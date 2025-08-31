Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα στη Λ. Ποσειδώνος - Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη
Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα στη Λ. Ποσειδώνος - Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη
Για τον οδηγό έγιναν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και συνελήφθη
Τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα καθώς μία γυναίκα, υπήκοος Ρουμανίας παρασύρθηκε από όχημα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
Σύμφωνα με το ertnews η 33χρονη πήγε να διασχίσει τον δρόμο σε σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το όχημα που οδηγούσε ο 58χρονος.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
Για τον οδηγό έγιναν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και συνελήφθη.
