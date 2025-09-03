Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο

Μετά από μερικά λεπτά τα ελληνικά αλιευτικά, τα περισσότερα από τα οποία ήταν από την Καβάλα, ενώ υπήρχαν και ψαράδες από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, υποχώρησαν και επέστρεψαν στο λιμάνι της Κεραμωτής στην Καβάλα.«Κατευθυνόμαστε προς την Κεραμωτή και κάνουμε στάση εργασίας γιατί αυτή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», ανέφερε στη Voria ο κ. Μανιός.Σημειώνεται πως αυτό το διάστημα τα γρι-γρι ψαρεύουν γαύρο, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που οι ψαράδες διαμαρτύρονται για μεγάλο αριθμό τουρκικών σκαφών στο θρακικό πέλαγος.