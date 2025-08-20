Πάμελα Άντερσον για Λίαμ Νίσον: «Είναι τόσο γοητευτικός που δεν μπορείς παρά να τον ερωτευτείς»
Η ηθοποιός συμπλήρωσε πως η χημεία τους φάνηκε από την πρώτη στιγμή στα γυρίσματα του «Naked Gun»
Η ηθοποιός συμπλήρωσε πως η χημεία τους φάνηκε από την πρώτη στιγμή στα γυρίσματα του «Naked Gun»
Για τη σχέση της με τον Λίαμ Νίσον, καθώς και για τη συνεργασία τους στο «Naked Gun» μίλησε η Πάμελα Άντερσον, τονίζοντας πως «δεν μπορείς να μην τον ερωτευτείς». Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας, η οποία κυκλοφόρησε την 1η Αυγούστου και από τότε έχουν γίνει αχώριστοι.
Η 58χρονη σταρ αποκάλυψε στο OK! Magazine πως ένιωθε «νευρική» στην αρχή των γυρισμάτων, όμως ο Λίαμ Νίσον την έκανε να αισθανθεί άνετα. «Είναι τόσο κύριος, τόσο αγαπητός, τόσο δοτικός και γενναιόδωρος, και τόσο γοητευτικός και υποστηρικτικός που, ξέρετε, δεν μπορείς παρά να τον ερωτευτείς», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η ίδια συμπλήρωσε πως η χημεία τους φάνηκε από την πρώτη στιγμή.
«Έχουμε χημεία και, ξέρεις, εκτός εαυτού, είναι ανόητος. Έχει αυτό το χιούμορ ενός μικρού αγοριού. Ναι, είναι αστείος. Στο πλατό, δεν νομίζω ότι το χάσαμε πολύ, αλλά στις πρόβες παίζαμε και γελούσαμε λίγο», πρόσθεσε η ηθοποιός.
Ο 73χρονος Ιρλανδός ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Frank Drebin Jr., δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την Πάμελα Άντερσον. Σε δηλώσεις του στο People πριν καιρό είχε πει: «Είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί της», ενώ πρόσθεσε: «Είναι απλά καταπληκτική η συνεργασία. Δεν μπορώ να την επαινέσω αρκετά, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν έχει μεγάλο εγωισμό. Απλώς έρχεται για να κάνει τη δουλειά. Είναι αστεία και τόσο εύκολη στη συνεργασία».
Σύμφωνα με άτομα του περιβάλλοντός τους, οι δυο τους βγαίνουν εδώ και καιρό, με τον Λίαμ Νίσον να έχει ήδη γνωρίσει τους γιους της Πάμελα Άντερσον. «Η Παμ έλκεται πολύ από τον Λίαμ επειδή είναι απόλυτα ανοιχτός στον τρόπο σκέψης και ζωής της, και ιδιαίτερα στον τρόπο που προσεγγίζει τη φήμη, κάτι που είναι εντυπωσιακό», δήλωσε άτομο κοντά στον ηθοποιό στη Daily Mail και συνέχισε: «Έχει πει στους φίλους της ότι είναι ερωτευμένος και κάνει πολλά γλυκά πράγματα γι' αυτήν, όπως να της στέλνει λουλούδια και να περνάει χρόνο με τους γιους και τα σκυλιά της».
Φωτογραφία: Karwai Tang/WireImage / AP
Pamela Anderson, 58, admits 'you can't help fall in love' with Liam Neeson, 73, as she opens up about their 'chemistry' after it was revealed they've been dating 'for a while' https://t.co/KN9RIj4izH— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 20, 2025
