυνηγούσε ή μια απλή ομάδα αλιέων, αδιάφορη για την αποστολή υψηλού κινδύνου που εξελισσόταν γύρω της. Ένας άντρας από το βορειοκορεατικό σκάφος έπεσε στη θάλασσα.
Αν η ομάδα στην ακτή αντιμετώπιζε πρόβλημα, το πυρηνικό υποβρύχιο είχε μια ομάδα SEALs έτοιμη με φουσκωτά σκάφη ταχύτητας. Πιο μακριά από την ακτή, αεροσκάφη ελικοπτέρων stealth είχαν τοποθετηθεί σε πλοία του αμερικανικού Ναυτικού με ακόμη περισσότερους στρατιώτες Ειδικών Δυνάμεων, έτοιμους να επέμβουν, αν χρειαζόταν.
An exclusive released today by the New York Times has revealed details about an until-now unknown failed top-secret operation carried out by the U.S. Navy’s SEAL Team Six against North Korea in 2019, under direction orders from President Donald J. Trump. The goal of the operation… pic.twitter.com/ffsooGi9Ze— OSINTdefender (@sentdefender) September 5, 2025
Η εκτέλεση των αμάχων
Οι SEALs αντιμετώπισαν μια κρίσιμη απόφαση, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να συζητήσουν την επόμενη κίνηση. Ο διοικητής της αποστολής ήταν μίλια μακριά. Χωρίς drones και με μπλακάουτ επικοινωνίας, πολλά από τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα που οι SEALs συνήθως χρησιμοποιούν, είχαν αφαιρεθεί, αφήνοντας μια «χούφτα» ανδρών στη μέση του πουθενά, δίχως να ξέρουν ακριβώς τι να κάνουν. Καθώς η ομάδα στην ακτή παρακολουθούσε τον Βορειοκορεάτη στο νερό, ο ανώτερος SEAL στην ακτή επέλεξε να αναλάβει δράση. Χωρίς να πει λέξη, έστρεψε το τουφέκι του και πυροβόλησε. Οι άλλοι SEALs έκαναν ενστικτωδώς το ίδιο.
Αν δεν ήταν σίγουροι ότι η αποστολή τους είχε αποκαλυφθεί πριν πυροβολήσουν, δεν είχαν καμία αμφιβολία αμέσως μετά. Το σχέδιο απαιτούσε οι SEALs να εγκαταλείψουν αμέσως, αν συναντούσαν κάποιον. Οι δυνάμεις ασφαλείας της Βόρειας Κορέας μπορεί να πλησίαζαν. Δεν υπήρχε χρόνος για να τοποθετήσουν τη συσκευή.
Η ομάδα στην ακτή κολύμπησε στο σκάφος, για να βεβαιωθεί ότι όλοι οι Βορειοκορεάτες ήταν νεκροί. Δεν βρήκαν όπλα ή στολές. Τα στοιχεία έδειχναν ότι το πλήρωμα, το οποίο οι αξιωματούχοι της αποστολής ανέφεραν ότι ήταν δύο ή τρία άτομα, ήταν πολίτες που έκαναν καταδύσεις για όστρακα. Όλοι τους ήταν νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του άντρα στο νερό. Οι SEALs έσυραν τα σώματα στο νερό, για να τα κρύψουν από τις βορειοκορεατικές αρχές. Ένας προσέθεσε ότι οι SEALs τρύπησαν με μαχαίρια τα άψυχα σώματα των Βορειοκορεατών, για να διασφαλίσουν ότι τα σώματά τους θα βυθιστούν.
Οι SEALs κολύμπησαν πίσω στα μίνι υποβρύχια και έστειλαν σήμα κινδύνου. Πιστεύοντας ότι ήταν σε άμεσο κίνδυνο, το μεγάλο πυρηνικό υποβρύχιο έκανε επικίνδυνο ελιγμό σε ρηχά νερά κοντά στην ακτή, για να τους παραλάβει. Στη συνέχεια, κινήθηκε γρήγορα προς τον ανοιχτό ωκεανό. Όλοι οι Αμερικανοί στρατιώτες διέφυγαν σώοι και αβλαβείς.
