Ο ράπερ Lil Nas X συνελήφθη για επίθεση σε αστυνομικό και κρατείται σε φυλακή του Λος Άντζελες
Εντοπίστηκε να περπατά στη μέση του δρόμου φορώντας το εσώρουχό του και καουμπόικες μπότες - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για πιθανή υπερβολική δόση
Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ, τραγουδιστής και στιχουργός Lil Nas X συνελήφθη για επίθεση σε αστυνομικό στο Λος Άντζελες.
Ο 26χρονος Αμερικανός ράπερ, που έγινε γνωστός με το σινγκλ «Old Town Road», εντοπίστηκε να παρουσίαζε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά τα ξημερώματα της Πέμπτης 21 Αυγούστου σε κεντρικό δρόμο στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα αρκετοί κάτοικοι της περιοχής Studio City να καλέσουν την αστυνομία.
«Μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί, ο ύποπτος όρμησε εναντίον τους και τέθηκε υπό κράτηση. Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για πιθανή υπερβολική δόση και τέθηκε υπό κράτηση για ξυλοδαρμό σε αστυνομικό», δήλωσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Τσαρλς Μίλερ.
Ο Lil Nas X, κατά κόσμον Μοντέρο Χιλ, κρατείται στις φυλακές Valley στο Van Nuys.
Σε βίντεο από το σημείο, το οποίο κατέγραψε διερχόμενος οδηγός και δημοσίευσε το «TMZ», ο ράπερ φαίνεται να τραγουδά, να μιλά συνεχώς για ένα πάρτι, να ποζάρει και να ζητά επίμονα το κινητό του.
Σε άλλο στιγμιότυπο, απεικονίζεται να βάζει έναν πορτοκαλί κώνο κυκλοφορίας στο κεφάλι του. «Μην αργήσεις στο πάρτι απόψε», ακούγεται να λέει στο άτομο που τον βιντεοσκοπούσε. «Ξέρεις πού θα γίνει», πρόσθεσε, όταν τον ρωτούσαν για το μέρος. Κάποια άλλη στιγμή είπε: «Δεν σου είπα να αφήσεις το τηλέφωνο κάτω; Ωχ, κάποιος θα χρειαστεί να πληρώσει γι’ αυτό!».
🔥🚨BREAKING NEWS: Grammy award winning rapper Lil Nas X has been hospitalized after being spotted roaming nearly naked on the streets of Los Angeles at 4AM.— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 21, 2025
TMZ claims it could be a possible OD. This comes after Lil Nas X reportedly ‘ruined his career’ by intentionally and… pic.twitter.com/pyTHkFMKTo
#BREAKING ‼️ Lil Nas X Roams L.A. Street Nearly Naked at 4 AM, Hospitalized for Possible ODhttps://t.co/Un5lNrDLpI pic.twitter.com/7TwsHkj1tN— TMZ (@TMZ) August 21, 2025
