Αποστόλης Τότσικας: Χορεύει Backstreet Boys - Το σχόλιο της συζύγου του, Ρούλας Ρέβη

Με έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο αποχαιρέτισε το καλοκαίρι το ζεύγος Αποστόλης Τότσικας-Ρούλα Ρέβη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram η Ρούλα Ρέβη, ο σύζυγός της είπε αντίο στο φετινό καλοκαίρι με έναν χορό στους ρυθμούς των Backstreet Boys!

O Απόστολης Τότσικας επέδειξε τις χορευτικές του ικανότητες στο τραγούδι Everybody (Backstreet's Back).

Ωστόσο, όπως φαίνεται στο βίντεο, ο σκύλος του ζευγαριού μάλλον δεν επιδοκίμασε τον χορό του ηθοποιού.

«Θα κλείσω το καλοκαιράκι έτσι… Καλό μήνα» αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης η Ρούλα Ρέβη.