Αμέσως μετά, οι δορυφόροι κατασκοπείας των ΗΠΑ ανίχνευσαν αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Βόρειας Κορέας στην περιοχή. Η Πιονγκγιάνγκ δεν έκανε ποτέ δημόσιες δηλώσεις για τους θανάτους, και οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ είπαν ότι δεν ήταν σαφές αν οι Βορειοκορεάτες κατάφεραν να καταλάβουν τι είχε συμβεί και ποιος ήταν υπεύθυνος.
Η σύνοδος στο Βιετνάμ πραγματοποιήθηκε, όπως ήταν προγραμματισμένο, στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2019, αλλά οι συνομιλίες κατέρρευσαν γρήγορα, χωρίς συμφωνία. Μέχρι τον Μάιο, η Βόρεια Κορέα είχε ξαναρχίσει τις δοκιμές πυραύλων.
Ο Τραμπ και ο Κιμ συναντήθηκαν για άλλη μια φορά τον Ιούνιο στη Ζώνη Αποστρατικοποίησης μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας. Η συνάντηση ήταν καλά «σκηνοθετημένη» για την τηλεόραση, με τον Τραμπ να περνά ακόμα και μέσα σε βορειοκορεατικό έδαφος. Αλλά η σύντομη συνάντηση απέφερε ελάχιστα, πέρα από μια χειραψία.
NY Times Reports In early 2019, Navy SEAL Team launched a classified mission to plant a listening device on North Korea's shore to intercept Kim Jong-un's communications during nuclear talks with President Trump.— Visegrád 24 (@visegrad24) September 5, 2025
For the operation, the military chose SEAL Team 6’s Red Squadron —… pic.twitter.com/3bWIz6JVrc
Στους μήνες που ακολούθησαν, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε περισσότερους πυραύλους από οποιαδήποτε άλλη χρονιά, συμπεριλαμβανομένων κάποιων που ήταν ικανοί να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τότε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΗΠΑ, η Βόρεια Κορέα έχει συγκεντρώσει 50 πυρηνικές κεφαλές και υλικό για την παραγωγή περίπου 40 ακόμα.
Όσο για την αποτυχημένη αποστολή των SEALs, διαπιστώθηκε ότι η εξόντωση των πολιτών ήταν δικαιολογημένη βάσει των κανόνων εμπλοκής, και ότι ακυρώθηκε λόγω μιας σειράς από... ατυχή συμβάντα, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν ή να αποφευχθούν. Τα ευρήματα των εκθέσεων του Πενταγώνου παραμένουν απόρρητα.
Η κυβέρνηση Τραμπ ποτέ δεν ενημέρωσε τους ηγέτες βασικών επιτροπών του Κογκρέσου που εποπτεύουν στρατιωτικές και πληροφοριακές δραστηριότητες για την επιχείρηση ή τα ευρήματα, ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Ενδέχεται έτσι να παραβίασε το ομοσπονδιακό δίκαιο, δήλωσε ο Μάθιου Γουάξμαν, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ο οποίος υπηρέτησε σε θέσεις εθνικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Μπους. Ο Γουάξμαν δήλωσε ότι ο νόμος έχει «γκρίζες ζώνες», που δίνουν στους προέδρους κάποια περιθώρια ελιγμού για τις ενημερώσεις τους προς το Κογκρέσο. Αλλά για πιο σημαντικές αποστολές, όπως αυτή στις ακτές της Βόρειας Κορέας, η υποχρέωση είναι να υπάρξει ενημέρωση.
Πολλοί από τους ανθρώπους που εμπλέκονταν στην αποστολή, αργότερα προήχθησαν. Αλλά το επεισόδιο ανησύχησε ορισμένους έμπειρους στρατιωτικούς αξιωματούχους, επειδή οι SEALs έχουν ένα ασταθές ιστορικό που, για δεκαετίες, έχει καλυφθεί από μυστικότητα. Στις ελίτ μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων ανατίθενται συχνά μερικές από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες αποστολές. Κατά τη διάρκεια των ετών, οι SEALs έχουν καταφέρει μερικές σημαντικές επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων σε ηγέτες τρομοκρατικών ομάδων, διάσωσης ομήρων υψηλού προφίλ και την εξόντωση του του Οσάμα μπιν Λάντεν -γεγονότα, χάρη στα οποία η φήμη τους εκτοξεύθηκε και η εικόνα τους απέκτησε σχεδόν... υπερφυσικές διαστάσεις.
