Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου Κηδεία

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Χολαργού - Η 41χρονη πέθανε το Σάββατο χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο - Στο πλευρό του Ντέμη Νικολαϊδη, οι Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
189 ΣΧΟΛΙΑ
Φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Χολαργού για να αποχαιρετίσουν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, στα 41 της χρόνια από καρκίνο.

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία της πνοή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τον σύντροφό της και τους φίλους της.

Στην εκκλησία έφτασαν ο σύντροφος της εκλιπούσας μαζί με την κόρη του Μελίνα Νικολαΐδη και η στενή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο. Στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη ήταν οι Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Ντέμης Νικολαΐδης

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η οικογένειά της

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Κατερίνα Καινούργιου

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Κατερίνα Καινούργιου με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Αντώνης Νικοπολίδης

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
O Γιώργος Καραγκούνης

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Κώστας Κατσουράνης με την Αμαλία Γουδέβενου

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Κατερίνα Λάσπα

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Σάββας Πούμπουρας

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου στον Χολαργό



Ειδήσεις σήμερα:

Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι μισοί εγκλεισμοί σε ψυχιατρεία στην Ελλάδα είναι ακούσιοι, ενώ στην Ευρώπη μόλις το 5%

Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο

Οι 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας: Fast track προσλήψεις, ευέλικτο ωράριο και σπαστή άδεια αναψυχής
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
189 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης