Lil Nas X: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψή του - «Το κορίτσι σας θα τα καταφέρει»
Ο ράπερ δήλωσε αθώος για τέσσερις κατηγορίες κακουργημάτων μετά τη σύλληψή του στο Λος Άντζελες, όπου περιφερόταν στον δρόμο μόνο με το εσώρουχό του
Ο γνωστός ράπερ συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες, όταν εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στον δρόμο φορώντας μόνο το εσώρουχό του και μπότες, εμφανίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Κατά τη διαδικασία της σύλληψης, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε αστυνομικό που επιχειρούσε να τον ακινητοποιήσει.
Μετά τη σύλληψη, οδηγήθηκε ενώπιον των Αρχών και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με την εγγύηση να ορίζεται στα 75.000 δολάρια. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί τέσσερις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Στην πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες.
Ο Lil Nas X έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι παρότι οι τελευταίες ημέρες ήταν «τρομακτικές», ο ίδιος είναι αισιόδοξος ότι θα ξεπεράσει τη δοκιμασία. Συγκεκριμένα, είπε στους ακολούθους του: «Το κορίτσι σας θα είναι καλά, θα τα καταφέρει».
@pinknews
Lil Nas X has finally broken his silence after being arrested and charged with four felonies in Los Angeles over the weekend. Last week, the two-time Grammy award-winning artist was filmed by passer-bys allegedly walking along Ventura Boulevard in nothing but white underwear and white cowboy boots. The 26-year-old appeared to be acting erratically, questioning those who were filming him on whether they would “come to the party”. The Los Angeles Police Department (LAPD) were called and the rapped was placed under arrest on suspicion of battery after allegedly “charging” at officers. He was taken to hospital for treatment for a possible overdose. On 25 August, the “Montero (Call Me By Your Name)” singer was charged with four felonies, including three counts of battery with injury on a police officer and one felony count of resisting an executive officer. In an Instagram story on Tuesday 26 August, the rapper said: 'That was a terrifying four days but your girl is going to be alright'. #lilnasx #rappers #montero #policeofficer #arrested #lgbtqia♬ MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X
Βίντεο που δημοσιεύτηκε αρχικά στο «TMZ» δείχνει τον ράπερ να περιφέρεται στους δρόμους πριν από την αψιμαχία με την αστυνομία. Πιο αναλυτικά, φαίνεται να χορεύει σε έναν δρόμο του Λος Άντζελες, στην περιοχή Studio City, φορώντας μόνο λευκά εσώρουχα και λευκές καουμπόικες μπότες.
🔥🚨BREAKING NEWS: Grammy award winning rapper Lil Nas X has been hospitalized after being spotted roaming nearly naked on the streets of Los Angeles at 4AM.— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 21, 2025
TMZ claims it could be a possible OD. This comes after Lil Nas X reportedly ‘ruined his career’ by intentionally and… pic.twitter.com/pyTHkFMKTo
