Lil Nas X: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψή του - «Το κορίτσι σας θα τα καταφέρει»

Ο ράπερ δήλωσε αθώος για τέσσερις κατηγορίες κακουργημάτων μετά τη σύλληψή του στο Λος Άντζελες, όπου περιφερόταν στον δρόμο μόνο με το εσώρουχό του 

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Lil Nas X στις πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψή του στο Λος Άντζελες, αναφέροντας χαρακτηριστικά σε βίντεο που ανάρτησε στα social media πως «το κορίτσι σας θα τα καταφέρει».

Ο γνωστός ράπερ συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες, όταν εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στον δρόμο φορώντας μόνο το εσώρουχό του και μπότες, εμφανίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Κατά τη διαδικασία της σύλληψης, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε αστυνομικό που επιχειρούσε να τον ακινητοποιήσει.

Μετά τη σύλληψη, οδηγήθηκε ενώπιον των Αρχών και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, με την εγγύηση να ορίζεται στα 75.000 δολάρια. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί τέσσερις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Στην πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες.

Ο Lil Nas X έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι παρότι οι τελευταίες ημέρες ήταν «τρομακτικές», ο ίδιος είναι αισιόδοξος ότι θα ξεπεράσει τη δοκιμασία. Συγκεκριμένα, είπε στους ακολούθους του: «Το κορίτσι σας θα είναι καλά, θα τα καταφέρει».

Δείτε το βίντεο 

@pinknews

Lil Nas X has finally broken his silence after being arrested and charged with four felonies in Los Angeles over the weekend. Last week, the two-time Grammy award-winning artist was filmed by passer-bys allegedly walking along Ventura Boulevard in nothing but white underwear and white cowboy boots. The 26-year-old appeared to be acting erratically, questioning those who were filming him on whether they would “come to the party”. The Los Angeles Police Department (LAPD) were called and the rapped was placed under arrest on suspicion of battery after allegedly “charging” at officers. He was taken to hospital for treatment for a possible overdose. On 25 August, the “Montero (Call Me By Your Name)” singer was charged with four felonies, including three counts of battery with injury on a police officer and one felony count of resisting an executive officer. In an Instagram story on Tuesday 26 August, the rapper said: 'That was a terrifying four days but your girl is going to be alright'. #lilnasx #rappers #montero #policeofficer #arrested #lgbtqia

♬ MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X
Ο καλλιτέχνης στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι η εμπειρία της σύλληψής του, η παραμονή του στη φυλακή και η εμφάνισή του στο δικαστήριο ήταν «τρομακτικά» γεγονότα των τελευταίων τεσσάρων ημερών. Ωστόσο, επανέλαβε με έμφαση ότι αισθάνεται σίγουρος πως όλα θα πάνε καλά.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε αρχικά στο «TMZ» δείχνει τον ράπερ να περιφέρεται στους δρόμους πριν από την αψιμαχία με την αστυνομία. Πιο αναλυτικά, φαίνεται να χορεύει σε έναν δρόμο του Λος Άντζελες, στην περιοχή Studio City, φορώντας μόνο λευκά εσώρουχα και λευκές καουμπόικες μπότες.

Δείτε το βίντεο

Ο ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μοντέρο Λαμάρ Χιλ, αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες κακουργηματικής επίθεσης με πρόκληση σωματικής βλάβης σε αστυνομικό και μία κατηγορία κακουργηματικής αντίστασης κατά της σύλληψης. Σε περίπτωση καταδίκης, η ποινή του μπορεί να φτάσει έως και πέντε χρόνια φυλάκισης.

