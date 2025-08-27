Lil Nas X: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη σύλληψή του - «Το κορίτσι σας θα τα καταφέρει»

@pinknews Lil Nas X has finally broken his silence after being arrested and charged with four felonies in Los Angeles over the weekend. Last week, the two-time Grammy award-winning artist was filmed by passer-bys allegedly walking along Ventura Boulevard in nothing but white underwear and white cowboy boots. The 26-year-old appeared to be acting erratically, questioning those who were filming him on whether they would “come to the party”. The Los Angeles Police Department (LAPD) were called and the rapped was placed under arrest on suspicion of battery after allegedly “charging” at officers. He was taken to hospital for treatment for a possible overdose. On 25 August, the “Montero (Call Me By Your Name)” singer was charged with four felonies, including three counts of battery with injury on a police officer and one felony count of resisting an executive officer. In an Instagram story on Tuesday 26 August, the rapper said: 'That was a terrifying four days but your girl is going to be alright'. #lilnasx #rappers #montero #policeofficer #arrested #lgbtqia ♬ MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Ο καλλιτέχνης στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι η εμπειρία της σύλληψής του, η παραμονή του στη φυλακή και η εμφάνισή του στο δικαστήριο ήταν «

» γεγονότα των τελευταίων τεσσάρων ημερών. Ωστόσο, επανέλαβε με έμφαση ότι αισθάνεται σίγουρος πως όλα θα πάνε καλά.