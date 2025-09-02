H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Σκοτ Σπίγκελ: Πέθανε ο σεναριογράφος του «Evil Dead II»
Σκοτ Σπίγκελ: Πέθανε ο σεναριογράφος του «Evil Dead II»
Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή στα 67 του χρόνια
Πέθανε ο σεναριογράφος του «Evil Dead II» και σκηνοθέτης, Σκοτ Σπίγκελ σε ηλικία 67 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από αναρτήσεις φίλων του στα social media.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπρους Κάμπελ προχώρησε σε μία δημοσίευση στο X (πρώην Twitter) την Κυριακή 31 Αυγούστου, κοινοποιώντας μια ανάρτηση στο Facebook, που είχε αρχικά μοιραστεί ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Κέρτζμαν.
Συγκεκριμένα έγραψε: «Αυτή είναι μια μεγάλη προσωπική απώλεια. Ο Σκότι Σπίγκελ ήταν ένα τεράστιο κομμάτι των πρώτων χρόνων μου στο Μίσιγκαν. Είμαι ευγνώμον για τον θησαυρό των ευτυχισμένων αναμνήσεων».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Κερτζμαν περιέγραψε μέσα από τη δημοσίευσή του τον αείμνηστο φίλο του, σημειώνοντας πώς γνωρίστηκαν: «Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μας και συνάδελφε λάτρη των τεράτων, Σκότι Σπίγκελ. Ήταν ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Όλοι γνωριστήκαμε στα γυρίσματα του "Evil Dead ΙΙ", που το είχε γράψει εκείνος, και γίναμε αμέσως φίλοι. Συνεργαστήκαμε σε ταινίες όπως το "From Dusk Till Dawn 2", "Hostel 3" και σε άλλες». Τόνισε επίσης ότι: «Ο Σκότι έγραψε μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, αυτή του Κλιντ Ιστγουντ "The Rookie"».
Όσο για τις στιγμές που έζησαν μαζί και θα θυμάται, έγραψε: «Τόσες πολλές καλές στιγμές, με τις βραδιές ταινιών με όλους τους φίλους μας στο σπίτι του Γκρεγκ Νικότερο στα βουνά» και κατέληξε: «Θα μας λείψει το χαμόγελό σου και τα γέλια. Θα τα πούμε αδερφέ».
Δείτε την ανάρτησή του
Εκτός από τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, ο Σκοτ Σπίγκελ έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Spider-Man 2» του 2004, όπου προσπάθησε να αποσπάσει πίτσες από τον πρωταγωνιστή της ταινίας.
Επίσης, έκανε ένα cameo στην ταινία τρόμου - μυστηρίου «Drag Me to Hell» του 2009, που σκηνοθέτησε ο φίλος του, πρώην συμμαθητής και συχνός συνεργάτης του, Σαμ Ράιμι.
Άλλες δουλειές του περιλαμβάνουν τις ταινίες «The Quick and the Dead», «Darkman», «From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money«, «Dr. Strange and the Multiverse of Madness» και «Robot Ninja».
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μπρους Κάμπελ προχώρησε σε μία δημοσίευση στο X (πρώην Twitter) την Κυριακή 31 Αυγούστου, κοινοποιώντας μια ανάρτηση στο Facebook, που είχε αρχικά μοιραστεί ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Κέρτζμαν.
Συγκεκριμένα έγραψε: «Αυτή είναι μια μεγάλη προσωπική απώλεια. Ο Σκότι Σπίγκελ ήταν ένα τεράστιο κομμάτι των πρώτων χρόνων μου στο Μίσιγκαν. Είμαι ευγνώμον για τον θησαυρό των ευτυχισμένων αναμνήσεων».
Δείτε την ανάρτησή του
This is a big personal loss. Scott Spiegel was a huge part of my formative years back in Michigan. From Sunday School to being stock boys together, to Evil Dead II, which Scott co-wrote, I can’t look in the rear view mirror without seeing this unique guy doing cheap gags. I’m… https://t.co/SUwqrpIzsK— Bruce Campbell (@GroovyBruce) September 1, 2025
Όσο για τις στιγμές που έζησαν μαζί και θα θυμάται, έγραψε: «Τόσες πολλές καλές στιγμές, με τις βραδιές ταινιών με όλους τους φίλους μας στο σπίτι του Γκρεγκ Νικότερο στα βουνά» και κατέληξε: «Θα μας λείψει το χαμόγελό σου και τα γέλια. Θα τα πούμε αδερφέ».
Δείτε την ανάρτησή του
Εκτός από τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία, ο Σκοτ Σπίγκελ έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Spider-Man 2» του 2004, όπου προσπάθησε να αποσπάσει πίτσες από τον πρωταγωνιστή της ταινίας.
Ποιος ήταν ο Σκοτ Σπίγκελ
Επίσης, έκανε ένα cameo στην ταινία τρόμου - μυστηρίου «Drag Me to Hell» του 2009, που σκηνοθέτησε ο φίλος του, πρώην συμμαθητής και συχνός συνεργάτης του, Σαμ Ράιμι.
Scott Spiegel Dies: 'Evil Dead II' Co-Writer & 'Hostel' EP Was 67 https://t.co/T6c7233Npd— Deadline (@DEADLINE) September 2, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης
Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια
Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα