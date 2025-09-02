Σκοτ Σπίγκελ: Πέθανε ο σεναριογράφος του «Evil Dead II»

σεναριογράφος του «Evil Dead II» και σκηνοθέτης, Σκοτ Σπίγκελ σε ηλικία 67 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις φίλων του στα social media.

Κλείσιμο



Ποιος ήταν ο Σκοτ Σπίγκελ

Πέθανε οΟ ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπρους Κάμπελ προχώρησε σε μία δημοσίευση στο X (πρώην Twitter) την Κυριακή 31 Αυγούστου, κοινοποιώντας μια ανάρτηση στο Facebook, που είχε αρχικά μοιραστεί ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Κέρτζμαν.Συγκεκριμένα έγραψε: «Αυτή είναι μια μεγάλη προσωπική απώλεια. Ο Σκότι Σπίγκελ ήταν ένα τεράστιο κομμάτι των πρώτων χρόνων μου στο Μίσιγκαν. Είμαι ευγνώμον για τον θησαυρό των ευτυχισμένων αναμνήσεων».Ο Κερτζμαν περιέγραψε μέσα από τη δημοσίευσή του τον αείμνηστο φίλο του, σημειώνοντας πώς γνωρίστηκαν: «Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μας και συνάδελφε λάτρη των τεράτων, Σκότι Σπίγκελ. Ήταν ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Όλοι γνωριστήκαμε στα γυρίσματα του "Evil Dead ΙΙ", που το είχε γράψει εκείνος, και γίναμε αμέσως φίλοι. Συνεργαστήκαμε σε ταινίες όπως το "From Dusk Till Dawn 2", "Hostel 3" και σε άλλες». Τόνισε επίσης ότι: «Ο Σκότι έγραψε μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, αυτή του Κλιντ Ιστγουντ "The Rookie"».Όσο για τις στιγμές που έζησαν μαζί και θα θυμάται, έγραψε: «Τόσες πολλές καλές στιγμές, με τις βραδιές ταινιών με όλους τους φίλους μας στο σπίτι του Γκρεγκ Νικότερο στα βουνά» και κατέληξε: «Θα μας λείψει το χαμόγελό σου και τα γέλια. Θα τα πούμε αδερφέ».Εκτός από τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, ο Σκοτ Σπίγκελ έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Spider-Man 2» του 2004, όπου προσπάθησε να αποσπάσει πίτσες από τον πρωταγωνιστή της ταινίας.Επίσης, έκανε ένα cameo στην ταινία τρόμου - μυστηρίου «Drag Me to Hell» του 2009, που σκηνοθέτησε ο φίλος του, πρώην συμμαθητής και συχνός συνεργάτης του, Σαμ Ράιμι.Άλλες δουλειές του περιλαμβάνουν τις ταινίες «The Quick and the Dead», «Darkman», «From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money«, «Dr. Strange and the Multiverse of Madness» και «Robot Ninja».