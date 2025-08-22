Ο ράπερ Lil Nas X συνελήφθη για επίθεση σε αστυνομικό και κρατείται σε φυλακή του Λος Άντζελες
Ο ράπερ Lil Nas X συνελήφθη για επίθεση σε αστυνομικό και κρατείται σε φυλακή του Λος Άντζελες

Εντοπίστηκε να περπατά στη μέση του δρόμου φορώντας το εσώρουχό του και καουμπόικες μπότες - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για πιθανή υπερβολική δόση

Ο ράπερ Lil Nas X συνελήφθη για επίθεση σε αστυνομικό και κρατείται σε φυλακή του Λος Άντζελες
Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ, τραγουδιστής και στιχουργός Lil Nas X συνελήφθη για επίθεση σε αστυνομικό στο Λος Άντζελες.

Ο 26χρονος Αμερικανός ράπερ, που έγινε γνωστός με το σινγκλ «Old Town Road», εντοπίστηκε να παρουσίαζε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά τα ξημερώματα της Πέμπτης 21 Αυγούστου σε κεντρικό δρόμο στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι της περιοχής Studio City να καλέσουν την αστυνομία.



«Μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί, ο ύποπτος όρμησε εναντίον τους και τέθηκε υπό κράτηση. Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για πιθανή υπερβολική δόση και τέθηκε υπό κράτηση για ξυλοδαρμό σε αστυνομικό», δήλωσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Τσαρλς Μίλερ.

Ο Lil Nas X, κατά κόσμον Μοντέρο Χιλ, κρατείται στις φυλακές Valley στο Van Nuys.

Σε βίντεο από το σημείο, το οποίο κατέγραψε διερχόμενος οδηγός και δημοσίευσε το «TMZ», ο ράπερ φαίνεται να τραγουδά, να μιλά συνεχώς για ένα πάρτι, να ποζάρει και να ζητά επίμονα το κινητό του.

Σε άλλο στιγμιότυπο, απεικονίζεται να βάζει έναν πορτοκαλί κώνο κυκλοφορίας στο κεφάλι του. «Μην αργήσεις στο πάρτι απόψε», ακούγεται να λέει στο άτομο που τον βιντεοσκοπούσε. «Ξέρεις πού θα γίνει», πρόσθεσε, όταν τον ρωτούσαν για το μέρος. Κάποια άλλη στιγμή είπε: «Δεν σου είπα να αφήσεις το τηλέφωνο κάτω; Ωχ, κάποιος θα χρειαστεί να πληρώσει γι’ αυτό!».



Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

