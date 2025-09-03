Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Αποστόλης Τότσικας: Χορεύει Backstreet Boys - Το σχόλιο της συζύγου του, Ρούλας Ρέβη
Με έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο αποχαιρέτισε το καλοκαίρι το ζεύγος Αποστόλης Τότσικας-Ρούλα Ρέβη.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram η Ρούλα Ρέβη, ο σύζυγός της είπε αντίο στο φετινό καλοκαίρι με έναν χορό στους ρυθμούς των Backstreet Boys!
O Απόστολης Τότσικας επέδειξε τις χορευτικές του ικανότητες στο τραγούδι Everybody (Backstreet's Back).
«Θα κλείσω το καλοκαιράκι έτσι… Καλό μήνα» αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης η Ρούλα Ρέβη.
