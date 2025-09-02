Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης

Πώς ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες τους πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.





Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση του Αρχιμανδρίτη (σ.σ. πρόκειται για πρώην Αρχιμανδρίτη και νυν Επίσκοπο) που κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη και δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ναρκωτικών, σε εκβιασμούς καθώς και σε βομβιστικές επιθέσεις.Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο εν λόγω κληρικός παλαιότερα είχε πέσει θύμα εκβιασμού από μέλη της οργάνωσης προκειμένου οι κατηγορούμενοι να καταφέρουν μέσω πλαστών εγγράφων να υφαρπάξουν εκκλησιαστική περιουσία αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.Στη συνέχεια όμως ο ρόλος του Αρχιμανδρίτη άλλαξε και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πέρασε στην αντίπερα όχθη. Συγκεκριμένα όταν κάποιοι κληρικοί της περιοχής αντιλήφθηκαν ότι η περιουσία είχε χαθεί μετά από απάτη αποφάσισαν να τη διεκδικήσουν εκ νέου. Τότε βρήκαν απέναντί τους τον Αρχιμανδρίτη και τα μέλη του κυκλώματος τα οποία προσπάθησαν να βάλουν τέλος στις αξιώσεις τους.Πλέον ο Αρχιμανδρίτης κατηγορείται για «Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», «Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ» και ηθική αυτουργία σε Εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση.Πρόκειται για κύκλωμα πολυπληθές και πολυπλόκαμο με κύριες δραστηριότητες τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Από την έρευνα της Ασφάλειας Χανίων προέκυψε πως τα μέλη της οργάνωσης ήταν ενταγμένα σε υποομάδες και διέθεταν συγκεκριμένους ρόλους και συγκεκριμένες αρμοδιότητες.Ειδικότερα, εκτός από τον κεντρικό πυρήνα που αποτελούνταν από τον φερόμενο ως Αρχηγό και τους «κοντινούς» του οι οποίοι είχαν ψευδώνυμα όπως «Αυστραλός», «Μικρός», «Άτζελα», «Μπίγκαλης», «Στρατηγός» κα., η οργάνωση ήταν χωρισμένη και σε ακόμη τρεις ομάδες.Η πρώτη αποτελούνταν από 13 μέλη της ίδιας οικογένειας (!) που ουσιαστικά φέρονται να συντόνιζαν τη διακίνηση ουσιών δίδοντας εντολές σε μέλη της ομάδας των street dealers, αυτών δηλαδή που έκαναν διακίνηση ναρκωτικών. Παράλληλα υπήρχε και η ομάδα διακίνησης οπλισμού και πυρομαχικών που «διεκπεραίωνε» παραγγελίες που αφορούσαν σε πυροβόλα όπλα και τυφέκια.Τέλος στο κύκλωμα συμμετείχαν και ένστολοι όπως στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και ένας δικηγόρος των Χανίων.Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι εκτός από τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, η οργάνωση κατάφερε να αποσπάσει με εκβιασμούς από την Εκκλησιαστική Κοινότητα του νησιού περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του 1.500.000 ευρώ!Όπως προέκυψε από την μεγάλη έρευνα της Ασφάλειας Χανίων, οι βασικές πιάτσες διακίνησης ναρκωτικών στο νησί ήταν το Πάρκο Ειρήνης & Φιλίας, το Ενετικό λιμάνι Χανίων και η Πλατεία «1866» με τα μέλη της οργάνωσης να έχουν πραγματοποιήσει συνολικά περισσότερες από 5.800 διακινήσεις - αγοροπωλησίες ναρκωτικών Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε πως η ομάδα διακίνησης λειτουργούσε κατ’ εντολή και ύστερα από προμήθεια ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη) προερχόμενη από μέλη της εμπλεκόμενης οικογένειας. Πρόκειται έναν άνδρα, την σύντροφό του, τους δύο γιούς τους, τον αδερφό του άνδρα, την αδερφή του, τον σύντροφό της, ακόμη έναν άνδρα και την σύντροφο του η οποία είναι και η αδερφή της πρώτης γυναίκας, την αδερφή του πατέρα του κα.Τα μέλη αυτά της οικογένειας λειτουργούσαν για λογαριασμό του φερόμενου ως αρχηγού και του «Αυστραλού» κανονίζοντας το που θα διατεθούν οι εκάστοτε ποσότητες των ουσιών.

Πλήρωναν ναρκωτικά με IRIS Τι γινόταν όμως με τα τεράστια ποσά που εισέπρατταν τα μέλη του κυκλώματος από τα ναρκωτικά και τα όπλα; Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης τα νομιμοποιούσαν με ποικίλους τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, μέρος των χρημάτων εντάσσονταν στη νόμιμη οικονομία καθώς ορισμένοι πελάτες κατέβαλαν το αντίτιμο μέσω IRIS.



Σε άλλες περιπτώσεις, τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν τις νόμιμες επιχειρήσεις τους ως «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος, καθώς οι πελάτες πλήρωναν το αντίτιμο μέσω κάρτας στο τερματικό ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών «POS» της νόμιμης επιχείρησής τους.



Εκβιασμοί εκατομμυρίων Εκτός βέβαια από τα παραπάνω, η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. κατέδειξε πως το κύκλωμα βρισκόταν πίσω και από άλλα σοβαρά εγκλήματα όπως:



- Περίπτωση εκβιασμού κληρικών της Μοναστηριακής Περιουσίας των Χανίων καταφέρνοντας να υφαρπάξουν περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.



- Περίπτωση απόπειρας εκβιασμού κληρικών της Μοναστηριακής Περιουσίας με προσδοκώμενο οικονομικό όφελος τουλάχιστον 200.000 ευρώ.



- Περίπτωση εκβιασμού επιχειρηματία Χανίων.



- Περίπτωση χρηματισμού κρατικών λειτουργών.



- Περίπτωση αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης και ενδείξεις χρηματισμού κρατικών λειτουργών.



- Περίπτωση άσκησης επιρροής σε υπόδικο διωκόμενο από τις ΗΠΑ για απόπειρα δωροδοκίας.



- Περίπτωση άσκησης επιρροής σε πολιτικά πρόσωπα για απόδοση τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τρίτο πρόσωπο χωρίς να πληρούνται τα κατάλληλα κριτήρια.



- Περίπτωση απόπειρας εκβίασης και εκφοβισμού εργολάβου οικοδομών προ εξόφληση χρηματικού υπολοίπου.



- Περίπτωση άσκησης επιρροής προς επηρεασμό της εκλογής Μητροπολίτη της Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκόρωνου με σχετικό αντίτιμο.



- Και περίπτωση αθώωσης μέλους του κυκλώματος σε δικαστήριο για την οποία υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.



Τέλος να σημειωθεί πως εξετάζονται οι ενέργειες πράξεων και τυχόν παραλείψεις τουλάχιστον τεσσάρων αστυνομικών οι οποίοι διατηρούσαν επαφές με μέλη της οργάνωσης.