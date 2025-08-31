Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση για τη συναυλία με τον Ρέμο στα Ιωάννινα - «Λυπάμαι για την ακύρωση, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός»
Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση για τη συναυλία με τον Ρέμο στα Ιωάννινα - «Λυπάμαι για την ακύρωση, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός»
«Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε», έγραψε μεταξύ άλλων η δημοφιλής τραγουδίστρια - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις καταστροφές λόγω της κακοκαιρίας
Μετά την κατάρρευση της σκηνής στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, η Άννα Βίσση έκανε την πρώτη της ανάρτηση εκφράζοντας τη λύπη της για την ακύρωση της συναυλίας με τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες.
«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα. Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν», έγραψε η Άννα Βίσση στο Instagram, που τη συνόδευσε με μία φωτογραφία της.
«Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα. Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν», έγραψε η Άννα Βίσση στο Instagram, που τη συνόδευσε με μία φωτογραφία της.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπουρίνια σάρωσαν χθες τη Δυτική Ελλάδα, πάνω από 20.000 κεραυνοί - Πού θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία
Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
Ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός 28χρονου ομήρου - Η Χαμάς κρατάει ακόμα 48 Ισραηλινούς, μόνο οι 20 είναι ζωντανοί
Μπουρίνια σάρωσαν χθες τη Δυτική Ελλάδα, πάνω από 20.000 κεραυνοί - Πού θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία
Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
Ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός 28χρονου ομήρου - Η Χαμάς κρατάει ακόμα 48 Ισραηλινούς, μόνο οι 20 είναι ζωντανοί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα