Lil Nas X: Ο πατέρας του περιέγραψε τη στιγμή που τον επισκέφτηκε στη φυλακή: «Δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα άλλο παρά να κλάψω»
Ο ράπερ συνελήφθη για επίθεση σε αστυνομικό και βρίσκεται αντιμέτωπος με τέσσερις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος
Τη στιγμή που επισκέφτηκε τον γιο του στη φυλακή περιέγραψε ο πατέρας του Lil Nas X. Ο γνωστός ράπερ συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες, όταν εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στον δρόμο φορώντας μόνο το εσώρουχό του και μπότες και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες επίθεσης με πρόκληση σωματικής βλάβης σε αστυνομικό και μία κατηγορία αντίστασης κατά της σύλληψης.
Μιλώντας στους Sunday Times, ο Ρόμπερτ Στάφορντ αναφέρθηκε στη στιγμή που αντίκρισε τον γιο του στη φυλακή, λέγοντας: «Πήγα να τον επισκεφθώ στη φυλακή και μόλις πέρασα την πόρτα, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα άλλο παρά να κλάψω. Να βλέπω το μωρό μου από την άλλη πλευρά. Δακρύσαμε μαζί για ένα λεπτό».
Ο Lil Nas X ζήτησε από τον πατέρα του να μεταφέρει ένα μήνυμα στο κοινό. «Όταν πήγα να τον δω, μου είπε να πω: “Πες σε όλους συγγνώμη που με είδαν έτσι”. Ακόμη και εκείνη τη στιγμή, ζητούσε συγγνώμη από τον κόσμο για κάτι που περνούσε», αποκάλυψε ο Στάφορντ. Εκείνος από τη μεριά του προσπάθησε να του δώσει δύναμη στο παιδί του: «Αυτό που περνάς είναι φυσιολογικό. Όλοι έχουμε καταρρεύσεις πού και πού, αλλά η διαφορά είναι ότι η δική σου παίχτηκε δημόσια».
Μετά τη σύλληψή του, ο ράπερ οδηγήθηκε ενώπιον των Αρχών και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με την εγγύηση να ορίζεται στα 75.000 δολάρια. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί τέσσερις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Στην πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες.
Λίγο αργότερα, ο Lil Nas X έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι παρότι οι τελευταίες ημέρες ήταν «τρομακτικές», ο ίδιος είναι αισιόδοξος ότι θα ξεπεράσει τη δοκιμασία. Συγκεκριμένα, είπε στους ακολούθους του: «Το κορίτσι σας θα είναι καλά, θα τα καταφέρει».
Lil Nas X's father reveals star's heartbreaking request from jail after nude public 'breakdown' and arrest https://t.co/9GAUciE08Q— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 31, 2025
Λίγο αργότερα, ο Lil Nas X έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι παρότι οι τελευταίες ημέρες ήταν «τρομακτικές», ο ίδιος είναι αισιόδοξος ότι θα ξεπεράσει τη δοκιμασία. Συγκεκριμένα, είπε στους ακολούθους του: «Το κορίτσι σας θα είναι καλά, θα τα καταφέρει».
Οριστικοποιείται το πακέτο ΔΕΘ: Ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, ενισχύσεις για ευάλωτους, παρεμβάσεις για το στεγαστικό
Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση για τη συναυλία με τον Ρέμο στα Ιωάννινα - «Λυπάμαι για την ακύρωση, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός»
Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα στη Λ. Ποσειδώνος - Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη
