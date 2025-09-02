Σκοτ Σπίγκελ: Πέθανε ο σεναριογράφος του «Evil Dead II»
GALA
σεναριογράφος Πέθανε

Σκοτ Σπίγκελ: Πέθανε ο σεναριογράφος του «Evil Dead II»

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή στα 67 του χρόνια

Σκοτ Σπίγκελ: Πέθανε ο σεναριογράφος του «Evil Dead II»
Πέθανε ο σεναριογράφος του «Evil Dead II» και σκηνοθέτης, Σκοτ Σπίγκελ σε ηλικία 67 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις φίλων του στα social media.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπρους Κάμπελ προχώρησε σε μία δημοσίευση στο X (πρώην Twitter) την Κυριακή 31 Αυγούστου, κοινοποιώντας μια ανάρτηση στο Facebook, που είχε αρχικά μοιραστεί ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Κέρτζμαν.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Αυτή είναι μια μεγάλη προσωπική απώλεια. Ο Σκότι Σπίγκελ ήταν ένα τεράστιο κομμάτι των πρώτων χρόνων μου στο Μίσιγκαν. Είμαι ευγνώμον για τον θησαυρό των ευτυχισμένων αναμνήσεων».

Δείτε την ανάρτησή του

Ο Κερτζμαν περιέγραψε μέσα από τη δημοσίευσή του τον αείμνηστο φίλο του, σημειώνοντας πώς γνωρίστηκαν: «Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μας και συνάδελφε λάτρη των τεράτων, Σκότι Σπίγκελ. Ήταν ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Όλοι γνωριστήκαμε στα γυρίσματα του "Evil Dead ΙΙ", που το είχε γράψει εκείνος, και γίναμε αμέσως φίλοι.  Συνεργαστήκαμε σε ταινίες όπως το "From Dusk Till Dawn 2", "Hostel 3" και σε άλλες». Τόνισε επίσης ότι: «Ο Σκότι έγραψε μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, αυτή του Κλιντ Ιστγουντ "The Rookie"».

Όσο για τις στιγμές που έζησαν μαζί και θα θυμάται, έγραψε:  «Τόσες πολλές καλές στιγμές, με τις βραδιές ταινιών με όλους τους φίλους μας στο σπίτι του Γκρεγκ Νικότερο στα βουνά» και κατέληξε: «Θα μας λείψει το χαμόγελό σου και τα γέλια. Θα τα πούμε αδερφέ».

Δείτε την ανάρτησή του

Σκοτ Σπίγκελ: Πέθανε ο σεναριογράφος του «Evil Dead II»
Κλείσιμο


Ποιος ήταν ο Σκοτ Σπίγκελ

Εκτός από τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, ο Σκοτ Σπίγκελ έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Spider-Man 2» του 2004, όπου προσπάθησε να αποσπάσει πίτσες από τον πρωταγωνιστή της ταινίας.

Επίσης, έκανε ένα cameo στην ταινία τρόμου - μυστηρίου «Drag Me to Hell» του 2009, που σκηνοθέτησε ο φίλος του, πρώην συμμαθητής και συχνός συνεργάτης του, Σαμ Ράιμι.

Άλλες δουλειές του περιλαμβάνουν τις ταινίες «The Quick and the Dead», «Darkman», «From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money«, «Dr. Strange and the Multiverse of Madness» και «Robot Ninja».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης

Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια

Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης