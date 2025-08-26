Χριστίνα Μηλιού για Λευτέρη Πανταζή: Είναι σαν δεύτερος μπαμπάς μου, είμαστε οικογένεια
Χριστίνα Μηλιού για Λευτέρη Πανταζή: Είναι σαν δεύτερος μπαμπάς μου, είμαστε οικογένεια
Μας έχει στηρίξει και οικονομικά σαν οικογένεια, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για τα ευτράπελα που έχει ζήσει επί σκηνής, αλλά και τον ανταγωνισμό που βίωσε από συναδέλφους της, μίλησε η Χριστίνα Μηλιού. H τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης, στη σχέση της με τον Λευτέρη Πανταζή, την οποία χαρακτήρισε «σχεδόν οικογενειακή».
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», η Χριστίνα Μηλιού χαρακτήρισε τον Λευτέρη Πανταζή σχεδόν «δεύτερο πατέρα» της: «Είμαστε οικογένεια. Είναι σαν δεύτερος μπαμπάς μου. Μας έχει στηρίξει και οικονομικά σαν οικογένεια, σε μια φάση με το σχολείο που έπρεπε να πάω φροντιστήριο. Είναι πράγματα που δεν τα ξεχνάω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα ευτράπελα που έχει βιώσει πάνω στη σκηνή. «Εννοείται μου έχει συμβεί να πέσω στη σκηνή. Έχω φάει σοβαρή τούμπα. Ήμουν περιοδεία στην Αμερική μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και μπήκε όλο μου το τακούνι στη σκηνή. Έπεσα τάβλα», αποκάλυψε η τραγουδίστρια, ενώ πρόσθεσε ότι έχει συναντήσει αρκετό ανταγωνισμό στον χώρο.
Όπως είπε ωστόσο, δεν στάθηκε ποτέ σε τέτοιες συμπεριφορές. «Μου έχει τύχει να βιώσω ανταγωνισμό αλλά δεν μπήκα στη διαδικασία να το κρατήσω μέσα μου, κοίταξα να προχωρήσω. Νομίζω ότι οι άντρες είναι πιο ανταγωνιστικοί από τις γυναίκες. Μου έχει τύχει να κάνω ντουέτο με κάποιον συνάδελφο, ήμασταν μαζί στη σκηνή και την ώρα που τραγουδούσα ήρθε στο αυτί μου και μου είπε "μην το ξαναπείς αυτό το τραγούδι". Και σκέφτηκα, "γιατί μου το λέει τώρα που τραγουδάω;". Ας μου το έλεγε μετά», σημείωσε.
Κλείνοντας, η Χριστίνα Μηλιού εξέφρασε την εκτίμησή της για τον Σάκη Ρουβά, σημειώνοντας πόσο τη βοήθησε στη συνεργασία τους. «Στα μάτια μου είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Με στήριξε από όλες τις πλευρές σε αυτή μας τη συνεργασία. Αυτό που μου είπε και μου έμεινε είναι ότι δεν έχω καταλάβει ακόμα την αξία μου και το πόσο ψηλά μπορώ να φτάσω», είπε.