Το... προβληματικό παρελθόν των Navy Seals
Κι όμως, για όσους γνωρίζουν, πίσω από τη «βιτρίνα», υπήρχε μια σειρά αποτυχημένων επιχειρήσεων. Η πρώτη αποστολή της Team 6, που ήταν μέρος της αμερικανικής εισβολής στη Γρενάδα (σ.σ. νησιωτική χώρα της Καραϊβικής) το 1983, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το σχέδιο ήταν να κάνουν άλμα με αλεξίπτωτο στη θάλασσα, να φτάσουν στην ακτή με ταχύπλοα και να τοποθετήσουν φάρους, για να καθοδηγήσουν τις επιθετικές δυνάμεις στο αεροδρόμιο του νησιού. Αλλά το αεροπλάνο των SEALs απογειώθηκε αργά, έκαναν άλμα τη νύχτα και προσγειώθηκαν μέσα σε καταιγίδα, με βαρύ εξοπλισμό. Τέσσερις SEALs πνίγηκαν και οι υπόλοιποι βούλιαξαν τα ταχύπλοά τους.
Το αεροδρόμιο καταλήφθηκε αργότερα από στρατιώτες της Army Rangers, οι οποίοι έκαναν άλμα απευθείας στο αεροδρόμιο. Από τότε, οι SEALs ανέλαβαν άλλες σύνθετες και τολμηρές αποστολές που απέτυχαν, σε περιοχές όπως ο Παναμάς, το Αφγανιστάν, η Υεμένη και η Σομαλία. Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής διάσωσης στο Αφγανιστάν το 2010, οι SEALs της Team 6 σκότωσαν κατά λάθος με χειροβομβίδα μία όμηρο που προσπαθούσαν να διασώσουν και στη συνέχεια παραπλάνησαν τους ανωτέρους τους για το πώς πέθανε.
Ήταν εν μέρει λόγω αυτού του ιστορικού, που ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα περιόρισε τις αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων στο τέλος της δεύτερης θητείας του και τις αξιοποίησε μόνο σε εξαιρετικές καταστάσεις, όπως η διάσωση ομήρων.
Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ανέτρεψε πολλούς από αυτούς τους περιορισμούς. Λίγες ημέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας, το 2017, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ παρέκαμψε καθιερωμένη διαδικασία, για να εγκρίνει μια επιδρομή της Team 6 σε ένα χωριό στην Υεμένη. Εκείνη η αποστολή άφησε 30 χωρικούς και έναν SEAL νεκρούς και κατέστρεψε ένα stealth αεροσκάφος, αξίας 75 εκατ. δολαρίων.
Όταν ο Τζο Μπάιντεν διαδέχτηκε τον Τραμπ, η βαρύτητα της αποστολής στη Βόρεια Κορέα προκάλεσε μια ανεξάρτητη έρευνα για την δράση των SEALs, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υποστράτηγο που ήταν υπεύθυνος για το γραφείο του επιθεωρητή του Στρατού. Το 2021, η κυβέρνηση Μπάιντεν ενημέρωσε τα βασικά μέλη του Κογκρέσου για τα ευρήματα.
Τα ευρήματα παραμένουν απόρρητα.
Τραμπ: Δεν γνωρίζω τίποτα, πρώτη φορά το ακούω
Ερωτηθείς σχετικά, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει «τίποτα» για την αποτυχημένη αποστολή των Navy SEALs το 2019.
«Δεν ξέρω τίποτα σχετικά, όχι. Μπορώ να το δω, αλλά δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Το ακούω τώρα για πρώτη φορά» αρκέστηκε να δηλώσει.
