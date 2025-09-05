Top Secret: Η αποτυχημένη αποστολή των Navy Seals στη Βόρεια Κορέα το 2019 - Πήγαν να εγκαταστήσουν συσκευή παρακολούθησης του Κιμ και σκότωσαν αμάχους

Οι New York Times αποκαλύπτουν μια υπόθεση από την πρώτη θητεία Τραμπ, την οποία Ουάσινγκτον και Πιονγκγιάνγκ δεν θέλουν να θυμούνται - Οι επίλεκτοι στρατιώτες που εξόντωσαν τον Μπιν Λάντεν, αλλά τα «θαλάσσωσαν» στη Βόρεια Κορέα - «Πρώτη φορά το ακούω» απάντησε σε σχετική ερώτηση ο Αμερικανός πρόεδρος