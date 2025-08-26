Τζόναθαν Μπέιλι - Σκάρλετ Γιόχανσον: Η κοινή φωτογραφία μετά το φιλί τους στο κόκκινο χαλί
Τζόναθαν Μπέιλι - Σκάρλετ Γιόχανσον: Η κοινή φωτογραφία μετά το φιλί τους στο κόκκινο χαλί
Οι δυο πρωταγωνιστές του «Jurassic World Rebirth» προκάλεσαν αντιδράσει μετά τα φιλιά που αντάλλαξαν πριν λίγο καιρό στην πρεμιέρα της ταινίας
Η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Τζόναθαν Μπέιλι φαίνεται πως δεν χορταίνουν ο ένας την παρέα του άλλου. Οι δύο συμπρωταγωνιστές στη νέα ταινία «Jurassic World Rebirth» εμφανίστηκαν ξανά σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο 37χρονος ηθοποιός μέσω Instagram τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.
Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο Τζόναθαν Μπέιλι γέρνει προς στον λαιμό της Σκάρλετ Γιόχανσον σαν να ετοιμάζεται να τη δαγκώσει, ενώ εκείνη κοιτάει με έντονο βλέμμα την κάμερα. «Σκάρλετ» έγραψε στη λεζάντα, προβάλλοντας παράλληλα το φιλανθρωπικό του εγχείρημα The Shameless Fund, που στηρίζει πρωτοβουλίες για την LGBTQIA+ κοινότητα.
Δείτε το στιγμιότυπο
Ωστόσο, η φωτογραφία δεν έδειξε να ξαφνιάζει κανέναν, αφού οι δυο τους προκάλεσαν σχόλια ήδη από το καλοκαίρι, όταν αντάλλαξαν μερικά φιλιά στο κόκκινο χαλί.
Δείτε το βίντεο με το φιλί μεταξύ των δύο ηθοποιών
Ο ηθοποιός του Bridgerton κλήθηκε να απαντήσει για το αν αυτά τα στιγμιότυπα ήταν υπερβολικά στο Entertainment Tonight κατά την πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη: «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να δείχνουμε την αγάπη με όλους τους διαφορετικούς τρόπους. Και αν δεν μπορείς να φιλήσεις τους φίλους σου... Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην το κάνεις».
Ο σύζυγος της Σκάρλετ Γιόχανσον, Κόλιν Τζοστ, αντιμετώπισε το θέμα με χιούμορ. Σε συνέντευξή του τον Ιούλιο σχολίασε: «Φαντάζομαι ότι με όρους του Τζουράσικ Παρκ, η επίθεση έρχεται πάντα από το αρπακτικό που δεν πίστευες ποτέ ότι υπάρχει. Από όλες τις απειλές εκεί έξω, δεν πίστευα ότι ήταν ο Τζόναθαν», προσθέτοντας πως «ο Τζόναθαν είναι ένας ομοφυλόφιλος άνδρας. Δεν φάνηκε να είναι η μεγαλύτερη απειλή».
Με πιο σοβαρό τόνο, τόνισε: «Οι άνθρωποι πραγματικά το μεγαλοποιούν όταν κάποιος φιλάει τον φίλο του για ένα γεια». Η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Κόλιν Τζοστ είναι ζευγάρι από το 2017 και παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 2020. Έχουν έναν γιο, τον 4χρονο Κόσμο, ενώ ο Τζοστ είναι και πατριός της 10χρονης Ρόουζ, κόρης της ηθοποιού από τον γάμο της με τον Ρομέν Ντοριάκ.
#ScarlettJohansson and #JonathanBailey are friend goals as they kiss each other hello at the #JurassicWorldRebirth premiere in London pic.twitter.com/zACfVvrFpF— TooFab (@TooFab) June 18, 2025
