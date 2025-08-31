Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση για τη συναυλία με τον Ρέμο στα Ιωάννινα - «Λυπάμαι για την ακύρωση, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός»

«Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε», έγραψε μεταξύ άλλων η δημοφιλής τραγουδίστρια - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις καταστροφές λόγω της κακοκαιρίας