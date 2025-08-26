Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι άνθρωποί της αποχαιρέτισαν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Χολαργού - Η 41χρονη πέθανε το Σάββατο χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο - Στο πλευρό του Ντέμη Νικολαϊδη, οι Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης
Φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Χολαργού για να αποχαιρετίσουν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 23 Αυγούστου, στα 41 της χρόνια από καρκίνο.
Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία της πνοή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τον σύντροφό της και τους φίλους της.
Στην εκκλησία έφτασαν ο σύντροφος της εκλιπούσας μαζί με την κόρη του Μελίνα Νικολαΐδη και η στενή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο. Στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη ήταν οι Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη νοσηλευόταν τις 10 τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία της πνοή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τον σύντροφό της και τους φίλους της.
Στην εκκλησία έφτασαν ο σύντροφος της εκλιπούσας μαζί με την κόρη του Μελίνα Νικολαΐδη και η στενή της φίλη, Κατερίνα Καινούργιου κρατώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο. Στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη ήταν οι Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι μισοί εγκλεισμοί σε ψυχιατρεία στην Ελλάδα είναι ακούσιοι, ενώ στην Ευρώπη μόλις το 5%
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Οι 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας: Fast track προσλήψεις, ευέλικτο ωράριο και σπαστή άδεια αναψυχής
Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι μισοί εγκλεισμοί σε ψυχιατρεία στην Ελλάδα είναι ακούσιοι, ενώ στην Ευρώπη μόλις το 5%
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Οι 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας: Fast track προσλήψεις, ευέλικτο ωράριο και σπαστή άδεια αναψυχής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα