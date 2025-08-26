Ο Lil Nas X δηλώνει αθώος για 4 κατηγορίες κακουργημάτων μετά τη σύλληψή του στο Λος Άντζελες
Ο Lil Nas X δηλώνει αθώος για 4 κατηγορίες κακουργημάτων μετά τη σύλληψή του στο Λος Άντζελες
Ο 26χρονος ράπερ κατηγορείται για επίθεση σε αστυνομικό - Εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου τη Δευτέρα - Η εγγύησή του ορίστηκε στα 75.000 δολάρια
Ο ράπερ Lil Nas X δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες περί επίθεσης σε αστυνομικό και αντίστασης κατά της σύλληψης, μετά τη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα στο Λος Άντζελες, ενώ περιφερόταν γυμνός στους δρόμους της πόλης.
Ο ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μοντέρο Λαμάρ Χιλ, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες κακουργηματικής επίθεσης με πρόκληση σωματικής βλάβης σε αστυνομικό και μία κατηγορία κακουργηματικής αντίστασης κατά της σύλληψης. Σε περίπτωση καταδίκης, η ποινή του μπορεί να φτάσει έως και πέντε χρόνια φυλάκισης.
Η αστυνομία ανέφερε ότι όταν έφτασαν στον τόπο του περιστατικού, μετά από κλήση για έναν γυμνό άντρα που περιφερόταν στους δρόμους, ο καλλιτέχνης επιτέθηκε εναντίον τους. Μετά το περιστατικό, το οποίο συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 21 Αυγούστου, ο 26χρονος καλλιτέχνης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ενδεχόμενη υπερβολική δόση.
Ο Lil Nas X, ο οποίος έχει κερδίσει Grammy, εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου του Λος Άντζελες τη Δευτέρα. Η εγγύησή του ορίστηκε στα 75.000 δολάρια (55.456 λίρες), σύμφωνα με το CBS.
Βίντεο και εικόνες που δημοσιεύθηκαν από το TMZ φαίνεται να δείχνουν τον ράπερ να περιφέρεται στους δρόμους πριν από την αψιμαχία με την αστυνομία. Τα βίντεο τον δείχνουν να χορεύει σε έναν δρόμο του Λος Άντζελες, στην περιοχή Studio City, φορώντας μόνο λευκά εσώρουχα και λευκές καουμπόικες μπότες.
Αργότερα, τον κατέγραψαν εντελώς γυμνό και να περπατά στο κέντρο του δρόμου. Στο υλικό που δημοσίευσε το TMZ, φαίνεται να πλησιάζει ένα διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ ραπάρει τους στίχους του τραγουδιού "Monster" του Kayne West.
Τις λευκές καουμπόικες μπότες του φέρεται να τις βρήκε περαστικός και να τις ανέβασε στο eBay με τιμή 10.000 δολάρια.
